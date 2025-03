Stylovější a chytřejší. Nové smartphony Galaxy A jsou tady

Elegantní desing a odolnost na prvním místě

Smartphony série Galaxy A patří mezi nejpopulárnější na trhu a společnost Samsung je každý rok posouvá na vyšší úroveň. Novinky Galaxy A56, Galaxy A36 a Galaxy A26 přicházejí s moderním vzhledem, prémiovými materiály, bohatou nabídkou funkcí a pokročilým softwarem.

Do oka vám jistě padne nejvýraznější Samsung Galaxy A56, který upoutá stylovými kovovými rámečky, elegantním fotomodulem na zádech a výrazně tenčím profilem. Štíhlý design jde ruku v ruce s odolností – telefon chrání tvrzené sklo, které zvyšuje jeho pevnost, a díky voděodolnosti a utěsnění proti prachu se nemusíte bát ani nečekaného deště nebo prašného prostředí.

I modely Samsung Galaxy A36 a Galaxy A26 se umějí předvést tenčím profilem těla, kvalitními materiály a výbornou odolností. U všech tří novinek najdete také nový design fotomodulu s trojicí fotoaparátů.

Velký displej, tenké rámečky a skvělá viditelnost

Nové smartphony mají větší dispeje, přesto si díky ultratenkým rámečkům zachovávají kompaktní rozměry. Galaxy A56 a A36 navíc zvyšují maximální jas, takže na slunci uvidíte obsah jasněji a čitelněji. Plynulé animace a živé barvy díky AMOLED panelu pak zajistí dynamický vizuální zážitek.

Prvotřídní fotoaparáty - perfektní snímky

Kvalitní fotoaparát je dnes jedním z klíčových parametrů a nová řada Galaxy A přináší hned několik zajímavých vylepšení. Galaxy A56 je vybaven 50Mpix hlavním snímačem s pokročilým nočním režimem a vylepšenou redukcí šumu pro dokonale ostré snímky i při slabém světle.

Všechny modely mají optickou stabilizaci, která pomáhá eliminovat chvění rukou a zajišťuje ostré snímky i při delším snímání. Kromě hlavního fotoaparátu nechybí širokoúhlý objektiv k zachycení větších scén a pomocná kamerka na ještě lepší focení makrofotografií.

Chytré úpravy fotek díky umělé inteligenci

Když už máte vyfocenou zajímavou fotografii a chcete ji ještě zdokonalit, nastupují nové možnosti úpravy snímků s pomocí umělé inteligence. Modely Galaxy A56 a A36 nově v základní výbavě umožní pokročilé retušování fotografií, např. odstranění nechtěného objektu z fotky. Umělá inteligence vám rovněž nově umí doporučit fotografické filtry a automaticky nastaví kontrast či sytost barev.

Výkon, který vás nezklame

Nové telefony jsou vybavené výkonnějšími procesory, které zajistí hladký chod telefonu, ať už jde o hraní náročnějších her nebo běžné používání. Stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos pak přinášejí kvalitní zvukový zážitek, když posloucháte hudbu, ale také když sledujete filmy.

Mezi oblíbené funkce patří také Circle to Search, která umožňuje vyhledávání jednoduchým zakroužkováním objektu na displeji. Snadno tak zjistíte, kde se dají koupit vaše oblíbené předměty, jak se jmenuje památka, kterou jste právě vyfotili, přeložíte text do cizího jazyka nebo si necháte vyřešit matematickou rovnici.

Rychlé nabíjení a dlouhá výdrž baterie

Zákazníky, kteří se chystají pořídit si Galaxy A56 a A36, také nepochybně potěší nové, ještě rychlejší nabíjení, takže telefony i do plného stavu baterie budou potřebovat jen něco málo přes hodinu připojení k nabíječce. Všechny tři modely, včetně Galaxy A26, navíc spojuje baterie s extra dlouhou výdrží, takže se na ně můžete spolehnout celý den bez nutnosti neustálého dobíjení.

Praktické funkce na cesty i pro bezpečnost

Mnohdy opomíjená, avšak důležitá funkce u modelů Galaxy A56 a A36 je přítomnost integrované eSIM, což oceníte především na cestách. Snadno si tak pořídíte místní datový tarif a vyhnete se vysokým roamingovým poplatkům. Vaše zařízení pak také chrání pokročilý bezpečnostní systém Samsung Knox Vault, který bezpečně ukládá vaše osobní data a umí telefon bránit proti hardwarovým útokům.

Váš spolehlivý parťák na dlouhé roky

Všechny novinky se navíc pyšní moderním operačním systémem Android s grafickou nadstavbou One UI 7.0. Co je opravdu důležité, že se Samsung u všech tří nových modelů zavázal, že jim nabídne celkem šest velkých softwarových aktualizací na nejnovější verzi systému Android a rovněž šest let bezpečnostních záplat. To znamená, že váš telefon bude stále aktuální a chráněný minimálně do roku 2031.

Vyberte si ten pravý model

Model Samsung Galaxy A56 dorazí na trh v černé, šedé, zelené a růžové paměťové variantě a s 128 nebo 256 GB prostoru na uživatelská data. V případě 128GB varianty je cena 11 999 korun, u modelu s dvojnásobnou pamětí pak 12 999 korun. Akční startovací nabídka u obou variant sníží cenu na jednotných 10 999 korun, což znamená, že si můžete pořídit vyšší paměťovou verzi za cenu zlevněné nižší.

Samsung Galaxy A36 pořídíte rovněž ve čtyřech barevných variantách: černá, bílá, zelená a fialová. Na výběr je také mezi 128 a 256GB paměťovou variantou, přičemž ta menší stojí 9 499 korun, potažmo 8 999 korun se startovací nabídkou, ta větší pak 10 999 korun a se startovací nabídkou bude cena 9 999 korun.

Nakonec je tu model Galaxy A26, který bude dostupný v černé, bílé a mátově zelené variaci. Cena u 128GB verze činí na 7 499 korun a u 256GB verze 8 999 korun. Při využití startovací nabídky je cena obou variant o 500 korun nižší.

Akční startovací nabídka na nové modely série Galaxy A končí 13. dubna.