Studujte make-up kurz přes úřad práce

Jak se stát vizážistou

Seznamte se s Markétou Davidovich, které kolegové přezdívají ,,make-up máma“. I proto, že kromě odborné přípravy budoucích vizážistů poskytuje absolventům nadstandardní následnou péči. Stará se o jejich další vzdělávání, rozšiřování jejich profesního záběru, vyhledávání praxe a především reálného uplatnění. Po absolvování kurzu tak nezůstává nikdo bez pomoci a profesní rozjezd má o kousek snazší.

Rekvalifikace v oboru vizážistiky

Spojení módy a krásy přitahuje ženy a dívky každý den. V dnešním digitálním světě, kde klademe důraz na vizuální vjemy, možná ještě více. Pokud stojíte na profesní křižovatce a cítíte, že je čas na změnu, možná je vizážistika i váš sen. Na jaké otázky je třeba si předem odpovědět?

Markéto, rozhoduji se, zda být make-up artistou je vůbec pro mě. Jaké otázky bych si měla upřímně zodpovědět?

„V první řadě je samozřejmě primární zájem o upravený vzhled. Make-up artistka by měla sledovat kosmetický trh, novinky v produktech, zajímat se celkově o módu, vlasy, komplet fashion a beauty svět. Dále pak mít ráda práci s lidmi a komunikaci, protože make-up je v první řadě služba. Další nezbytnou vlastností je podnikavost. Musíte si uvědomit, že jako začínající vizážistka nebudete mít zakázky a musíte se naučit je získat. Já vždycky říkám všem našim absolventům: Nikdo ti volat nebude. Kdo by ti volal? Nemáš v této branži nic za sebou! Musíte ze sebe jednoduše umět udělat někoho, koho bych si na make-up měla zvolit. To je marketing. Nabídnout se, ovládat sociální sítě, mít strategii. To vnímám jako velmi důležitou část, kterou nemá každý, a proto se následně make-upu nevěnují, protože si mysleli, že to půjde tzv. samo. Nepůjde :),“ říká Markéta.

V Institutu umíte do světa profesionálního make-upu opravdu otevřít dveře? Co můžu očekávat?

„Začíná to velmi pečlivě zvolenou skladbou našich lektorů. Všichni u nás jsou velmi úspěšní ve svých kariérách, aktivní make-up artisté, kteří si často už mezi našimi studentkami volí asistenty apod. V současné době se roztrhl pytel s kurzy všelijaké kvality. Je nutné vědět a zajímat se, od koho se učíte, tak jako ve všem. V Institutu je velký apel na to, co bude po kurzu. Všichni mají u nás marketing pro vizážisty zdarma, velkou tzv. ,,aftercare“ = péči po studiu. Pokud ještě nemáte vlastní profesionální výbavu, půjčujeme profi make-up kity a štětce, poskytneme místo na make-up pro první klienty, když nemáte domyšleno, kde make-up vlastně budete dělat. Každý absolvent základního kurzu má 40 hodin tréninků zdarma, což znamená, že může kdykoliv dorazit a trénovat, co mu nejde. Naši studenti jednoduše vědí, že se kdykoliv mohou na Institut obrátit. My se vždy snažíme maximálně pomoct a poradit - ať je to cenotvorba, jak najít klienty, portfolio, správná reklama atd. A to si myslím, že je v začátku k nezaplacení,“ věří Markéta.

Potřebuji finanční podporu

Při správně vybraném kurzu v Make-Up Institute Prague je možné získat dotaci od úřadu práce. V Institutu máte na výběr ze dvou velmi intenzivních rekvalifikačníich programů. MASTER BEAUTY¨ je 10denní program, kde se zaměřujete na vše od základů přes svatební, foto makeup, líčení zralé pleti. Tento kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí pracovat s osobní klientelou. K výběru je I MASTER PRO A-Z, 20denní rekvalifikační program, kde máte vše od beauty až po extreme, fashion, tv makeup. Pokud jste v databázi úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte odpovídající kvalifikační předpoklady pro danou rekvalifikaci a jste zdravotně způsobilí, zkuste zažádat o proplacení nákladů. Vaši žádost posoudí z pohledu, zda je rekvalifikace potřebná, tj. zda vám pomůže sehnat zaměstnání. Dále pak její účelnost, tj., zda je daná profese v současné době na trhu práce žádaná. Pokud uspějete, úřad práce s vámi uzavře smlouvu a následně rekvalifikaci uhradí. Užitečné informace získáte na stránkách úřadu práce. Díky za telefonickou konzultaci, kdy jsme se v roli zájemce o rekvalifikaci zajímali, jak zvýšit svou šanci na uhrazení rekvalifikace.

Jak zažádat o proplacení rekvalifikace

Jak tedy mohu podpořit svoji žádost, jsou nějaké chyby, na co si mám dát pozor a kam se mohu obrátit, když si nevím rady? Pracovnice Úřadu práce v Kladně Veronika Adamovská nám radí: „Pokud máte zájem o zvolenou rekvalifikaci, musíte být s úřadem práce ve vztahu, buď jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Vyberete si vhodnou rekvalifikaci, poté si najdete rekvalifikační středisko, které má akreditaci od MŠMT. Domluvíte si termín a necháte si potvrdit formulář „C“, který je součástí žádosti o zvolenou rekvalifikaci. Jakmile máte informace k rekvalifikaci, zavoláte na úřad práce a domluvíte si schůzku s pracovníkem, který rekvalifikace zpracovává. V současné době je několik projektů, ze kterých může být zvolená rekvalifikace hrazena, zajímejte se na úřadu práce.

Schůzku s klientem domlouvám cca dva až tři týdny dopředu před začátkem rekvalifikace. V den schůzky je potřeba přijít na domluvený čas, přinést si vyplněný formulář „C“ od rekvalifikačního střediska, v případě, že jste zájemce o zaměstnání, současnou pracovní smlouvu, popřípadě si můžete už přinést i vyplněnou žádost nebo ji vyplníme spolu. V žádosti jsou klasické údaje pro zpracování: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, ale i kolonky, dle kterých poté komise posuzuje: vzdělání, dovednosti, popřípadě informace, zda už máte nějakou rekvalifikaci hrazenou přes ÚP, informace ke zvolené rekvalifikaci, ale také je důležité odůvodnění, proč rekvalifikaci chcete: máte již sjednané zaměstnání, chcete začít podnikat a máte již připravené prostory, financování a povědomí o budoucí klientele. Toto odůvodnění je následně zpracováno ke komisi, která poté posuzuje efektivnost, účelnost a hospodárnost dané rekvalifikace, zohledňují se i volná místa v daném regionu, a zda je reálně možné se po ukončení opravdu umístit na danou pozici.

Právě osobní schůzka může pomoci při schvalování žádosti. Můžu si udělat obrázek o klientovi, můžu se vás doptat na podrobnosti, které mohou následně pomoci ke schválení (např. že třeba máte malé děti, špatnou dopravní dostupnost, pečujete o osobu blízkou…). Při osobním jednání spolu zkontrolujeme žádost, zda má všechny náležitosti, vysvětlím vám, z čeho v případě schválení bude rekvalifikace hrazena, uděláme spolu vstup, povinné aktivity v rámci projektu. Poté vaši žádost zpracuji, připravím ke komisi. V případě schválení vás zkontaktuji telefonicky a domluvíme se na předání potvrzení ÚP a informovaného souhlasu. Pokud k dané rekvalifikaci je potřeba lékařská prohlídka, domluvíme se na doručení a poté na následném předání potvrzení.“

Tipy z praxe

„Když to shrnu, je dobré si vždy dopředu zavolat na úřad, kde vás spojí s daným pracovníkem, který bude s vámi žádost řešit. S ním se domluvíte na termínu schůzky, na podkladech, které jsou potřeba k podání žádosti, na podkladech, které je nutno doložit třeba později (např. lékařská prohlídka). Je důležité nechat čas na domluvení schůzky, zpracování žádosti a případné doložení dokumentů. Z praxe vím, že stačí 14-21 dní před začátkem rekvalifikace podávat žádost, volat cca měsíc před začátkem. Důležitá je i komunikace se střediskem, informovat je, že žádost je podaná, následně případně schválená, domluvit se, kdy přinesete potvrzení, kdy donesete lékařskou prohlídku. A pozor: rekvalifikace zvolená se hradí až po úspěšném ukončení, doložení certifikátu, a to přímo vzdělavateli. Samozřejmě existují výjimky, kdy můžeme třeba část rekvalifikace uhradit i v případě neúspěšného ukončení nebo nedokončení, ale ty jsou velmi omezené a musí se doložit.

Důležité je připomenout, že po dobu trvání rekvalifikace je nutné zůstat v evidenci, ať už jako zájemce nebo jako uchazeč. V případě, že po dobu rekvalifikace dojde ke ztrátě současného zaměstnání, je důležité se neprodleně evidovat jako uchazeč o zaměstnání. Nesmí se vztah s ÚP během rekvalifikace přerušit.“

Další tip Make-Up Institutu Prague, jak může v procesu žádosti pomoci, formuluje Nikola Šulcová ze studijního oddělení: „Uchazečkám o naše kurzy doporučujeme do obhajoby zmínit i možnou spolupráci v rámci make-up agentury, kterou Institut také zajišťuje. Dokážete tím, že víte, kde si po rekvalifikaci hledat pracovní příležitosti. Naše agentura zajišťuje komplet make-up servis na vše od svateb, focení, přehlídek, firemní akce až po takové mega eventy, jako jsou Designblok, Český lev apod. Díky těmto příležitostem se otevřou absolventům dveře do všech koutů.“

Pokud se ale rozhodnete, že kariéra profesionálního vizážisty není pro vás nyní to pravé, Markéta zve všechny na kurzy osobního make-upu, které jsou momentálně hitem. Nyní je Institute díky zbrusu nové pobočce v Brně svým klientkám blíž. Sebevědomí, které získáte díky tomu, že se naučíte profesionálně nalíčit sebe samu, se bude hodit při budování jakékoli kariéry.