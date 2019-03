Studuj moderní technologie a současně vydělávej na Univerzitě obrany

Armáda ČR nabízí perspektivu vysokoškolsky vzdělaným specialistům napříč technickými obory. Tyto odborníky na informační a komunikační technologie, elektrotechniku, radiolokaci, kybernetiku, zbraňové systémy, bojová vozidla, leteckou techniku, řízení letového provozu či vojenské piloty připravuje právě Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Studijní programy nabízené fakultou mají elektrotechnický nebo strojní základ a jejich absolvování přináší garanci celoživotního uplatnění. Tak neváhej, rozhodně je z čeho vybírat.

Studium technických oborů na vojenské fakultě tě zajistí do budoucna

Při rozhodování je důležitá volba oboru, kterému by ses chtěl věnovat do budoucna. Neměla by to být pouze povinnost, ale radost a vidina úspěchu a životního uspokojení. Určitě o sobě už víš, že jsi počítačový mistr? Přitahuje tě svět robotů, simulace a umělé inteligence? Zajímala by tě elektronika, navigační prostředky, radiokomunikace či meteorologie? Máš bystrý úsudek a technické myšlení? Pak zvol některou ze specializací magisterského studijního programu Vojenské technologie elektrotechnické. Porozumíš těm záhadným technologiím, které měly před civilním sektorem odjakživa náskok.

Kdo si vybere specializaci z nabídky magisterského programu Vojenské technologie strojní, stane se expertem na zbraně, bojová vozidla, ženijní stavby, konstrukci a motory letadel, provoz a údržbu letišť nebo řízení pohybu letadel ve vzdušném prostoru. Velmi žádanou specializací je pak vojenský pilot.

Novinkou je studium kybernetické bezpečnosti

Pro kreativní středoškoláky a fandy IT s analytickým myšlením brněnská Fakulta vojenských technologií nabízí magisterský program Kybernetická bezpečnost. Po jeho absolvování budeš schopen identifikovat, hodnotit a řešit hrozby v kyberprostoru ČR a přijímat opatření ke snižování kybernetického rizika. A pokud bys měl zájem jen o bakalářské studium, je možné se přihlásit na obor Komunikační a informační technologie.

Na Fakultě vojenských technologií se setkávají všechny tyto technické obory pro českou armádu na jednom místě, pod jednou střechou. Je jen na tobě, kterým směrem se dáš a který obor si vybereš. Studenti se naučí rozvíjet svoji kreativitu, logické myšlení, samostatnost i schopnost týmové práce. Školu zakončíš jako sebevědomý vojenský profesionál vybavený arzenálem vědomostí a velice šikovnýma rukama.

Univerzita obrany tě za studium zaplatí

Při výběru vysoké školy je dobré zvážit ekonomickou náročnost studia. Zda platit školné na soukromé VŠ nebo počítat s platbami za ubytování, skripta či volnočasové aktivity na veřejné VŠ. Nic z toho tě na vojenské vysoké škole nečeká. Fakulta vojenských technologií, resp. Univerzita obrany je jediná vysoká škola v ČR, kde dostáváš pravidelný plat a kde máš jako absolvent i jistou kariéru v armádě. Měsíční plat v prváku je 13 840 Kč a roste s postupem do vyššího ročníku. Studenti mají ubytování, skripta, vojenskou uniformu a využití sportovních zařízení zdarma. Nástupní plat absolventa je 48 000 Kč.