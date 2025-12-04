Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business.

| foto: Digital academy - Obchodní akademie, s.r.o.

  • Nabízíme BTEC International Level 3 National Diploma Extended in Business, mezinárodně uznávaný diplom jako alternativu ke „klasické“ maturitě.
  • Přijetí bez jednotné přijímací zkoušky, formou motivačního pohovoru v aj. Pohovory lze dělat kdykoliv, a mít tedy starost s přijetím na školu za sebou již třeba v lednu. Studium je v režimu zahraniční školy.
  • 3leté denní studium s povinnou výukou 20 hod. týdně s možností navolit si více vyučovacích hodin.
  • Díky BTEC má student možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo vstoupit do pracovního procesu — BTEC International Level 3 je navržen tak, aby dal studentům znalosti, dovednosti a připravil je pro další vzdělávání nebo kariéru.
Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Uznání BTEC diplomu — kam můžete s ním dál

  • Mnoho univerzit a vyšších vzdělávacích institucí ve světě akceptuje BTEC International Level 3 jako vstupní kvalifikaci.
  • Pro studenty to znamená možnost ucházet se o univerzitní studia v zemích, kde BTEC platí — a to i v mezinárodních a anglicky mluvících školách.
Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Další výhody BTEC programu

  • BTEC kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a připravuje studenty nejen pro akademické studium, ale i pro praktické využití ve světě práce.
  • Díky zaměření na angličtinu a mezinárodní maturitu získají studenti silné jazykové kompetence — to může usnadnit přijetí na zahraniční školy, práci nebo studium v anglicky mluvícím prostředí

Garanti programu

Nigel Foster

Obsah studia a více informací najdete ZDE

Podmínky přijetí zájemce do našeho anglického BTEC programu:

  • podání přihlášky,
  • doložení předchozí znalosti angličtiny — buď vysvědčením, nebo úspěšným přijímacím pohovorem.
Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.