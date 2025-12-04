Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

- Nabízíme BTEC International Level 3 National Diploma Extended in Business, mezinárodně uznávaný diplom jako alternativu ke „klasické“ maturitě.
- Přijetí bez jednotné přijímací zkoušky, formou motivačního pohovoru v aj. Pohovory lze dělat kdykoliv, a mít tedy starost s přijetím na školu za sebou již třeba v lednu. Studium je v režimu zahraniční školy.
- 3leté denní studium s povinnou výukou 20 hod. týdně s možností navolit si více vyučovacích hodin.
- Díky BTEC má student možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu nebo vstoupit do pracovního procesu — BTEC International Level 3 je navržen tak, aby dal studentům znalosti, dovednosti a připravil je pro další vzdělávání nebo kariéru.
Uznání BTEC diplomu — kam můžete s ním dál
- Mnoho univerzit a vyšších vzdělávacích institucí ve světě akceptuje BTEC International Level 3 jako vstupní kvalifikaci.
- Pro studenty to znamená možnost ucházet se o univerzitní studia v zemích, kde BTEC platí — a to i v mezinárodních a anglicky mluvících školách.
Další výhody BTEC programu
- BTEC kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a připravuje studenty nejen pro akademické studium, ale i pro praktické využití ve světě práce.
- Díky zaměření na angličtinu a mezinárodní maturitu získají studenti silné jazykové kompetence — to může usnadnit přijetí na zahraniční školy, práci nebo studium v anglicky mluvícím prostředí
Garanti programu
- Ing. Mária Václavíková – ředitelka (maria.vaclavikova@oapraha.cz, tel:+420603958814)
- Nigel Foster – koordinátor programu
Obsah studia a více informací najdete ZDE
Podmínky přijetí zájemce do našeho anglického BTEC programu:
- podání přihlášky,
- doložení předchozí znalosti angličtiny — buď vysvědčením, nebo úspěšným přijímacím pohovorem.