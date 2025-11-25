Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Hluk jako zdravotní hrozbu se rozhodla zkrotit Aneta Furmanová a její chytré řešení pomocí strojového učení jí vyneslo vítězství v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v informatice. Finálový večer oživil moderátor Miloš Čermák.

Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025 | foto: ČTK

Jak může strojové učení pomoci proti hluku?

Finále šestnáctého ročníku soutěže nejlepších diplomových prací v informatice IT SPY letos ovládla mladá vědkyně Aneta Furmanová z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Její projekt, zaměřený na potlačování škodlivého hluku pomocí modelování sonických krystalů, porotu jednoznačně přesvědčil. Metodu navíc otestovala na reálném příkladu odhlučnění kancelářské klimatizace.

IT není nuda

Slavnostní vyhlášení IT SPY 2025 proběhlo 19. listopadu v Praze. Napjatou atmosféru výrazně odlehčil moderátor a publicista Miloš Čermák, který finalisty i hosty na pódiu zasypával trefnými otázkami i komentáři. Díky tomu mělo finále tempo a působilo spíš jako inteligentní stand up show než tradiční ceremoniál.

Porota měla o vítězi jasno

Do finále postoupilo osm diplomových prací z celkem 58 nominací. „Do finále jsme poslali velmi vyrovnaný výběr vysoce kvalitních soutěžních prací, na absolutním vítězi jsme se jako porota shodli jednoznačně. I letos dominovala v tématech umělá inteligence. Posun oproti loňsku vidím v množství různých aplikačních oblastí, kterých se práce dotýkaly,“ uvedl předseda poroty Martin Tomášek z Technické univerzity v Košicích.

Stříbro pro neurorehabilitaci, bronz pro kyberbezpečnost

Na druhém místě skončil Tomáš Kment ze Západočeské univerzity v Plzni se softwarem pro personalizovanou neurorehabilitaci, který může pomoci pacientům s poraněním nervové soustavy nebo Parkinsonovou chorobou. Navíc vyhrál i Cenu veřejnosti v online hlasování. Bronz si odnesl Vít Mašek z Fakulty informačních technologií ČVUT za práci zaměřenou na pokročilé metody zpracování dat v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Praktické nápady s budoucností

„Zaujala mě především praktická využitelnost prací,“ říká porotce Bohumír Zoubek ze společnosti Profinit. „Každý z finalistů představil řešení, která mají skutečný potenciál uspět, a velmi praktickým způsobem tak integrují možnosti informatiky do zdánlivě nesouvisejících oborů.“

Odměny nejen pro vítězku na další výzkum i vzdělávání

Vítězka si od společnosti Profinit odnesla 2000 eur, které může využít na další rozvoj projektu nebo vzdělávání. Její vedoucí práce získal 200 eur jako poděkování za výborné vedení. Hodnotné ceny získali vítězové kategorií vyhlašovaných hlavními partnery Magenta Award for Excellence in IT a Raiffeisenbank AI cena. Ti nejúspěšnější finalisté využijí i odměny od dalších partnerů soutěže, Počítačová škola GOPAS jim poskytla odborná školení a společnost GLOBAL ASSISTANCE věnovala VIP asistenční kartu.

Výsledné pořadíJméno finalistyNázev soutěžní diplomové práceNázev přihlašující vysoké školy
1. místoAneta FurmanováModelování vlastností pásové struktury sonických krystalů pomocí strojového učeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
2. místoTomáš KmentSoftware pro neurorehabilitaceZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
3. místoVít MašekAnalýza postranních kanálů algoritmu SipHash v FPGAČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
4.-8. místo (seřazeno abecedně)Matúš BojkoSegmentácia medicínskych obrazových dát metódami hlbokého učeniaSlovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Julija JeršovaVysvětlitelná klasifikace obrazů založená na vektorových reprezentacích slovVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Adam MajirskýVyužiteľnosť strojového učenia pre ESA misiu VigilTechnická univerzita v Košicích, Fakulta elektrotechniky a informatiky
David MiholaChytrá kamera pro sledování zájmových objektůVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Jaroslava SchovancováVzdálená senzorická detekce lidských životních funkcíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Cena veřejnostiTomáš KmentSoftware pro neurorehabilitaceZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Magenta Award for Excellence in ITAdam MajirskýVyužiteľnosť strojového učenia pre ESA misiu VigilTechnická univerzita v Košicích, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Raiffeisenbank AI cenaJulija JeršovaVysvětlitelná klasifikace obrazů založená na vektorových reprezentacích slovVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

IT SPY je oficiální soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Po odborné stránce soutěž zaštiťují česká a slovenská sekce celosvětové profesní organizace ACM. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. IT SPY 2025 je již šestnáctým ročníkem této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 % z celkově obhájených prací svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a přední český software house PROFINIT.

Více informací naleznete na www.itspy.cz nebo www.itspy.sk.

Záznam slavnostního večera zde:

