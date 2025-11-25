Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Jak může strojové učení pomoci proti hluku?
Finále šestnáctého ročníku soutěže nejlepších diplomových prací v informatice IT SPY letos ovládla mladá vědkyně Aneta Furmanová z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Její projekt, zaměřený na potlačování škodlivého hluku pomocí modelování sonických krystalů, porotu jednoznačně přesvědčil. Metodu navíc otestovala na reálném příkladu odhlučnění kancelářské klimatizace.
Slavnostní vyhlášení IT SPY 2025 proběhlo 19. listopadu v Praze. Napjatou atmosféru výrazně odlehčil moderátor a publicista Miloš Čermák, který finalisty i hosty na pódiu zasypával trefnými otázkami i komentáři. Díky tomu mělo finále tempo a působilo spíš jako inteligentní stand up show než tradiční ceremoniál.
Porota měla o vítězi jasno
Do finále postoupilo osm diplomových prací z celkem 58 nominací. „Do finále jsme poslali velmi vyrovnaný výběr vysoce kvalitních soutěžních prací, na absolutním vítězi jsme se jako porota shodli jednoznačně. I letos dominovala v tématech umělá inteligence. Posun oproti loňsku vidím v množství různých aplikačních oblastí, kterých se práce dotýkaly,“ uvedl předseda poroty Martin Tomášek z Technické univerzity v Košicích.
Stříbro pro neurorehabilitaci, bronz pro kyberbezpečnost
Na druhém místě skončil Tomáš Kment ze Západočeské univerzity v Plzni se softwarem pro personalizovanou neurorehabilitaci, který může pomoci pacientům s poraněním nervové soustavy nebo Parkinsonovou chorobou. Navíc vyhrál i Cenu veřejnosti v online hlasování. Bronz si odnesl Vít Mašek z Fakulty informačních technologií ČVUT za práci zaměřenou na pokročilé metody zpracování dat v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Praktické nápady s budoucností
„Zaujala mě především praktická využitelnost prací,“ říká porotce Bohumír Zoubek ze společnosti Profinit. „Každý z finalistů představil řešení, která mají skutečný potenciál uspět, a velmi praktickým způsobem tak integrují možnosti informatiky do zdánlivě nesouvisejících oborů.“
Odměny nejen pro vítězku na další výzkum i vzdělávání
Vítězka si od společnosti Profinit odnesla 2000 eur, které může využít na další rozvoj projektu nebo vzdělávání. Její vedoucí práce získal 200 eur jako poděkování za výborné vedení. Hodnotné ceny získali vítězové kategorií vyhlašovaných hlavními partnery Magenta Award for Excellence in IT a Raiffeisenbank AI cena. Ti nejúspěšnější finalisté využijí i odměny od dalších partnerů soutěže, Počítačová škola GOPAS jim poskytla odborná školení a společnost GLOBAL ASSISTANCE věnovala VIP asistenční kartu.
|Výsledné pořadí
|Jméno finalisty
|Název soutěžní diplomové práce
|Název přihlašující vysoké školy
|1. místo
|Aneta Furmanová
|Modelování vlastností pásové struktury sonických krystalů pomocí strojového učení
|České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
|2. místo
|Tomáš Kment
|Software pro neurorehabilitace
|Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
|3. místo
|Vít Mašek
|Analýza postranních kanálů algoritmu SipHash v FPGA
|České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
|4.-8. místo (seřazeno abecedně)
|Matúš Bojko
|Segmentácia medicínskych obrazových dát metódami hlbokého učenia
|Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
|Julija Jeršova
|Vysvětlitelná klasifikace obrazů založená na vektorových reprezentacích slov
|Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
|Adam Majirský
|Využiteľnosť strojového učenia pre ESA misiu Vigil
|Technická univerzita v Košicích, Fakulta elektrotechniky a informatiky
|David Mihola
|Chytrá kamera pro sledování zájmových objektů
|Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
|Jaroslava Schovancová
|Vzdálená senzorická detekce lidských životních funkcí
|Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
|Cena veřejnosti
|Tomáš Kment
|Software pro neurorehabilitace
|Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
|Magenta Award for Excellence in IT
|Adam Majirský
|Využiteľnosť strojového učenia pre ESA misiu Vigil
|Technická univerzita v Košicích, Fakulta elektrotechniky a informatiky
|Raiffeisenbank AI cena
|Julija Jeršova
|Vysvětlitelná klasifikace obrazů založená na vektorových reprezentacích slov
|Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
IT SPY je oficiální soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Po odborné stránce soutěž zaštiťují česká a slovenská sekce celosvětové profesní organizace ACM. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. IT SPY 2025 je již šestnáctým ročníkem této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 % z celkově obhájených prací svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a přední český software house PROFINIT.
