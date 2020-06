Studenti chtějí nadstandard

Trocha nostalgie

Vzpomínáte si? Nerudná vrátná, „spartánské vybavení“, rozhlas hlásící večerku a oprýskané zdi jsou možné negativní asociace a vzpomínky na bydlení na kolejích v době minulé. Časy se naštěstí mezitím změnily a také ubytování pro vysokoškoláky od dob medika Štěpána Šafránka ve slavné české filmové komedii prošlo značnou proměnou. Prádelna, vlastní lednice, WiFi, posilovna či služba buzení? Rozsah služeb pro obyvatele kolejí doznal inovací a pobyt, jak se dnes trendově říká, na „campusu“ je blíže k hotelovému bydlení než ke klasickým kolejím. Stále atraktivní je ovšem to, na co dodnes pamětníci levného studentského bydlení nejraději vzpomínají, totiž společenský aspekt. Vysokoškoláci jsou stejně jako většina mladých lidí stále „homo socialis“ s potřebou vyhledávání vzájemného kontaktu. Bujaré večírky s kolegy z poslucháren, nově navázaná přátelství, romantika po večerce či výměna poznámek zůstávají lákadlem pro bydlení na koleji i v dnešní online době.



Campusy VŠFS



Univerzita Vysoká škola finanční a správní (dále jen VŠFS) je jednou z mála soukromých vysokoškolských subjektů s vlastním ubytovacími zařízením. Žižkov, Bertramka či vila ve Stodůlkách? Všechny tři campusy VŠFS mají skvělou dostupnost do centra Prahy. Campus Vlkova láká na bydlení v rekonstruovaném pavlačovém domě v srdci Žižkova – mekce pražského nočního života. Campus Plzeňská na pražské Bertramce prošel náročnou rekonstrukcí a investicí za více než 100 miliónů korun ze zdrojů univerzity a nabízí 140 lůžek vysokoškolákům z VŠFS i široké veřejnosti. V nabídce služeb je prádelna, celodenní ostraha, bezdrátová síť, výměna lůžkovin, samozřejmostí moderně vybavené kuchyňky. Ubytování v Campusu Villa ve Stodůlkách uspokojí svým komfortem i nejnáročnější rezidenty. Studenti si sdílením společných prostor mohou na vlastní kůži vyzkoušet komunitní bydlení podobně jako třeba v populárním seriálu Přátelé.

Campusy v době koronavirové?



Oslovili jsme ředitele campusů VŠFS a současně výkonného obchodně právního ředitele univerzity JUDr. Emila Šenkýře, DiS., s otázkou, jak se promítly změny související s pandemií viru COVID-19 do univerzitní nabídky. „Na podzim jsme měli obsazenost lůžek téměř na 100 %,“ uvedl JUDr. Šenkýř. „Nyní je situace vzhledem k odlivu zájemců ze zahraničí trochu složitější. Rozhodli jsme se proto vyjít vstříc trendům doby a nabídli skutečně atraktivní slevové akce. Věříme, že to bude slavit úspěch, a uvolněná lůžka doplníme,“ dodal obchodně právní ředitel. Co konkrétně tedy vedení univerzity pro zájemce o ubytování připravilo? Na prvním místě např. speciální letní cenu, tedy ubytování na osobu/ měsíc ve výši 5 000 Kč ve dvojlůžkovém pokoji platné v červenci a srpnu. A se zajímavou nabídkou VŠFS přichází také pro zájemce o celoroční ubytování. Při podepsání smlouvy na celý akademický rok je měsíc září zdarma. „Jsme přesvědčeni, že nabídka je nyní skutečně zajímavá. Budeme rádi, když navštívíte naše webové stránky www.campusvsfs.cz. V případě druhé vlny pandemie jsme navíc schopni poskytnout i karanténní péči tak, jako tomu bylo u první vlny,“ uzavřel téma JUDr. Šenkýř.