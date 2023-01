Střelba loveckým prakem! Zábava i moderní sport

Nezvykle vysoký výkon praku

Moderní praky jsou osazeny velmi výkonnou latexovou gumou, která zajišťuje vysokou rychlost střely až 120 m/s. Tam, kde je to legální (mimo ČR), jsou takové praky používány pro lov drobné zvěře. Díky systému míření TTF (angl. through the fork) lze těmito praky mechanicky mířit a dosáhnout velmi vysoké přesnosti. Naučit se zasahovat cíle o velikosti krabičky od sirek na 15 až 30 metrů lze v krátké době.

Praky TTF Marco Polo od Hunting Catapults CZ pro loveckou střelbu.

Systém mechanického míření TTF

Přestože lov prakem v ČR není dovolený, získává střelba výkonnými praky velkou oblibu nejen mezi muži. Jde totiž o jeden z nejlevnějších střeleckých sportů vůbec. Pro jeho provozování stačí mít minimum vybavení a střelec není vázan na prostory střelnice. Zejména milovníci pobytu v přírodě, ocení tuto znovu objevenou základní dovednost, kterou střelba loveckým prakem nepochybně je. Prak totiž může být i nástrojem přežití v nouzové situaci.

Moderní technika míření TTF umožňuje rychlé pokroky v přesné střelbě.

Nejlevnější střelecký sport

Praky se systémem míření TTF, umožňují mnohem rychlejší počáteční pokrok střelce. Což nejen zvyšuje zážitek ze střelby, ale také umožňuje přesnou střelbu prakem rychle vypracovat na vysokou úroveň. Jde totiž o mechanické míření, podobně jako u jiných střelných zbraní. Prak se drží v ruce vodorovně (ruka je hřbetem vzůru). Nikoliv instinktivně, jak to bylo u klasických, dětských praků ve tvaru písmene Y. Za několik týdnů tak lze dosahovat markantních pokroků a osvojit si tak tuto praktickou dovednost. Český výrobce Hunting Catapults CZ vyrábí tyto originální praky již od roku 2016.