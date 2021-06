Stravenky a paušál jen do restaurací, říká sdružení pro stravování

Takové opatření, které by platilo po časově omezenou dobu, by mohlo pomoci nastartovat restaurační byznys, který utrpěl značné ztráty. „Gastronomie a služby jsou prokazatelně nejpostiženější. Ztráty se prozatím vyčíslují na vyšší desítky miliard korun, restaurace přišly o polovinu tržeb, pětina jich zavřela a další to zvažují, z oboru odešly desetitisíce zaměstnanců, kteří gastronomii chybí,“ říká Linda Nejezchlebová, šéfka ProZAMS.

Vlády v Evropě i v zámoří podle ní již přicházejí s proaktivními programy na podporu gastronomie s provázaností na potravinářství, zemědělství a cestovní ruch. Jsou si totiž vědomy významu gastronomie a její funkce ve společnosti. „ProZAMS proto navrhuje vládě, zástupcům parlamentních politických stran, aby českou gastronomii rovněž podpořili zavedením účelové útraty skrze stravenky a stravovací paušál výhradně v stravovacích zařízeních minimálně na dobu jednoho roku. Stejně jako existuje přímá podpora lázeňství formou voucherů, regionální podpora pro ubytovací služby, takto lze snadno, rychle a efektivně podpořit útratu v gastronomii,“ uvádí Nejezchlebová.

Dalším krokem podle ní má být začlenění restaurací do výzev podpory z Národního plánu obnovy. Ten má přerozdělit celkem 200 miliard korun z evropských peněz do rozvoje ekonomiky. „Gastronomie a služby jsou nejzasaženější, přesto se o nich plán zatím nezmiňuje,“ říká Nejezchlebová. ProZAMS dále navrhuje sestavení srozumitelných, dodržovatelných a vymahatelných pravidel pro epidemické krize. „Pandemická situace omezující či znemožňující podnikání v gastronomii musí být založená na transparentních datech, proaktivně komunikována a adekvátně kompenzována,“ doplňuje Nejezchlebová.