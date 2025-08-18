Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice vyjde na téměř 89 milionů korun.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace | foto: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Stoklasná Lhota je jednou z 15 místních částí historického města Tábor. Leží přibližně tři kilometry severně od centra města, v těsné blízkosti dálnice D3. Trvale zde žije okolo 180 obyvatel, kromě nich obec využívá i menší počet chalupářů. Na rozdíl od jiných táborských místních částí, které se s městem postupně rozvíjely a napojovaly na inženýrské sítě, ve Stoklasné Lhotě dosud chyběl jak vodovod, tak kanalizace.

V posledních letech, kdy se sucho v krajině stále více prohlubuje, začala být situace neúnosná. Obyvatelům dochází voda ve studních a někteří si musí v letních měsících dovážet pitnou vodu v barelech. Ani kanalizace není vyhovující. Ačkoliv je v obci vybudován základní systém stok odvádějících dešťové vody a přepady ze splaškových jímek, tyto vody ústí do místního návesního rybníka. Ten je trvale znečištěn a jeho přepad odtéká do Košínského potoka – hlavního přítoku táborského rybníka Jordán.

Jordán, nejstarší přehradní nádrž ve střední Evropě (založená již roku 1492), v posledních desetiletích trpěl zhoršující se kvalitou vody. Zejména během letních veder dosahovala eutrofizace a výskyt sinic takové míry, že koupání bylo rizikové kvůli možným zdravotním komplikacím. Mezi lety 2012 a 2014 došlo k rozsáhlému odbahnění nádrže a vybudování spodní výpusti, což mělo přispět ke zlepšení stavu vody. Výsledky však byly jen částečné. Významnější zlepšení přinesla až instalace automatické stanice na srážení fosforu v roce 2023. Ta dávkuje do Košínského potoka přípravek, který váže fosfor a tím brání jeho přítoku do Jordánu. Od té doby se kvalita vody zlepšila natolik, že koupání je při příznivých podmínkách možné po celé léto.

Srážení fosforu však řeší jen důsledky problému – nikoliv jeho příčinu, kterou je dlouhodobé znečišťování Košínského potoka splaškovými vodami z okolních obcí. Potok je se svou délkou přes 20 kilometrů a povodím o rozloze 83 km² jedním z největších ve své oblasti. Svádí vodu z více než 30 obcí, od středočeské Střezimíře až po Tábor. Vysoké znečištění proto není překvapivé.

Z těchto důvodů se obce v povodí rozhodly situaci aktivně řešit – a Tábor jde příkladem. V případě Stoklasné Lhoty se více než deset let hledalo nejvhodnější řešení zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Zvažovalo se několik variant – od nalezení místního zdroje pitné vody, přes napojení na táborský vodovod, až po výstavbu vlastní čistírny odpadních vod.

Po vyhodnocení technických i ekonomických aspektů bylo jako nejefektivnější vybráno řešení kombinující napojení na táborský vodovod a výstavbu samostatné čistírny. Pomohla i šťastná náhoda: sousední obec Chotoviny se rozhodla kvůli nedostatku vody vybudovat přívodní potrubí z táborského vodojemu Čekanice. Trasa povede v těsné blízkosti Stoklasné Lhoty, a ta se tak bude moci napojit.

V rámci projektu bude vybudováno přes tři kilometry vodovodního potrubí a 2,5 kilometru nové splaškové kanalizace. Součástí stavby je i nová čistírna odpadních vod a rozšíření kapacity vodojemu. V některých úsecích se očekávají náročné podmínky – kvůli skalnímu podloží a vysoké hladině podzemní vody.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Stavební práce mají začít na podzim a potrvají zhruba dva roky. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost PORR a.s., která projekt realizuje za cenu necelých 89 milionů korun bez DPH.

18. srpna 2025

