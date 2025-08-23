Sto let „Metelkárny“. Oslavy budou ve velkém stylu

Jaký je to pocit stát v čele školy v takto významném roce?
Osobně jsem se Základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 (jak zní její oficiální název), které ale nikdo neřekne jinak než „Metelkárna“, spjatý už čtvrtstoletí, takže mi nemohla nepřirůst k srdci. Nejdříve jsem zde pracoval jako učitel a od roku 2008 zastávám pozici ředitele. Za tu dobu jsem poznal její jedinečný genius loci, který vytvářejí nejen tradice, ale především její žáci a lidé, kteří tu pracují.
Stát v čele školy, která slaví 100 let své existence, vnímám jako velkou čest, ale také závazek vůči všem dosavadním generacím žáků a pedagogů. Ředitelování této velké organizace je náročné, ale uvědomuji si, jaké mám štěstí, že můžu být součástí jejího příběhu i v tomto jubilejním roce. Ke své práci se snažím přistupovat s pokorou, slušností a s rozumem.
Mohl byste nám prozradit příběh školy?
Před rokem 1925 neměli Češi v pohraničí vlastní školu. České děti se vzdělávaly v provizorních podmínkách, například v činžovních domech. V létě roku 1923 byla vyhlášena soutěž na stavbu nové školní budovy, avšak její dokončení zkomplikoval bažinatý pozemek, a tak byla budova školy slavnostně otevřena až 28. října 1925 – symbolicky v den výročí vzniku Československa.
Škola byla pojmenována po dr. Jindřichu Metelkovi, významném podporovateli zakládání českých škol, zejm. v pohraničí, který však zemřel již v roce 1921 a otevření školy se tak nedožil. V budově postupně sídlilo několik různých škol.
Temným obdobím se stal rok 1938, kdy byla budova školy po obsazení Teplic využívána jako německá kasárna a výuka českých dětí byla zcela přerušena. Po skončení druhé světové války budovu krátce obsadila posádka Rudé armády. Škola byla ve velmi špatném technickém stavu. Během léta 1945 se opravovala a od září 1945 se začalo učit pravidelně.
Od roku 1969 zde funguje základní škola, která si stále udržuje svůj významný jazykový profil. Nejen díky zavedení intenzivní výuky angličtiny od první třídy a němčiny či francouzštiny od šesté třídy je o školu dodnes velký zájem, o čemž svědčí i počty přihlášených žáků k zápisu do 1. třídy a také to, že k nám přihlašují své děti mnozí bývalí absolventi.
V rámci oslav stého výročí prý připravujete den otevřených dveří a slavnostní ples…?
Ples absolventů „Metelkárny“, který se uskuteční 10. října 2025 v Krušnohorském divadle, je určen především našim bývalým žákům a učitelům. Přibližně 700 vstupenek bude od 1. září 2025 k dostání online na stránkách Domu kultury Teplice. Pro návštěvníky je připraven pestrý program včetně několika hudebních kapel, tematických projekcí, nostalgických vzpomínek na školní léta, fotokoutku, tomboly a půlnočního překvapení. Hlavním smyslem této události zůstává společné setkání absolventů se svými spolužáky.
O týden později, 17. a 18. října, otevře škola své brány široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří. Návštěvníci budou mít možnost připomenout si historii školy a nahlédnout do současného školního života. Srdečně zveme všechny absolventy, bývalé zaměstnance, rodiče žáků i přátele školy. Připraveny budou tematické výstavy, fotografie a videoprojekce, výstava žákovských prací, prohlížení fotokronik, seznamy absolventů a několik překvapení. Zájemcům bude k dispozici plánek školy a průvodci, aby každý mohl vidět přesně to, co ho zajímá nejvíce.
A jaké jsou vaše plány pro další rozvoj školy?
Chceme být i nadále školou, která rozvíjí vzdělávací program Začít spolu, jehož cílem je aktivní zapojení žáků a systematický rozvoj jejich klíčových kompetencí. I nadále plánujeme rozšířené vyučování cizích jazyků (včetně španělštiny), dělené hodiny matematiky a českého jazyka a pravidelné pořádání zahraničních vzdělávacích zájezdů. Zároveň neustále rozšiřujeme využití moderních technologií, včetně umělé inteligence.
Řadu let aktivně využíváme dotační programy Evropské unie, ministerstev či krajského úřadu, díky nimž získáváme prostředky na zkvalitňování výuky a školního prostředí. Vedle modernizace IT vybavení a školního nábytku usilujeme také o rekonstrukci školní jídelny, vybudování nových prostor školní družiny a vytvoření školního hřiště. Jsme rádi, že ve všech těchto snahách máme podporu našeho zřizovatele, statutárního města Teplice. Pevně věříme, že „Metelkárna“ si takovou podporu a rozvoj zaslouží.
