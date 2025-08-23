Sto let „Metelkárny“. Oslavy budou ve velkém stylu

Komerční sdělení
Budova základní školy na Metelkově náměstí v Teplicích letos slaví úctyhodných 100 let. Její ředitel Mgr. Michal Chalupný nám povyprávěl o její bohaté historii a zve absolventy na slavnostní ples a den otevřených dveří.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Budova „Metelkárny“

Budova „Metelkárny“ | foto: Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968

Žákyně dívčí obecné školy (rok 1930)
Učitelský sbor na dvoře školy (rok 1932)
Pionýři (rok 1962)
8. C s třídní učitelkou Drahoslavou Kloboučníkovou (rok 1976)
13 fotografií

Jaký je to pocit stát v čele školy v takto významném roce?

Osobně jsem se Základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 (jak zní její oficiální název), které ale nikdo neřekne jinak než „Metelkárna“, spjatý už čtvrtstoletí, takže mi nemohla nepřirůst k srdci. Nejdříve jsem zde pracoval jako učitel a od roku 2008 zastávám pozici ředitele. Za tu dobu jsem poznal její jedinečný genius loci, který vytvářejí nejen tradice, ale především její žáci a lidé, kteří tu pracují.

Stát v čele školy, která slaví 100 let své existence, vnímám jako velkou čest, ale také závazek vůči všem dosavadním generacím žáků a pedagogů. Ředitelování této velké organizace je náročné, ale uvědomuji si, jaké mám štěstí, že můžu být součástí jejího příběhu i v tomto jubilejním roce. Ke své práci se snažím přistupovat s pokorou, slušností a s rozumem.

Mohl byste nám prozradit příběh školy?

Před rokem 1925 neměli Češi v pohraničí vlastní školu. České děti se vzdělávaly v provizorních podmínkách, například v činžovních domech. V létě roku 1923 byla vyhlášena soutěž na stavbu nové školní budovy, avšak její dokončení zkomplikoval bažinatý pozemek, a tak byla budova školy slavnostně otevřena až 28. října 1925 – symbolicky v den výročí vzniku Československa.

Škola byla pojmenována po dr. Jindřichu Metelkovi, významném podporovateli zakládání českých škol, zejm. v pohraničí, který však zemřel již v roce 1921 a otevření školy se tak nedožil. V budově postupně sídlilo několik různých škol.

Temným obdobím se stal rok 1938, kdy byla budova školy po obsazení Teplic využívána jako německá kasárna a výuka českých dětí byla zcela přerušena. Po skončení druhé světové války budovu krátce obsadila posádka Rudé armády. Škola byla ve velmi špatném technickém stavu. Během léta 1945 se opravovala a od září 1945 se začalo učit pravidelně.

Od roku 1969 zde funguje základní škola, která si stále udržuje svůj významný jazykový profil. Nejen díky zavedení intenzivní výuky angličtiny od první třídy a němčiny či francouzštiny od šesté třídy je o školu dodnes velký zájem, o čemž svědčí i počty přihlášených žáků k zápisu do 1. třídy a také to, že k nám přihlašují své děti mnozí bývalí absolventi.

V rámci oslav stého výročí prý připravujete den otevřených dveří a slavnostní ples…?

Ples absolventů „Metelkárny“, který se uskuteční 10. října 2025 v Krušnohorském divadle, je určen především našim bývalým žákům a učitelům. Přibližně 700 vstupenek bude od 1. září 2025 k dostání online na stránkách Domu kultury Teplice. Pro návštěvníky je připraven pestrý program včetně několika hudebních kapel, tematických projekcí, nostalgických vzpomínek na školní léta, fotokoutku, tomboly a půlnočního překvapení. Hlavním smyslem této události zůstává společné setkání absolventů se svými spolužáky.

O týden později, 17. a 18. října, otevře škola své brány široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří. Návštěvníci budou mít možnost připomenout si historii školy a nahlédnout do současného školního života. Srdečně zveme všechny absolventy, bývalé zaměstnance, rodiče žáků i přátele školy. Připraveny budou tematické výstavy, fotografie a videoprojekce, výstava žákovských prací, prohlížení fotokronik, seznamy absolventů a několik překvapení. Zájemcům bude k dispozici plánek školy a průvodci, aby každý mohl vidět přesně to, co ho zajímá nejvíce.

A jaké jsou vaše plány pro další rozvoj školy?

Chceme být i nadále školou, která rozvíjí vzdělávací program Začít spolu, jehož cílem je aktivní zapojení žáků a systematický rozvoj jejich klíčových kompetencí. I nadále plánujeme rozšířené vyučování cizích jazyků (včetně španělštiny), dělené hodiny matematiky a českého jazyka a pravidelné pořádání zahraničních vzdělávacích zájezdů. Zároveň neustále rozšiřujeme využití moderních technologií, včetně umělé inteligence.

Řadu let aktivně využíváme dotační programy Evropské unie, ministerstev či krajského úřadu, díky nimž získáváme prostředky na zkvalitňování výuky a školního prostředí. Vedle modernizace IT vybavení a školního nábytku usilujeme také o rekonstrukci školní jídelny, vybudování nových prostor školní družiny a vytvoření školního hřiště. Jsme rádi, že ve všech těchto snahách máme podporu našeho zřizovatele, statutárního města Teplice. Pevně věříme, že „Metelkárna“ si takovou podporu a rozvoj zaslouží.

www.zsmetelkovo.cz
Instagram akce
Youtube

Logo

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Komerční sdělení

Když se Renáta Müller před šesti lety rozhodla, že vedle své vlastní rodiny vybuduje i „rodinu pro další děti“, málokdo tušil, jak silný a úspěšný příběh se začne psát.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Komerční sdělení

Ve více než 70 prodejnách po celém Česku nabízí rodinná firma kromě hraček a zábavy také veškeré školní potřeby včetně kvalitních batohů. A k tomu komfortní zákaznický servis.

Sto let „Metelkárny“. Oslavy budou ve velkém stylu

Komerční sdělení

Budova základní školy na Metelkově náměstí v Teplicích letos slaví úctyhodných 100 let. Její ředitel Mgr. Michal Chalupný nám povyprávěl o její bohaté historii a zve absolventy na slavnostní ples a...

23. srpna 2025

Český trader zhodnotil kapitál na milion eur a mění prop trading

Komerční sdělení

Sedmadvacetiletý Michal Król zaujal svět financí, když během tří měsíců zhodnotil kapitál z 310 000 € na více než 1 milion €. Teď spouští firmu Dolvero, která chce financovat jen ty tradery, kteří...

22. srpna 2025

Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Komerční sdělení

Ve více než 70 prodejnách po celém Česku nabízí rodinná firma kromě hraček a zábavy také veškeré školní potřeby včetně kvalitních batohů. A k tomu komfortní zákaznický servis.

21. srpna 2025

Značka Dreame uvádí na trh inovativní tyčový vysavač T30 Flex

Komerční sdělení

Odstraňování prachu a nečistot nebylo nikdy jednodušší. Tyčový vysavač Dreame T30 Flex představuje špičku v technologiích čištění a nabízí řešení pro každou domácnost. Je navržen tak, aby vám přinesl...

21. srpna 2025

Galerie Butovice přináší nové obchody a služby

Komerční sdělení

Galerie Butovice, která je moderním a pulzujícím nákupním centrem nejen pro obyvatele Prahy 5 a 13, rozšířila svoji nabídku a přivítala nové nájemce.

21. srpna 2025

Krajští hasiči a policisté přivezli ze Světových her čtrnáct medailí

Komerční sdělení

World Police and Fire Games jsou jedny z největších sportovních her na světě. Letos se jejich další ročník konal v Birminghamu v americkém státě Alabama a zástupci krajských hasičů a policistů se v...

21. srpna 2025

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

20. srpna 2025

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Komerční sdělení

Česká společnost H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group představila své technologie a patentovanou terapii pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy choroby.

20. srpna 2025

Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

Komerční sdělení

Od 28. do 31. srpna nabídne Czech Truck Prix na Autodromu Most nabitý program, kde se potkají tisícikoňové závodní trucky, evropské NASCAR i historické závodní ikony. Letos však bude mít víkend...

20. srpna 2025

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

Komerční sdělení

Olomouc se na konci léta opět stane centrem radosti, kreativity a nezapomenutelných zážitků. V sobotu 30. srpna 2025 se Smetanovy sady promění v největší zážitkový festival široko daleko – třetí...

20. srpna 2025

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

19. srpna 2025

Pol Point umožňuje rychlý a efektivní způsob komunikace s policií

Komerční sdělení

Oficiální představení prvního kontaktního a bezobslužného místa policie na území Ústeckého kraje, takzvaného Pol Pointu, se uskutečnilo v obci Velký Šenov na Děčínsku.

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.