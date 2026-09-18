Stipendisté CSG: Technické obory mohou být obtížné, ale umí se odměnit

Rozhovor nabízí jejích zkušenosti a očekávání, stejně jako radu, že obavy z matematiky nejsou na místě.
CSG Foundation působí na trhu od března 2025, tedy rok a půl. Věnuje se dobrovolným hasičům, pomáhá vědě, vzdělávání a konkrétním studentům – a do třetice vychází vstříc zaměstnanců skupiny CSG. Asistuje u jejich společensky prospěšných projektů, nebo se snaží podat ruku těm, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích. V zářijovém podcastu ČTK Connect, který pravidelně mapuje činnost fondu, dostala prostor část druhého pilíře – podpora studentům technických oborů.
Adam Holda získal příspěvek od CSG Foundation už loni, jmenovitě studium informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Nyní se vzdělává tamtéž v navazujícím oboru Informatika a umělá inteligence – a podporu od CSG získal pro zimní semestr 2026–2027 na Technické univerzitě v Mnichově. Kromě toho vede třetím rokem dobrovolnickou neziskovou organizaci, má za sebou výběrové programy Microsoft Studentské Trenérské Centrum a Samsung Tvoje šance #futureskills, získal Google Project Management Certificate.
Marek Dřínovský nedávno ukončil studium mechatroniky na VUT v Brně. Pro příští akademický rok má přiznané stipendium od CSG Foundation ke studiu na ETH Zurich, obor Robotics, Systems and Control (RSC). V plánu má studijní specializaci na bezpilotní letecké prostředky, zejména na metody robustního řízení, jimž se věnoval ve své bakalářské práci. Je členem aktivních záloh Armády ČR.
Oba se zúčastnili letošního CSG Summer Talent Campu v Kopřivnici, pořádaného ve spolupráci se společnostmi Tatra Trucks a Tatra Defence Vehicle. Jeho organizátoři začlenili vybrané stipendisty mezi talentované zaměstnance CSG a nechali je plnit praktické úkoly. Šlo o zeštíhlování a efektivity výroby. Nyní se Adam Holda a Marek Dřínovský potkali před mikrofony ve studiu ČTK.
Podcast si můžete pustit ZDE:
„Camp v Kopřivnici byl pro mě byla novinka, protože pracuji čistě jenom s počítačem, papírem a tužkou. Když jsme šli do provozu, museli jsme začít měřit čas a hluk, zkoušet věci, jak fungují, abychom zjistili, kde se co dá zefektivnit. Byl to velice zajímavý přechod od teorie k praxi,“ vzpomíná na letní akci Adam. Společným bodem ve většině navržených řešení byla větší nebo menší míra automatizace. „Pro účely toho prvotního vyšetřování nám však opravdu stačil papír a tužka,“ vrací proces na začátek Marek.
O tom, proč připadla podpora CSG Foundation právě jim, mají jasno: důležité byly studijní výsledky, ale nejen ony. „Věřím, že to bylo také díky tomu, že já se mimo studium hodně věnuji mimoškolním aktivitám. Kromě vedení neziskové dobrovolnické organizaci „ProStředoškoláky“ (celostátní soutěž Středoškolák roku se stovkami účastníků, tinyurl.com/2xmwyux4, pozn. red.), se věnuji politice na univerzitní úrovni. Jsem akademický senátor na fakultě a působím jako mladý poradce britskému velvyslanci,“ vypočítává Adam. „Já studuji velice perspektivní obor, a ve skupině CSG bychom asi těžko hledali firmu, kde bych se neuplatnil. Navíc sloužím třetím rokem v aktivních zálohách (Armády ČR). Proto si myslím, že i to byl jeden z faktorů, proč mě minulý a tento rok nadace podpořila,“ připojuje Marek.
Cesty mladých talentů vedou nyní do zahraničí. Adam si vybral Německo, Marek Švýcarsko. „Zimní semestr 2026 – 2027 budu trávit na Technické univerzitě v Mnichově. Je to škola, která je na žebříčcích řazena velmi vysoko, a doufám, že kvalita vzdělání bude velice vysoká. Životní standardy a náklady spojené s pobytem jsou mnohem vyšší než v ČR. Přesto věřím, že díky podpoře nadace CSG se budu moci studiu opravdu aktivně věnovat a že naberu co nejvíce vědomostí a zkušeností, aniž bych musel chodit na brigády,“ zdůrazňuje Adam.
Marek bude v Curychu studovat magisterský obor Robotika, systémové a kontrolní inženýrství. „Schová se pod to mnoho věcí, ale v podstatě je to výuka, kdy studenta vede akademický poradce. S ním student koordinuje volbu předmětů, semestrálních projektů, téma závěrečné práce. Tím, že si většinu volím, se můžu specializovat na to, co mě zajímá a kde zužitkuji nabyté zkušenosti z bakaláře.“
Nezájem nebo až averzi vůči technickým oborům považují hosté podcastu za neopodstatněnou a do jisté míry poplatnou době. „Technické obory jsou zasažené nejistotou, nevolí či revoltou vůči matematice. Ta je podle mě často silně démonizovaná, a studenti se jí bojí. A roli rovněž hraje (zažitá) představa o (malé) uplatnitelnosti. Vidím jako velkou výhodu (stipendia CSG), že součástí programu je stáž. Dostanu možnost vyzkoušet si, jak to bude reálně vypadat a do čeho vlastně jdu,“ pochvaluje se Adam.
S fobií vůči matematice Marek souhlasí, a třebaže uznává, že jde složitou disciplínu, vidí v tom její plus. „Technika není jednoduchá a asi by ani být neměla. Pokud chce člověk dělat na smysluplných věcech s reálným dopadem, tak vede cesta právě tudy. A co se týče uplatnění na trhu práce, tak se absolventi rozhodně bát nemusí.“
Pokud by mohli oba řečníci udělat něco pro to, aby nabraly technické obory na popularitě, vidí recept ve spolupráci škol s firmami. „Existuje velká příležitost spojit univerzitní vzdělávání a potřebami podniků, ať už jde o společné projekty, nebo o to, aby firmy dávaly školám vědět, o jaký profil absolventů mají zájem. Takováto kombinace je podle mě úplně nejsilnější a nejzajímavější,“ myslí si Adam.
Stejně přemýšlí Marek. „Propojení s firmami je naprosto zásadní. Na VUT probíhala tato spolupráce velmi dobře, a vím, že v mém novém studiu (v Curychu) je polovina kreditů vázána na nějakou samostatnou činnost. Jde o konkrétní, časově náročné vzdělávání pod vedením školitele, kde je spolupráce s nějakou firmou jednou z možností. Prostoru pro samostatnou činnost a praktická prolnutí na českých technických školách je hodně, a uvidím, jak razantní rozdíl bude studium ve Švýcarsku oproti dosavadním zkušenostem,“ je zvědavý Marek.
V případě druhého pilíře, jímž je věda, vzdělávání a práce s mladými talenty, spustili v CSG Foundation dva stipendijní programy. „Jeden máme pro nadané české studenty v zahraničí, šest jich studuje v Evropě od Německa přes Švédsko a Švýcarsko. Druhý program slouží českým studentům na českých vysokých školách. Oba programy jsou zaměřené zejména na technické obory, které jsou skupině CSG blízké. Obecně nám jde o zvýšení zájmu o studium klíčových oborů, potažmo podporu českého průmyslu,“ připomíná manažer fondu Adam Valenta.
Krátké bilanční video si můžete pustit ZDE:
Ve třech oblastech podpory, což jsou hasiči, věda, výzkum a studenti a zaměstnanci skupiny CSG, podpořil dosud Nadační fond více než 500 organizací a jednotlivců. Rozdělil mezi ně 65 milionů korun.