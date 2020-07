STILL nabízí více než jen vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky a manipulační technika od STILL – nová, repasovaná i k zapůjčení

Nové vozíky STILL

STILL prodává nové vozíky v prémiové kvalitě. Výrobní program firmy zahrnuje elektrické vysokozdvižné vozíky, dieselové a LPG VZV, vozíky s výsuvným zvedacím zařízením, paletové VZV, plošinové vozíky a tahače, dvojité stohovací, vychystávací a stohovací vozíky pro vychystávání, tažné soupravy i ruční paletové vozíky.

Bazarové a repasované vozíky STILL

Vysokozdvižné vozíky a další manipulační techniku si však u STILL nemusíte kupovat pouze novou. STILL nabízí i vozíky bazarové, a to v několika kvalitativních třídách. I tyto repasované nabízí prvotřídní kvalitu. Na výběr je skutečně obrovské množství kvalitních repasovaných vozíků, jež prošly odborným servisem STILL. V rámci Evropy je to přes 25 000 vozíků.

Pronájem vozíků

Další možností, kterou STILL standardně poskytuje, je pronájem VZV a další manipulační techniky. Tato služba vám dává možnost dočasně navýšit kapacitu vašeho strojového parku, zapůjčit si speciální vozík pro krátkodobou potřebu nebo řešit kompletně svoji flotilu VZV a další manipulační techniky formou pronájmu.

Inovace od STILL

STILL se má čím pochlubit a směle se chlubí. Ve své výzvě „Srovnej si to“ navádí stávající i potenciální zákazníky, aby se podívali na nejlepší inovace ve službách STILL, které jako zákazníci firmy mohou rovněž využívat. Podívejme se na některé blíže.

Mytí manipulační techniky lze řešit ekologicky a bez pokut

Kdo provozuje vozíky, ví, jak problematické je mytí techniky. Přitom čistota vozíků je velice důležitou pro zajištění jejich bezporuchového chodu. Avšak odpad vznikající při čištění VZV je považován za ekologickou zátěž a musí být speciálně likvidován. Na to nejsou sklady ani průmyslové provozy obvykle vybaveny, a tak se inspektoři životního prostředí i další úřednici rádi v provozech s VZV zastaví a „obdaří“ je mastnou pokutou.

Ve STILL o tomto problému věděli, a právě česká pobočka firmy přišla s nápadem na zprovoznění mobilní myčky VZV a manipulační techniky. Tu si mají možnost zákazníci firmy objednat. Myčka přijede až k zákazníkovi a obsluha myčky se na klíč postará o mytí zákazníkovy flotily. Mobilní myčka nepotřebuje připojení k vodě ani k elektrické energii. Má rovněž implementovanou vlastní čističku odpadních vod. Vozíky zákazníků STILL jsou teď čisté i bez pokut. Každý, kdo si tento typ mytí od STILL objedná, přispěl rovněž nemalým dílem ekologii.

Desulfatace navrací do života staré baterie

STILL dnes jednoznačně prosazuje vozíky s Li-Ion bateriemi. Jsou sice dražší, avšak bezúdržbové, ekologičtější, s delší životností i celkově lepšími parametry. Přesto řada zákazníků nakupuje starší VZV s klasickými olověnými akumulátory, nebo má takto starší baterie ještě pořád v provozu. Ty však ohrožuje tzv. sulfatace, tedy vznik krystalů síranu olovnatého na elektrodách baterie. Ten rychle snižuje kapacitu baterie, až se stane nepoužitelnou. Takto sulfatace zlikviduje až 80 % olověných baterií.

Ve STILL přišli s technologií tzv. desulfatace olověných baterií, která umí zvrátit tento negativní proces a baterii opět uvést do provozu. Tato služba šetří nemalé prostředky zákazníkům, kteří by jinak museli investovat do nákupu nové baterie.

Antikolizní systém pro bezpečnost zaměstnanců, techniky i zboží

Kdo pracuje v místě s větším množstvím manipulační techniky, ví, že k nehodám nemusí docházet jen na běžných komunikacích a dálnicích. Kolize vozíků v provozech a skladech přitom mohou být fatální pro lidi, zboží i samotnou techniku. Proto přišel STILL s řešením, kterým je antikolizní systém. Ten se skládá z osobních lokátorů, vozíkových lokátorů a z řídicí jednotky. V antikolizním systému lze nadefinovat nebezpečné situace. Pokud k nim pak v provozu dojde, vydá systém výrazný varovný signál. Antikolizní systém je moderní systém nahrazující staré, nepříliš funkční bezpečností značení. Je to vlastně bezpečnostní opatření na míru pro každého zákazníka. Zvyšuje bezpečnost ve skladech a minimalizuje počet nehod.

Síla STILL spočívá v inovacích a v prozákaznickém přístupu

Kvalitní výrobky, znalost potřeb zákazníků, extrémní rychlost při uvádění inovací na trh, vynikající servisní služby – to je jen pár benefitů, které zákazníci STILL dostávají. Horkou novinkou firmy je připravovaný e-shop s manipulační technikou. Ten nabídne zákazníkům přehled i možnost velice rychlého nákupu vozíků a další manipulační techniky. STILL se chová ekologicky a jako zákazník STILL tak i vy přispějete k trvale udržitelnému rozvoji.