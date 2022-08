Stezka korunami stromů Krkonoše – les tak trochu jinak

Stezka korunami stromů je výjimečná architektonická stavba ze dřeva, kterou najdete uprostřed majestátních lesů Krkonošského národního parku. Díky ní proniknete do tajů lesního života, objevíte jeho malebná zákoutí a poznáte stromy, rostliny i živočichy v něm žijící.

K nebeským výšinám

Celá trasa začíná vodorovným chodníkem ve výšce zhruba 20 metrů nad zemí, kde se dozvíte, jak vypadá pěkný les a můžete vyzkoušet několik adrenalinových prvků. Poté se zanoříte do podzemní jeskyně, ke kořenům stromů. Seznámíte se s půdou, bez níž by žádný strom nemohl vyrůst, i se spletitým kořenovým systémem. Od půdy a kořenů začnete stoupat po točité bezbariérové cestě směrem ke korunám stromů a nebeským výšinám. Podél celé Stezky korunami stromů se nachází řada informačních tabulí, které vás upozorní na zajímavosti okolo vás. Dozvíte se o tom, proč je v našich končinách tak málo jedlí, ale také o houbách a zvířatech, která zde žijí a která nenajdete nikde jinde.

Na závěr vystoupáte na vrchol věže obklopeni 150letými stromy – smrky, jedlemi i buky. Podobně jako ptáci si je budete moct prohlédnout z výšky a dívat se do jejich korun. Samotná Stezka stojí v nadmořské výšce 780 metrů, z jejího vrcholu vás tak čeká skutečně impozantní výhled.

Až se dostatečně nabažíte okolní přírodou, můžete dolů sestoupit opět po svých, nebo si cestu zkrátit a urychlit 80metrovým tobogánem. To, co může působit jako atrakce pro děti, si zamilovali i dospělí. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let, který dokazuje, že i v pokročilém věku v každém z nás stále dříme duše dítěte.

Stezka korunami stromů Krkonoše, letní příběh

Zábava na celý den

Edukativní informační tabule doplňují na trase ke korunám stromů zábavní prvky. Zastavit se můžete ve třech herních zákoutích, která ocení děti i dospělí. Vyzkoušíte si například, jaké je pohybovat se ve výšce 24 metrů a pod sebou mít zdánlivě nebezpečnou propast.

Novinkou v areálu Stezky je Emilův lesní svět, dětské hřiště pro malé návštěvníky. Na rozloze 1200 metrů čtverečních najdete minifarmu s kontaktními zvířaty a jedenáct prolézaček určených pro děti všech věkových kategorií. Ty tematicky zapadají do konceptu Stezky korunami stromů. Děti se tu mohou mimo jiné vyřádit na Zaječí trampolíně či Medvědí lezecké stěně stejně jako na skluzavkách, houpačkách, pískovišti a prolézačkách všeho druhu.

Rodiče mohou zaslouženou chvilku odpočinku strávit v přilehlé restauraci. Její venkovní terasa je přístupná přímo z Emilova lesního světa, a relax si tak mohou dopřát, aniž by přitom své potomky zpustili z očí. Ochutnat při tom mohou pokrmy ze sezónních surovin lokálních dodavatelů.

Jedinečný program

Oblíbená přírodní atrakce si pro své návštěvníky v průběhu roku připravuje pravidelně i doplňkový program, který naleznete na webových stránkách. Akce jsou vhodné jak pro děti, tak pro dospělé.

Neváhejte a udělejte si výlet do Krkonošského národního parku. Díky Stezce korunami stromů poznáte les z jiné perspektivy, zjistíte, v čem je místní příroda jedinečná, a načerpáte tolik potřebnou energii. Ostatně, procházka po lese má prokazatelně pozitivní účinky na naše duševní zdraví. Tak si ji naordinujte co nejdříve.