Stejná čísla sází už 21 let. Teď s nimi vyhrál Superjackpot Sportky

Mít vlastní čísla a být při jejich sázení konzistentní se vyplácí. O tom se přesvědčil muž z jižní Moravy, který již 21 let sází stejnou kombinaci čísel. Když s hraním loterie začínal, sázel jen občas, tak, jak ho to zrovna napadlo. To se ale časem změnilo a svůj tiket si už chodí kupovat pravidelně, na každé slosování Sportky – tedy třikrát do týdne. Většinou sází v trafice a přesně tak to udělal i tentokrát.

Zajímavé je, že výherce nikdy nehraje jinou loterii, než je Sportka, dokonce si ani nekupuje stírací losy, které bývají pro většinu sázejících příjemným zpestřením herního zážitku a také skvělým dárkem téměř pro každou příležitost. Mezi nejoblíbenější losy patří ty z rodiny Černé perly, Zlaté rybky a Rentiéra.

Žádné velké změny nechystá

Výherce Superjackpotu kontroloval svůj tiket večer doma u televize. Už byl po večeři, a tak si na oslavu dal pěkně vychlazený meloun, který na něj čekal v ledničce. O výhře řekl jen své nejbližší rodině a dál to šířit rozhodně nehodlá. Nechce ani měnit svou práci. „Myslím si, že mě výhra nijak zásadně nezmění. Pokud budu zdravý, chci i nadále chodit do práce tak, jako tomu bylo doposud,“ plánuje šťastlivec.

Když muž zjistil, že vyhrál téměř 128 milionů korun, zůstal prý naprosto v klidu a hned věděl, co s výhrou udělá: „Chci ji přerozdělit!“ A také bude své štěstí ve Sportce zkoušet dál, je to prý jeho hezká tradice a zvyk, kterého se nechce vzdávat. „Pro mě je to především zábava s trochou adrenalinu. Výhra může klidně přijít, ale peníze se vydělávají hlavně poctivě rukama,“ dodává výherce.

Ve stejný den to „cinklo“ ještě jednomu šťastnému výherci, výhra to byla oproti Superjackpotu menší, přesně 17 672 370 korun, ale radost udělala velikou. Manželé z Moravskoslezského kraje svou výhru použijí částečně na dlouho vytouženou rekonstrukci koupelny, dále podarují děti a vnoučata a něco si samozřejmě naspoří.

Sportka Čechy baví

Sportka je nejstarší a také nejoblíbenější česká loterie, která je vlastně takovou malou továrnou na nové milionáře. V roce 2024 jich zatím vytvořila 184 a rozdělila mezi ně výhry v hodnotě téměř 850 milionů korun.

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!