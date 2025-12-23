Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém | foto: ČTK

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém
6 fotografií

Dále se věnuje stěhování domů, bytů, kanceláří, firem, bank, úřadů, skladů, dílen, sklepů a půd. Stěhuje nejen po celé České republice, ale také do zahraničí, a to včetně celního odbavení. Na svou práci je skvěle vybavena jak technicky, tak personálně.

Ať už je zákazníkem fyzická či právní osoba, JUMBO řeší vše individuálně a dokáže pracovat se sebenáročnějšími požadavky. Její pracovníci rádi boří představy o stěhování jako o náročné operaci. Se svým profesionálním přístupem, rychlostí a komplexními službami přestěhuje téměř cokoliv jedna dvě a vše za své klienty vyřeší.

Plán stěhování na míru

Aby vše proběhlo hladce a byl dostatečný čas na přípravu, doporučuje JUMBO zajistit své služby alespoň 10 až 14 dní předem. Obzvlášť pokud plánujete stěhovaní o víkendu nebo o svátcích. Podle požadavků a lokality vytvoří plán stěhování na míru. Zajistí veškerou potřebnou dokumentaci, demontáž a odpojení stěhovaných předmětů, pokud je třeba, a jejich naložení. Všechny stěhované věci JUMBO kompletně zabalí a připraví, včetně osobních.

Křehké, umělecké a zároveň těžké předměty stěhuje s maximální opatrností

Poradí svým klientům, na co nezapomenout, čemu se vyvarovat, a pomůže jim připravit a zabalit všechny stěhované věci včetně těch osobních. Pracovníci firmy mají také bohaté zkušenosti se stěhováním křehkých a cenných předmětů. Bezpečně a s maximální opatrností přestěhují i starožitnosti nebo umělecké předměty.

Kvalifikovaný personál a speciální manipulační technika je základ

Pro stěhování strojů a dalších břemen nadměrných rozměrů či hmotnosti využívá speciální manipulační zvedací a nosnou techniku. A samozřejmě – příplatek za stěhování do pater se neplatí.

JUMBO dělá vždy vše pro to, aby byl průběh stěhování bezproblémový, a na případné komplikace je schopná pružně reagovat. Základem jsou spolehliví, pečliví a kvalifikovaní zaměstnanci.

Pojištěno do 15 milionů

Pro všechny případy je nicméně společnost pojištěna u České pojišťovny, a.s. na odpovědnost za škodu podnikatele a dopravce do výše 15 milionů Kč.

Reference

Se stěhováním má JUMBO stěhování dlouholeté zkušenosti. Má k dispozici vyškolený tým odborníků na stěhování, ale také potřebnou techniku, a to v dostatečném množství.

Mezi zákazníky patří mj. Elektrárna Ledvice, kdy si stěhování vyžádalo použití mostového jeřábu pro spuštění nádrží montážním otvorem do suterénu, ale i hydraulických zvedáků pro nasměrování stěhovacích souprav. Mezi další reference pak patří Bosch Diesel s.r.o. (kompletní stěhování výrobního závodu), město Ústí nad Labem (stěhování kašny), Barrandov Studio a.s. (přemisťování filmové techniky ad. po celé Evropě) a další.

Pro jakýkoliv dotaz či náročné stěhování je zde pro vás:

JUMBO stěhování, s.r.o.
U Plynárny 1290/99, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00
Telefon: +420 602 356 800 nebo +420 602 323 173
Email: dusan@jumbo-stehovani.cz
Web: www.jumbo-stehovani.cz

