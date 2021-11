Štědrý večer „dětí ulice“

Na úplném počátku jim zakladatel Projektu Šance László Sümegh začal pomáhat tak, že jim s igelitkou v ruce roznášel základní věci pro přežití a také empaticky naslouchal jejich drsným životním příběhům… Založit sdružení Projekt Šance a další jeho centra pro tyto zanedbané a zapomenuté lidi už byly jen logické kroky, jak se jim ještě více přiblížit a účinně pomáhat.

Vánoce, a Štědrý večer speciálně, bývají každoročně tím nejtěžším a nejsmutnějším časem, kdy nejvíc bolí rány na duši, které „děti ulice“ musí nést. Projekt Šance se jim snaží rodinu nahradit.

Možná si říkáte, jak se vlastně mají, jak žijí „děti ulice“?

Často si ani neuvědomují, že se mohou mít lépe. Mají špatné sociální/životní/pracovní návyky a v mnoha směrech jsou zanedbané a v důsledku toho jsou častými oběťmi komerčního sexuálního zneužívání. Když se sebou chtějí něco dělat a spolupracují s Projektem Šance na svém životě, daří se nám to krok za krokem měnit. Tak či tak se o ně snažíme hezky starat, ale bez jejich součinnosti nám někdy nezbývá, než trpělivě odpovídat na dotazy a radit, upozorňovat, „očkovat“ rozum a čekat, zda jej dostanou :). Postupně tak začínají tušit, jak jít životem dál.

Pomalu, ale jistě narůstá počet klientů s vrozeným mentálním omezením nebo s narušenou psychickou rovnováhou. Jedná se o zanedbané generace, kdy už i rodiče našich klientů vyrůstali ve špatném prostředí bez základních funkčních hodnot společnosti a ovlivněni různými návykovými látkami. To nám snižuje možnost takto postiženým plnohodnotně pomoci, ale i tak se pro ně vždy snažíme dělat maximum.

Někteří klienti, kterým jsme před lety pomáhali, se nám ozývají s poděkováním, že kdysi nezůstali na své problémy sami. Někdy je to až dojemné, zvláště když se jim podaří rozvíjet to, co sami neměli. Vlastní rodinu. Většina klientů, kteří v minulosti zvládli úspěšný „přestup“ mezi ulicí a prací, si svůj úspěch dodnes drží. Některé z nich stále zpovzdálí dle potřeby podporujeme a usnadňujeme jim nový život, aby jej zvládali.

Fotoarchiv Projektu Šance – Robin takový začátek v Praze nečekal. Spal pod mostem. Když jsme mu říkali, že tam je od projíždějících aut velký hluk, s klidem nám sdělil, že večer jich už tolik nejezdí…

Jak to vlastně začíná?

Velkými sny o možnostech života ve velkoměstě a po čase… ulice. Někteří klienti svůj život místo v rodině zahájili v ústavní péči. Nebo v ní končí… Jsou dokonce i klienti, kteří mají vzdělání, rodiče, rodinu. Důvody, proč skončili na ulici, jsou různé, od mezilidských vztahů přes sociální problémy až k osobním omezením. V Projektu Šance dostanou šanci začít jinak.

Streetcentrum

Takzvaně nízkoprahové centrum, kde je více služeb než podmínek vstupu. Funguje zde program PRVNÍ POMOC V NOUZI, a tím jsme řekli vlastně všechno. Od vložek pro holky zde klienti najdou také pračky, sušičky na prádlo, poštovní kontakt, sprchu a vytoužené JÍÍÍÍDLÓÓÓ, které nemá daleko k tomu od maminky. Stejně ale nejvíc touží po sladkostech. Po těch se mohou utlouct – někdy doslova:). Hlavně zde najdou člověka, který jim naslouchá a snaží se jim poradit… třeba i k návratu domů. Pokud klienti mají zájem o kvalitativní změnu svého života, nabízíme jim pracovní terapii v Domě Šance.

Dům Šance

To je příběh na zvláštní kapitolu. Zmíníme jen, že vznikl v roce 2003 v Městské části Praha 5 a fungoval úspěšně do té doby, než nás místo povolení rekonstrukce na vlastní náklady tehdejší starosta JUDr. Milan… i s klienty vyhodil. Kam? Na ulici! Smutné, ale realita. Kauza oslovila média. Volali jsme o pomoc SOS dopisy a navzdory nezájmu jsme se nevzdali. Dům Šance jsme párkrát po Praze přestěhovali. Hledali jsme místo a skončili v nouzovém provozu v Praze 1 v komerčním nájmu. Není to lehké, ale můžeme dál pomáhat. Najít pro klienty práci, pomoct jim s bydlením, to jsme vždy zvládali, ale mnoho klientů po pár týdnech, no spíš po pár dnech:(, v práci skončilo a důvody byly dle jejich mínění různé… Ale jednoduše – byli bez nezbytných návyků a na každodenní práci nebyli připraveni. Proto vznikla PRACOVNÍ TERAPEUTICKÁ DÍLNA v Domě Šance. Pozor! Není to chráněná dílna. Klienti Projektu Šance postiženi jsou, ale to jejich postižení není na první pohled vidět.

Fotoarchiv Projektu Šance – Lászlovi volala Robinova probační pracovnice, že on je jeho poslední šancí. Jinak skončí ve vězení. Od dětství se permanentně zklamával v lidech, a proto ani přijetí pomoci v Domě Šance pro něj nebylo snadné. Vlastně poprvé s ním v životě začal někdo pracovat k jeho prospěchu, což na začátku těžce přijímal a snažil se zachovat si svou nezávislost. Lászla je ale těžké nachytat, ač se o to klienti často snaží:).

Pro ty klienty Projektu Šance, kteří nechtějí kolovat mezi ulicí a vězením, žít jako věční potřební na okraji společnosti a mají skutečný zájem i odvahu „od podlahy“ kvalitativně změnit svůj život, a jen nevědí, jak na to, je u nás připravena pracovní terapie v Domě Šance, skrze kterou se k překvapení samotných klientů dějí i zázraky, ač nám to společně někdy trvá: jeden zázrak = i několik let. :) Jednoduše pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy.

Klienti montují propisky, dělají svíčky z včelího vosku a nejvíc práce jim v příštím roce dá tvořit štěstí, přesněji „KNOFLÍKY PRO ŠTĚSTÍ“.

Fotoarchiv Projektu Šance – Knoflík pro štěstí. POZOR! Průměr 9 cm. Tedy pořádný kus štěstí. K dispozici na www.ProjektSance.cz v e-shopu. Máme jich jen 500 ks, tak nám je prosím nevykupte všechny:) Spíš než knoflík je to skvělý podtácek:):):).

A to je ve zkratce skoro všechno, i když máme mezitím na starosti… cca milion blech, ale když se klienti snaží, tak to dopadá třeba takhle:

Fotoarchiv Projektu Šance – Robin pracující v hotelu Hilton Prague. Výtahem na cestě za svými sny a ke spokojenému životu.

Jako správná neziskovka nemůžeme skončit jinak než prosbou, a protože budou Vánoce, tak to bude rovnou prosba štědrovečerní.

Každý rok pořádáme pro klienty Projektu Šance Štědrý večer 24. 12. od 12:00 do 22:00 hodin. S jídlem nám pomáhají odborníci ze Zátiší group a my s nadsázkou říkáme, že ti, kteří během roku krmí ty nejbohatší, pomáhají na Vánoce krmit ty nejchudší. Naštěstí tím pomoc Zátiší group a pana Sanjiva Suriho nekončí… Štědrý večer tedy letos zvládneme, jestli nám do něj nehodí vidle zase nějak ten COVID (v minulém roce jsme rozdávali alespoň štědrovečerní balíčky s jídlem), ale letos se všichni těšíme, že Štědrý večer s klienty oslavíme u společného štědrovečerního stolu a bude spousta pohádek, které se pouští podle výběru klientů (hlavně Popelka:).

Naše prosba proto směřuje spíš k našemu fungování v roce 2022. Pokud se vám zdá naše úsilí smysluplné a je ve vašich možnostech podpořit nás, tak vám samozřejmě rádi vystavíme potvrzení o daru. Podpořit nás můžete na číslo transparentního účtu: 123 – 735810207 / 0100 s variabilním symbolem dle vašeho výběru. Máte-li zájem o potvrzení o daru, napište nám na info@projektsance.cz a uveďte variabilní symbol, který jste zvolili. Pomoci nám můžete ale už i tím, že si na POMÁHEJTE MAILEM zaregistrujete svůj e-mail, a třeba vás časem naší usilovnou prací přesvědčíme, že má smysl si s námi občas trochu zapomáhat.

Můžete nám i zavolat. Pavel, asistent Projektu Šance, vám na vaše dotazy rád odpoví. Mobil: 721 270 250.

A ještě jednou dáme prostor Robinovi, aby vám v audiu řekl, jak to měl o Vánocích…:(

Děkujeme vám.

http://www.ProjektSance.cz – aktuality nejen z letošního roku najdete na www.sance.info