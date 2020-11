Stavíme lidi na vlastní nohy, říká ředitel humanitární organizace ADRA

ADRA Česká republika v současnosti realizuje deset humanitárních projektů. Na jaké oblasti se nejčastěji zaměřujete?

Nejčastěji se jedná o čtyři oblasti, kterým se jako organizace dlouhodobě věnujeme: oblast vzdělávání, zdraví, obživy a obecně humanitární pomoci.

Proč zrovna tyto oblasti? Například když začneme se vzděláváním.

Vzdělání v naší organizaci chápeme jako základní nástroj pro to, aby se lidé mohli postavit na vlastní nohy a činit svobodná rozhodnutí, i když je někdo utlačuje či se na nich děje nějaké bezpráví. V rámci našich humanitárních projektů [zde odkaz: https://adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty] se vzdělávání v současné chvíli věnujeme zejména v Myanmaru, kde podporujeme rodiny, kterým na školní potřeby a zajištění dalších nezbytností po mnoha přírodních katastrofách nezbývají finance. Přístup ke vzdělání zajišťujeme i v bezpečnostně nestabilním Nigeru, kde jsme v letošním roce vybudovali tři učebny pro děti z nigerských a malijských rodin. Zároveň se snažíme podporovat i obnovu školní infrastruktury ve válkou zničené Sýrii, kde jsme obnovili desítky školních učeben včetně školy pro nevidomé a slabozraké děti.

Jak pomáháte v oblasti zdraví?

Téma zdraví se do jisté míry dotýká všech našich projektů. Cílem humanitárních projektů je totiž zlepšit životní úroveň těch, kteří se vlivem nejrůznějších okolností ocitli v obtížné situaci (zejména následkem přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů). Oblasti zdraví se v současné chvíli nejvíce věnují naše projekty v Libanonu. Nejen že se tato země musí potýkat s následky výbuchu v bejrútském přístavu, ale dalšími problémy jsou i pandemie covid, ekonomické problémy a přítomnost až dvou milionů lidí ze sousední Sýrie. ADRA zde zajišťuje přístup k čisté vodě pro některé oblasti a snaží se o zlepšení hygienických podmínek ve vybraných uprchlických táborech. Zdejší lidé totiž často musejí žít v životu nedůstojných podmínkách, což má pak dopad třeba i na jejich zdraví.

V současné chvíli máme i tři projekty, které se soustředí na boj s onemocněním covid. Jedná se o projekty v Zambii a Etiopii, kde zajišťujeme zlepšení hygienických podmínek pro tamější lidi, a o projekt na Ukrajině, kde distribuujeme ochranné pomůcky pro nemocniční personál.

Jak je to s oblastí obživy?

V oblasti obživy se snažíme zejména o to, aby se lidé dokázali postarat sami o sebe v dlouhodobém měřítku, tedy dokázali si vypěstovat vlastní potraviny. Na oblast obživy se soustředí náš malijský projekt, který pomáhá ženám, které na své potomky zůstaly samy. Mnoho malijských rodin se nachází v obtížné situaci kvůli ozbrojeným konfliktům, které v zemi probíhají již od roku 2012, a musejí se kvůli špatné bezpečnostní situaci často stěhovat. Důležité tedy je, abychom zdejším ženám pomohli umět se o sebe a svou rodinu postarat, kdekoli bude zrovna třeba. K tomu jsou určena různá školení zaměřená na správnou výživu a pěstování plodin.

Co si má člověk představit pod obecným pojmem humanitární pomoc?

Znamená to zajištění základních potřeb pro ty, kteří utrpěli vinou přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů vážné ztráty, ať už materiální či fyzické. Tedy zajištění přístupu k vodě, jídlu, základnímu přístřeší a zdravotní péči. Součástí humanitární pomoci je i poskytování psychosociální asistence. Pro tyto lidi, kteří často přišli o všechno, je velmi důležité vědět, že je tu někdo, kdo je vyslechne a je připravený jim pomoci. Například v Indonésii školíme místní stavební pracovníky v zemětřesení odolných technikách. Cílem je proškolit co nejvíce řemeslníků, aby se nové domy stavěly s již lepšími vyhlídkami do budoucna.

Jak probíhá dohled nad jednotlivými projekty?

Humanitární projekty má na starost naše zahraniční oddělení, které na denní bázi komunikuje s kolegy přímo z místa. Zahraničních kanceláří má ADRA ve světě více než sto a to nám dává možnost realizovat naše projekty vždy přes místní kancelář. Právě síťovost vnímám jako jednu z největších předností naší organizace. Když se něco stane, máme na koho se obrátit. Tito lidé znají nejlépe tamější podmínky a mohou situaci vyhodnotit lépe než my na dálku. My zase pak můžeme jejich nápady jak pomoci podpořit zajištěním finančních prostředků a celkovým zaštítěním projektu. Zároveň se snažíme budovat kapacity těchto kanceláří, aby kvalita i odbornost místních pracovníků byla na dostatečně dobré úrovni.

V kolika zemích jste se byl již vy sám podívat?

Zemí, které jsem navštívil, byla celá řada, ať už v Africe, na Blízkém východě či v Asii. V několika jsem za mého působení v organizaci ADRA i žil. Například v Afghánistánu, který je pro mne srdcovou záležitostí. Je to možná tím, že tamější lidé jsou velmi otevření a je tam krásná, byť drsná, příroda. Já měl to štěstí, že jsem pracoval s lidmi, kteří chtěli pomáhat a ke své práci přistupovali zodpovědně.

Na čem v současné chvíli v organizaci ADRA pracujete?

Je potřeba držet krok s novými technologiemi, a proto jsme letošní rok přišli s úplně novou aplikací ADRA Dárek. V aplikaci je možné zobrazit předměty, které si lidé koupí na našem e-shopu www.ADRAdarek.cz [zde odkaz: http://adradarek.cz/], v tzv. rozšířené realitě. Pokud si tedy třeba někdo koupí kozu [zde odkaz: https://darek.adra.cz/produkt/koza/] pro africké ženy, může si ji potom pomocí QR kódu zobrazit i na telefonu či tabletu v trojrozměrném prostoru. Těší mě, že moderní technologie mohou přispět k tomu, že se dá lidem pomoci velmi rychle, efektivně a může to být zároveň i zábavné.

Dnešní doba je v souvislosti s pandemií covid těžká pro nás všechny, pro obyvatele zemí postižené dalšími katastrofami dvojnásob. Mnoho lidí u nás je ochotno pomáhat, ale někdy je toho lidského neštěstí už na všechny moc. Nechceme zahlcovat dárce drastickými obrázky a příběhy. Nová aplikace je určena pro ty, kteří chtějí pomáhat a zároveň vidět něco milého a zábavného. Trochu optimismu totiž potřebujeme v současné chvíli všichni, a přitom u toho můžeme myslet na druhé.

Zmiňované humanitární projekty jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.