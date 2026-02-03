Stavební odvlhčovač DEK vám pomůže udržet vlhkost stavby pod kontrolou

Právě proto roste zájem o profesionální odvlhčovací techniku. Novinkou je Stavební odvlhčovač DEK SO500, který kombinuje vysoký výkon, jednoduchou obsluhu a velmi příznivý poměr ceny a výkonu.
Vysoký výkon i pro náročné podmínky
Odvlhčovač DEK SO500 je určen k efektivnímu vysoušení sklepů, garáží, skladů, sušáren i menších staveb. Uplatnění nachází také při malování, pokládce podlah nebo vysoušení nových omítek, a zároveň představuje účinné řešení po haváriích vody, vytopení či povodních, kdy je nutné rychle stabilizovat vlhkost v interiéru a zabránit dalším škodám.
Při ideálních podmínkách (30 °C, 80% relativní vlhkosti) dosahuje odvlhčovacího výkonu až 50 litrů za 24 hodin, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k dalším pracovním krokům a pomáhá dodržet plánovaný harmonogram stavby.
Zařízení pracuje s průtokem vzduchu 300 m³/h a je vhodné do prostorů o podlahové ploše 120 až 180 m², což z něj činí univerzální řešení pro většinu stavebních i provozních situací.
Úsporný provoz a ekologické chladivo
Napájení je řešeno standardním připojením 230 V / 50 Hz, příkon se pohybuje v rozmezí 750–900 W v závislosti na okolních podmínkách. Odvlhčovač využívá ekologické chladivo R290 (propan), které je šetrné k životnímu prostředí a zároveň energeticky efektivní. Provoz je možný v teplotním rozsahu 5–35 °C, což umožňuje nasazení po většinu roku.
Komfortní provoz a jednoduchá obsluha
Zařízení je vybaveno automatickým režimem, který umožňuje nastavení požadované úrovně vlhkosti i doby provozu. Kondenzát se shromažďuje v sedmilitrové nádrži, případně může být odváděn trvale pomocí hadičky, což ocení zejména profesionálové při dlouhodobém nasazení. Snadnou manipulaci a přesouvání mezi místnostmi zajišťují integrovaná kolečka a praktické madlo. Hladina hluku dosahuje přibližně 56 dB, takže zařízení neruší ani při delším provozu v uzavřených prostorech.
Profesionální technika za dostupnou cenu
Velkou předností stavebního odvlhčovače DEK SO500 je také jeho výhodná pořizovací cena, která jej řadí mezi nejzajímavější řešení ve své výkonové třídě. Nabízí parametry totožné s výrazně dražší technikou, přitom zůstává dostupný jak pro profesionální stavební firmy, tak pro domácí uživatele řešící vlhkost v rodinném domě či rekreačním objektu.
Stavební odvlhčovač DEK SO500 představuje moderní, výkonný a ekonomicky smysluplný způsob, jak dostat vlhkost pod kontrolu a udržet stavební práce i provoz budov bez zbytečných komplikací. Zakoupíte jej v prodejnách Stavebniny DEK i online.