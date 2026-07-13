Stavebko není retro. Češi v něm znovu hledají jistotu

Stavební spoření má v Česku dlouhou tradici. Jakou roli podle vás hraje dnes?
Stavební spoření se za poslední roky výrazně posunulo. Dříve ho lidé vnímali hlavně jako produkt spojený s bydlením, dnes představuje širší nástroj pro bezpečné střednědobé spoření. To je důležité hlavně v době, kdy lidé hledají jistotu a nechtějí podstupovat vyšší riziko. Stavebko navíc, jako jeden z mála spořících produktů, stále nabízí kombinaci pravidelného spoření, státní podpory a možnosti výhodného úvěru na bydlení. Aktuálně ho v ČR využívá zhruba 2,5 milionu lidí.
Často se říká, že stavebko je „bezpečný“ produkt. Co to konkrétně znamená?
Klient u něj není vystaven výkyvům finančních trhů jako u investic. Dopředu ví, jaký úrok od stavební spořitelny získá, a k tomu může využít státní podporu. Vklady jsou navíc ze zákona pojištěné stejně jako peníze na bankovních účtech. To je důležité zejména pro konzervativnější klienty, protože ne každý chce nebo může nést investiční riziko.
Jak se dnes počítá zhodnocení stavebního spoření?
Zhodnocení se skládá z úroku od stavební spořitelny, státní podpory a případně bonusů nebo akčních nabídek. Celkový výsledek proto není jen o samotné úrokové sazbě. Největší smysl má stavebko tehdy, když klient spoří pravidelně a využívá státní podporu naplno. Při delším horizontu se pak efektivní zhodnocení často dostává nad úroveň běžných spořicích produktů.
Vidíte u vašich klientů změnu v tom, jak se stavebkem pracují?
Ano. Klienti dnes stavební spoření častěji kombinují s dalšími produkty, například s investicemi. Zatímco stavebko tvoří bezpečnou část finančního plánu, investice zase tu dynamičtější. Zároveň vidíme, že lidé se stavebkem pracují aktivněji. Výrazně totiž přibývá klientů, kteří už při založení smlouvy vkládají vyšší částku. Oproti stavu před deseti lety se navíc zdvojnásobil počet klientů, kteří spoří optimální částku 1 700 korun měsíčně pro maximální využití státní podpory. Aktuálně takto spoří 40 procent pravidelně spořících klientů Buřinky.
Má stavebko smysl i pro děti a mladé lidi?
Určitě ano. Jde o jednoduchý způsob, jak dětem postupně vytvořit finanční základ do dospělosti. Peníze se jim později mohou hodit na studium, první bydlení nebo vybavení domácnosti. Pro mladé lidi zase může být stavebko prvním krokem k vlastnímu finančnímu plánu, protože je učí pravidelnosti a pomáhá vytvářet rezervu.
V čem se nabídka Buřinky liší od zbytku trhu?
Dlouhodobě klademe důraz na jednoduchost a srozumitelnost. Chceme, aby klient věděl, co si sjednává, jak produkt funguje a co od něj může čekat. Důležitá je i digitální obsluha a možnost sjednat si stavebko online. Výhodou je také propojení se Skupinou České spořitelny, díky kterému může klient řešit spoření, rekonstrukci i širší financování bydlení.
Jakou budoucnost podle vás stavební spoření v Česku má?
Stavební spoření si podle mě dlouhodobě udrží pozici stabilní a srozumitelné formy střednědobé konzervativní investice, která nabízí jistotu a předvídatelný výnos. V prostředí proměnlivých trhů je právě tato kombinace stability, jednoduchosti a disciplíny při tvorbě rezervy jeho hlavní přidanou hodnotou.
Do budoucna se zároveň může více propojovat i s konkrétními řešeními v oblasti bydlení, zejména jako jeden z nástrojů podporujících dostupnější formy bydlení.