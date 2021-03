Stát likviduje fotovoltaiku, přitom je nejvýhodnější. I bez dotací

Poradenská firma Deloitte například prezentovala ekonomické scénáře rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030, které ukázaly, že pro Česko jsou nejvýhodnější větrné a solární elektrárny. Fotovoltaické zdroje mohou v některých scénářích narůst až na devět GW instalovaného výkonu a větrné na 1,4 GW.

Po solárním boomu se podpora zastavila, i když dotace už nejsou potřeba

„Je nepochopitelné, proč ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo fotovoltaické elektrárny podporovat. Biomasa, kterou preferuje, je jen pro hrstku vyvolených. Místo tvrdé decentralizace s nízkými cenami podporuje za každou cenu monopolní molochy s vysokými a nekontrolovanými cenami,“ říká podnikatel a investor Zdeněk Zemek.

Jednotlivé členské státy připravují národní klimaticko-energetické plány, které by právě měly určit trajektorii rozvoje obnovitelných zdrojů a snižování emisí. Česko připravilo plán, který obsahuje navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 20,8 %, Evropské komise zemi doporučila podíl obnovitelných zdrojů navýšit o tři procentní body.

Podle ekonomických analýz je pro Českou republiku nejvýhodnější, aby navýšení provedla právě výstavbou fotovoltaických nebo větrných elektráren.

„Ve světě v letech 2005 až 2010 vznikly dva tisíce výrobců solárních panelů, které stlačily cenu z pěti eur za jeden watt na aktuálních 0,20 euro za watt. Cena klesla 25krát. Dnes je to absolutně nejlevnější zdroj elektřiny a žasnu, že ministerstvo průmyslu fotovoltaiku vyřazuje z programů, třeba z aukcí. Přitom na tu energii nepotřebujete dotaci. Potřebujete jen jednu věc, a to, aby stát povolil a garantoval, že výkupní cena bude na úrovni tržní. To je vše. Dnes se dokážeme dostat na 1,5 či 1,6 koruny v tržní ceně, což je ale zároveň už tržní cena silové elektřiny,“ říká Zdeněk Zemek.

Po solárním boomu před rokem 2010 se další rozvoj téměř zastavil. Dnes jsou fotovoltaické elektrárny ekonomicky dostupné, ale v České republice rostou pouze o několik megawattů ročně díky podpoře Nová zelená úsporám. Nové parky, které by například mohly vyrůstat na průmyslové znečištěných lokalitách, Česká republika zatím nepodporuje.

Volný trh v solární energetice byl téměř zničen. Investoři do solárů z řad českých firem byli podle Zemka obviněni v podivných a vykonstruovaných kauzách, aby si toto výnosné pole mohla uzurpovat skupinka politiků a energetických mafiánů.

„Jsem obviněn za elektrárnu, kterou pánové z Energetického regulačního úřadu objeli dokola, až na jednom místě zakřičeli: stop, už jsme to našli, to musíme nafotit. Našli 9 visících kabelů z 13 tisíc a řekli vítězoslavně: to je nedokončená elektrárna. A když je nedokončená, tak tomu neodpovídá revizní zpráva a už se vezete,“ říká Zdeněk Zemek.

Kvůli nepropojeným kabelům zničili investici za miliardy

„Proč když ve fotovoltaice s desítkami panelů chybí nepropojené kabely, mi někdo zničí investici za miliardu a synové mají vyměřeno přes šest let? Když jiní mají na elektrárně jenom jeden panel a jinak nic a posuzujeme to stejně? Nerozlišují se stupně dokončení a nedokončení. Proč stát, který nastavil určité podmínky, je má najednou ničit? Vždycky je to přece o šikovnosti té firmy, jak se jí daří. Někdo vydělá sto procent a někdo dvacet. Proč jim to stát má brát? Když už jsme se smířili s tím, že je tam desetiprocentní solární daň a první rok 26procentní, takže z dvaceti let podpory vám kus sebrali,“ dodává Zemek.

Bez baterií to nepůjde

Obnovitelné zdroje se, podobně jako jaderná energetika, navíc neobejdou bez rozvoje akumulace. A v této oblasti je opět Česko pozadu oproti jiným evropským státům.

Například v Německu existují projekty, kdy se jednotlivé baterie, které jsou umístěny v domácnostech, spojí do virtuálního bloku a mohou nabízet systémové služby na energetickém trhu, tedy ty regulace. Stejně tak Británie anebo Nizozemsko. ČR potřebuje aktualizovat legislativu tak, aby se tyto bateriové systémy mohly ruku v ruce rozvíjet právě s projekty nových obnovitelných zdrojů.