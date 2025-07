Stát chystá digitální peněženku. Důležitá je teď spolupráce ministerstev

Novinka, která bude ve formě aplikace v mobilním telefonu, se stane jednotným vstupním bodem pro jakékoliv digitální doklady, průkazy nebo potvrzení a umožní to, aby do státem chráněného řešení vkládaly svoje doklady i firmy. V Česku na jejím zprovoznění pracuje Digitální a informační agentura. Co všechno je třeba, abychom peněženku mohli s koncem roku 2026 začít používat?

Legislativa

Zatímco na evropské úrovni aktuálně běží pilotní projekty, aby se vytvořil zárodek technického řešení, které budou moct jednotlivé členské státy převzít, každá ze zemí připravuje úpravy pro vlastní legislativu. „Naše návrhy už jsme poslali do mezirezortního řízení. Jde o to, že aby byly úřady připraveny digitální doklady a potvrzení vydávat a přijímat, potřebují k tomu v první řadě právní rámec,“ vysvětluje Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury. Právě jeho úřad v Česku veškeré práce koordinuje a chystá pro celkovou digitalizaci styku s úřady podhoubí.

Vstupní data

Pilotní evropské projekty počítají s tím, že jako první vzniknou technická řešení pro bezpečné prokazování identity vůči službám veřejné správy, založení přeshraničního bankovního účtu, možnost registrovat si SIM kartu a přenášet ji napříč Evropou, mobilní řidičský průkaz, kvalifikovaný elektronický podpis a Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V Česku teď běží proces výběru národních priorit. „Bez problémů dokážeme do peněženky vložit data, která už máme v Informačním systému sdílené služby a lidé je znají z Portálu občana. Další služby teď prioritizujeme a žádáme o spolupráci ministerstva, aby nám zpřístupnila data, případně je připravila tak, aby je bylo možné použít,“ vysvětluje Mesršmíd.

Komerční partner

Počítá se s tím, že v peněžence nebudou jen doklady a průkazy od veřejné správy, ale také doklady a dokumenty běžných firem, které si je potřebují vyměňovat se svými klienty. „Právě proto je důležitý výběr komerčního partnera, který vyvine finální aplikaci. Na výběru teď pracujeme, dodavatel musí splňovat řadu přísných podmínek včetně doložených zkušeností nebo vlastnictví patřičných certifikátů. Jeho úkol bude mimo jiné nastavit si obchodní model tak, aby motivoval soukromý sektor, aby peněženku využíval také,“ zdůrazňuje Mesršmíd.

Bezpečnost

Platí, že bezpečnost dat občanů je téma číslo jedna. Jak o ně bude postaráno? „Celou státní část vyvíjíme tak, že se s daty občanů bude pracovat za dodržení nejpřísnějších bezpečnostních standardů a to platí i pro vybraného partnera. Ten přímo data občanů nebude nikdy schraňovat, budou stále pod ochranou státu. Bezpečnostní opatření se dotknou také každého subjektu, který bude chtít tato data vyžadovat nebo sdílet. Bude muset být nejdřív řádně registrován a splňovat dané podmínky,“ nastiňuje Mesršmíd.