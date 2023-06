Šťastný Den dětí pro Adámka

Ne každé dítě má to štěstí narodit se jako zdravé. Adam se narodil předčasně z dvojčátek, druhé miminko bohužel zemřelo. Maminka se tak musela vyrovnávat se smrtí miminka, zároveň však i s tím, že Adámek si ponese následky nelehkého porodu celý život. Potýká se totiž s diagnózou dětské mozkové obrny a dosud nechodí. A na to všechno zůstala nakonec úplně sama.

To, že vaše dítě nedělá takové pokroky, jaké by mělo, můžete zjistit v raném věku, některé diagnózy jsou stanoveny už těsně po narození miminka, například kvůli předčasnému nebo komplikovanému porodu. Pro rodiče je vždy takové sdělení šok a rázem nastanou chvíle, kdy nevíte, co bude dál. Musíte se smířit s diagnózou svého dítěte a udělat vše pro to, abyste mu život co nejvíce usnadnili.

Mozková obrna je nejčastější poruchou pohybu u dětí. Vyskytuje se přibližně u 2 dětí z 1000 živě narozených. Naprostá většina dětí s tělesným handicapem musí neustále rehabilitovat, ideálně by také měly několikrát ročně navštívit intenzivní rehabilitační pobyt a k tomu ještě třeba absolvovat léčebný pobyt v lázních. Je to nekončící péče, která je pro rodiče náročná jak psychicky a fyzicky, tak samozřejmě i finančně. Mnoho cvičení anebo kompenzačních pomůcek nehradí zdravotní pojišťovny, anebo jen částečně. V takovém případě se rodič obrací na neziskové organizace.

Nadace Naše dítě přispívá dětem právě na rehabilitace a kompenzační pomůcky, jako jsou naslouchadla, vozíčky, speciální ortézy, zdravotní kočárky apod. Částky za neurorehabilitační pobyty se v současné době pohybují kolem 100 tisíc korun. Často i pro úplnou rodinu je to tak obrovský zásah do rozpočtu, že se bez pomoci nadací neobejdou, natož pak pro maminku, která na péči o dítě s handicapem zůstane sama.

Takový je i případ paní Michaely. Jejími synovi Adámkovi byly nedávno tři roky, staršímu bráškovi je 6 let. Projevy Adamova handicapu je možné zmírnit právě intenzivní a pravidelnou neurorehabilitací. Musí každý den cvičit, v průběhu celého roku rehabilitovat ve specializovaných centrech pod odborným dohledem a také jezdit do lázní. To vše stojí ročně navíc, kromě běžných nákladů, přibližně 300 000 korun ročně. Je to veselý a šikovný chlapeček a všechna cvičení mu moc pomáhají a díky nim dělá znatelné pokroky. Pro jeho maminku je to však neustálá a také velmi nákladná péče, kterou musí zvládat sama. Z toho důvodu také nemůže chodit do práce a je odkázaná pouze na státní sociální dávky, které na všechno nestačí. Pojďme ji společně pomoci a oslavit tak Den dětí!

Nadace Naše dítě založila na pomoc Adámkovi sbírku na platformě Donio.cz.