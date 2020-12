Šťastné outdoorové - tipy na dárky, které zaručeně udělají radost

Většině chlapů uděláme radost nějakou elektronikou, nářadím nebo propracovanou vychytávkou, protože muži jsou - co si budeme povídat - od přírody hračičkové.

Ženy zase dávají přednost měkkým dárkům. Vždy je potěší něco hebkého, něco, do čeho se můžou zachumlat, co je zahřeje, nebo díky čemu se budou cítit krásnější.

Ve spolupráci s 4camping.cz jsme pro vás vybrali tipy na dárky, které zaručeně zabodují.

Nůž

Jasná trefa do černého. Ne nadarmo se říká: každý správný muž nosí v kapse nůž. Na 4camping naleznete opravdu širokou paletu více než 350 produktů od těch za pár kaček až po prémiové produkty pro opravdové fajnšmekry, dárková balení i limitované edice.

Multitool

Pokud vám přijde nůž příliš fádní, sáhněte po multitoolu. To je set nářadí a nástrojů, který se vejde do ruky i do pouzdra na opasku. Kromě nože většinou obsahuje kleště, šroubovák a další potřebnosti, které pomohou vyřešit problém a získat si zasloužený obdiv okolí.

Sportovní hodinky

Jsou určeny pro každého aktivního člověka. Měří čas, poskytují informace o výkonu, fyzické zdatnosti, můžou nás provázet různými tréninkovými programy, varovat před náhlou změnou počasí, určit naši polohu i nadmořskou výšku a mnoho dalšího. Záleží jen na vás, jak komplexní a propracovaný model zvolíte. Na 4camping.cz naleznete mnoho modelů, navíc za výhodné ceny.

Termohrnek

Radost uděláte i praktickým a navíc sexy termohrnkem z 4camping.cz, který udrží nápoj teplý po dlouhé hodiny a příjemně padne do ruky. Užití pro něj nalezneme jak doma a v kanceláři, tak i na cestách. K dostání je široká paleta hrnků různých konstrukcí i barevných variant.

Termoska

Pokud dáváte přednost něčemu tradičnějšímu - sáhněte po termosce. Už produkt za pár stovek udělá spoustu muziky a zajistí, že se z výletů nebudete vracet drkotající zuby a prokřehlí na kost. Hledejte je na 4camping.cz

Ponožky

Osvědčená drobnost za pár korun. Nabídka na 4camping.cz je opravdu pestrá. Naleznete v ní ponožky sportovní i turistické, z polyesteru, bambusu i merino vlny a i takové speciality jako 100% nepromokavé membránové ponožky pro rybáře, myslivce, lesáky či horaly nebo ponožkoboty podporující přirozený vývoj chodidla.

Sněžnice

Hit posledních zim by neměl chybět ve výbavě žádné sportovně smýšlející osoby s pozitivním vztahem k zimě a sněhu. Dopřejte nevšední zážitek i vašim blízkým.

Funkční prádlo

Nejen ženy jsou „zmrzliny“. Teplé funkční prádlo potěší každého, kdo se chystá v zimě vystrčit nos ze dveří. Největší nabídku funkčního prádla ve střední Evropě najdete na 4camping.cz. Na výběr máme 800 modelů pro pro muže, ženy i děti. K dispozici jsou produkty ze syntetických materiálů i merino vlny.

Batoh Kånken

Každá doba má svůj kultovní produkt. Dnes je jím jednoznačně řada batohů Kånken švédského výrobce. Batohy zaujmou svou propracovaností, prémiovými materiály a především naprosto nezaměnitelným vzhledem. Ukažte nám ženu, která by po tomto kousku netoužila. Produkty z řady Kånken zakoupíte na 4camping.cz.

Čelovka

Nesmírně oblíbené vybavení, bez kterého není radno do přírody vyrážet. Čelovku využijete při večerní cestě z hospody, pro dřevo na zátop, při jízdě na kole, výletech i při dobývání nepřístupného vrcholu. Více než 100 modelů naleznete na 4camping.cz.