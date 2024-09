Starý mobil pomáhá lidem v nouzi

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci elektroodpadu. Co se týče společensky odpovědných aktivit, tak už jeden pilíř plní v rámci svého základního poslání, kterým je ochrana přírodních zdrojů a lidského zdraví. Provozuje největší síť sběrných míst, která jsou dostupná na www.asekol.cz/sberna-mista/. Elektroodpad dnes patří k nejrychleji rostoucímu druhu odpadu a celosvětově ho vzniká každý rok asi 50 miliard kilogramů. Na jednu stranu elektroodpad obsahuje cenné a recyklovatelné suroviny, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Na stranu druhou obsahuje množství toxických látek, jako jsou olovo, kadmium, rtuť nebo polybromované bifenyly a odbornou recyklací je třeba zamezit úniku těchto látek do životního prostředí. ASEKOL v rámci své činnosti podporuje také projekty, které prodlužují životnost elektrospotřebičů a tím výrazně snižují emise skleníkových plynů. Jde například o projekt REMOBIL.

REMOBIL společně s ASEKOLEM upozorňují na skryté dopady nepotřebných mobilů na životní prostředí. Jde o to, že mobilní telefon je drobné zařízení, které se nám snadno vejde do kapsy, jeho hmotnost je zhruba 100 gramů. Nicméně je spočítáno, že za celým životním cyklem mobilu se skrývá 1000x více materiálů a odpadů, tedy asi 100 kg.

Aktivity ASEKOLU a projektu REMOBIL zaměřené na osvětu a sběr nepotřebných mobilních telefonů nejsou jen enviromentálního rázu, mají taktéž sociální přesah. Na charitativní účely projekt přispívá desetikorunou z každého odevzdaného mobilu, což od roku 2017 přineslo již téměř 700 tisíc korun na pomoc dětem v Jedličkově ústavu a školách, na paliativní péči poskytovanou Mobilním hospicem Ondrášek, na podporu sportování dětí z rodin se slabším finančním zázemím přes Českou olympijskou nadaci nebo pro získání dovednosti ovládat počítač hlasem pro lidi s poškozením jemné motoriky horních končetin pod vedením organizace Silou hlasu, z.s. Pomoc gorilám nížinným přímo v jejich africké domovině přichází přes sbírkové konto Pomáháme jim přežít ve spolupráci se Zoo Praha a dalšími zapojenými zoologickými zahradami.

Nezisková organizace MÍSTNÍ MÍSTNÍM podporuje přímou pomoc lidem bez domova a v nouzi kolem nás, ať již osvětou nebo sháněním a poskytováním materiálních potřeb. Současně vytváří síť sociálně přívětivých míst, jež se potřebným rozhodly zdarma nabízet drobné služby. Spolupráce REMOBILU a MÍSTNÍ MÍSTNÍM nastartovala novou využitelnost některých mobilních telefonů určených k recyklaci. Takové mobily jsou již svou softwarovou výbavou zastaralé, pro dnešní používání nedostatečné, ale na pomoc lidem v nouzi a bez domova naopak nedocenitelné. Mobily se vždy očistí od dat, důkladně otestují, zprovozní, kompletují s nabíječkami a SIM kartami věnovanými společností T-Mobile.

Lidé bez střechy nad hlavou nemají bez komunikačních prostředků možnost se jednoduše spojit s úřady, nemocnicemi, sociálními pracovníky nebo udržet spojení se svými blízkými. Díky mobilním telefonům získávají dostupnější nástroj k hledání zaměstnání nebo základní pomoc dostat se z násilných vztahů a jiných prekérních situací. MÍSTNÍ MÍSTNÍM spolupracuje se známými a důvěryhodnými organizacemi, jejichž prostřednictvím pomáhá konkrétním lidem bez domova a v nouzi. Mezi ně patří např. NADĚJE s největším terénním týmem a pokrytím celé Prahy, ARMÁDA SPÁSY pomáhající a naplňující lidské potřeby bez diskriminace, JAKO DOMA s komunitním centrem na pomoc ženám a trans osobám bez domova, Iniciativa HLAVÁK koordinující pomoc na Hlavním nádraží v Praze pro uprchlíky z Ukrajiny, Sýrie a dalších zemí a LA STRADA organizující podporu vykořisťovaným a obchodovaným lidem.

Skutečné příběhy lidí, kterým starý mobil pomohl

Pan Pavel

„Dlouho jsem hledal práci přes známé a různé náhodné lidi, které jsem potkal. To dopadalo blbě. S mojí sociální pracovnicí jsme často hledali i na internetu a věděl jsem, že je tam dost zajímavých nabídek. Ale měl jsem jen starý tlačítkový telefon. A když něco nevyšlo nebo jsem musel poslat e-mail, bylo potřeba neustále chodit na počítač do poradny. Teď si konečně můžu hledat inzeráty sám a rovnou i firmě napsat. Večer na ubytovně si i v tom telefonu upravuji životopis a rozesílám ho. A když mi odepíšou na e-mail, mám to u sebe a můžu hned reagovat. Sice mi chvíli trvalo, než jsem si na ten složitější telefon zvykl, ale už mi to docela jde dobře“.

Paní Anastasie

„Po špatné zkušenosti se zaměstnavatelem jsem se dostala do služeb organizace La Strada. Potřebuji být v kontaktu se svojí rodinou na Ukrajině, kde jsem nechala rodiče a bratra. Takže jsem moc ráda za telefon s kamerou a připojením k internetu. Když nejsou výpadky na ukrajinské straně, dvakrát, třikrát denně si voláme a aspoň vím, že jsou v pořádku.“

Pan A

Věk cca 55-60 let. Pan A je velký samotář, straní se lidí, protože se v nich zklamal. Je silně věřící. Bez domova je již přes 10 let. Přespává sám v rokli. K nám do služby chodí pravidelně na sprchu a na terapie. Před pár měsíci se mu rozbil jeho telefon. Když mi o tom vyprávěl, byl smutný. Ne že by často telefon používal k psaní SMS nebo telefonování, ale objevil možnost internetu. Sám je překvapený, že ho baví pomocí wifi připojení dohledávat různé informace o světě. „Teď když telefon nemám, nemůžu to dělat. Dokážu bez toho být. Ale sama terapeutka říkala, že je to vlastně dobrý způsob, jak aspoň částečně zůstávat v kontaktu se světem.“ Byl překvapený, že existuje něco jako sbírka starých telefonů, a těšil se, že mu jeden telefon schováme.

Paní H

Věk 45 let. Přišla o práci, kde neměla smlouvu na HPP. Tak i přišla o pravidelný příjem peněz a o bydlení. Se svojí partnerkou si pronajímaly pokoj ve sdíleném bytě. Momentálně bydlí ve stanu, na zimu by však již chtěla bydlet v teple, v pronajatém bytě nebo aspoň pokoji. Svůj starý telefon dala do zastavárny, aby měla nějaké peníze. „To je super, že budu mít zase telefon. Potřebuji si najít aspoň brigádu a nějaké peníze našetřit, ať můžeme jít aspoň na ubytovnu.“

I vaše nepotřebné mobily mohou takto pomoct – a jde to jednoduše! Stačí jen zabalit a odnést. Vezměte jakoukoli krabičku, dejte do ní nepotřebné mobily a zajistěte např. novinami proti pohybu. Krabičku zavřete a důkladně přelepte lepící páskou. Pak už jen stačí balíček odnést na jakoukoli podací pobočku Zásilkovny ve vašem okolí a použít bezplatný kód 98 765 259. Více informací na www.remobil.cz