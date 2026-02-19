Startuje seznamka pro sdílení elektrické energie.

E.ON Propojeno chytře spáruje výrobce a odběratele

Startuje seznamka pro sdílení elektrické energie. | foto: E.ON

Už rok a půl mohou lidé v Česku využívat výhody sdílení elektrické energie. Společnost E.ON už pomohla zájemcům založit více než 1 200 skupin sdílení a zároveň sleduje a vyhodnocuje jejich úspěšnost. Ta však není tak efektivní, jak by mohla být. I proto se zájemcům otevírá nová platforma E.ON Propojeno. Ta jim pomůže nabídnout vhodného partnera pro sdílení, výrobce i další odběratele, a zároveň zajistí i správu celé skupiny včetně všech fakturací.

  • Službu mohou využívat všichni – nemusí být zákazníky E.ON.
  • Zapojení do platformy je jednoduché. Stačí jen průkaz totožnosti, faktura, internet a u výrobců smlouva o připojení.
  • ·Pilotní projekty ukázaly, že efektivita sdílené elektřiny může být
    i dvojnásobná u výrobců a vyšší v jednotkách procent i u odběratelů.
  • U výrobců může správné párování zvýšit zisk v řádech tisíců korun,
    u odběratelů pak úspory od stovek korun. Výsledný efekt je vždy individuální a záleží na aktuálních cenách a množství nasdílené elektřiny.

„Energetický svět prochází největší změnou za poslední roky. Energetika se výrazně decentralizuje, přibývá výrobců elektrické energie a přibývají i nové energetické zdroje. Výrobci i spotřebitelé tady mají možnosti, o kterých jsme v minulosti ani netušili, že přijdou,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. Zároveň dodává, že každý se už nyní může do nové energetiky zapojit.

Naší snahou je, abychom tento energetický svět zákazníkům co nejvíce zjednodušili a zpřístupnili. I proto jsme zaváděli a zavádíme nové produkty jako E.ON Partner sdílení, E.ON Rovnováha nebo aktuálně E.ON Propojeno,“ dodává Jan Zápotočný.

Propojeno: platforma, která efektivitu sdílení násobí

„Na základě dat z naší služby E.ON Partner sdílení jsme připravili propracovaný pilot projektu E.ON Propojeno, platformu, která pomocí algoritmů vybírá vhodné dvojice výrobců a odběratelů a optimalizuje sdílení v čase i podle spotřebních vzorců,“ popisuje Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON. Pilotní test probíhal od května do září 2025 na devíti skupinách vytvořených přímo podle pravidel algoritmu. Porovnání s volně sestavenými skupinami přineslo jasné výsledky: Výrobci v Propojenu dokázali sdílet 29 % přetoků, zatímco volně sestavené skupiny jen 14 %. Ambicí platformy je dostat se na 50 % sdíleného objemu z každé elektrárny, která jako výrobce do Propojena vstupuje. Vyšší efektivita se ukázala také u odběratelů. Ti v E.ON Propojenu pokryli sdílenou elektřinou 21 % své spotřeby, zatímco u volně sestavených skupin to bylo 16 %.

„Tedy dvojnásobná efektivita na straně výrobců a zlepšení o pět procentních bodů na straně odběratelů. Propojeno ukazuje, že sdílení dává lidem skutečný smysl, když jsou skupiny sestavené tak, aby se výroba a spotřeba potkávaly,“ doplňuje Kateřina Stehlíková. U výrobců může správné párování zvýšit zisk v řádech tisíců korun, u odběratelů pak úspory začínají na stovkách korun. Výsledný efekt je vždy individuální a záleží na aktuálních cenách a množství nasdílené elektřiny. Pro to, aby si každý mohl nastavit své očekávání, je připravená na webu E.ONu kalkulačka, kde si zájemci mohou orientačně své úspory spočítat.

Jak E.ON Propojeno funguje?

E.ON Propojeno spojuje konkrétní domácí výrobce elektřiny z fotovoltaiky s odběrateli, kteří mohou jejich elektřinu využít. Platforma doporučí nejvhodnějšího partnera podle dat, která si zákazník do systému zadá, zajistí administrativu i fakturaci, průběžně optimalizuje sdílení v možnostech, které současné nastavení trhu nabízí a účastníkům poskytuje přehled a jasné informace.

„Registrovat se je stejně jednoduché jako u jakékoliv jiné běžné aplikace na rozvoj potravin, nákup oblečení nebo doručovací služby. Zájemci stačí občanský průkaz a faktura za elektřinu s potřebnými údaji,“ doplňuje Kateřina Stehlíková. U výrobce pak ještě smlouva o připojení. O další návazné kroky, registraci u EDC či žádost o instalaci chytrého elektroměru pro průběhové měření, už se postará na základě plné moci E.ON. Více o platformě E.ON Propojeno najdou zájemci na webu.

Zájem o sdílení roste, ale efektivita je často nízká

Sdílení elektřiny je v Česku možné od 1. července 2024 a rychle se rozšířilo mezi desítky tisíc domácností. Podle aktuálních dat EDC ke konci minulého roku už sdílí elektřinu více než 36 000 účastníků ve více než 21 000 skupinách, kteří dohromady nasdíleli přes 60 000 MWh energie, což odpovídá roční spotřebě města velikosti Litovle, Turnova nebo Boskovic. E.ON pomocí své služby E.ON Partner sdílení pomohl založit více než 1 200 skupin sdílení a zapojil do něj přes 6 500 účastníků. Společnost od začátku podporuje příležitosti vznikající v nové energetice a otevírá je tak běžným zákazníkům, pro které by mohly být nesrozumitelné.

Data, která E.ON o sdílení v rámci chování uživatelů i vlastních pilotních projektů získal, ukazují, že řada sdílení není příliš efektivní. Jaké jsou důvody? Může za to především složitá orientace v nastavení, přetrvávající mýty. Na vinně je také skutečnost, že skupiny bývají sestavené nahodile a bez ohledu na to, zda k sobě výroba a spotřeba ladí, jestli se právě vyrobená elektřina má kde spotřebovat. Svou roli hrají také technologická omezení v nastavení a fakt, že stále lze využít pouze nastavení statického alokačního klíče. Jeho dynamická varianta se připravuje ke spuštění.

Výkupní ceny elektrické energie za poslední tři roky klesly na desetinu a je takřka jisté, že se tento trend nezmění. Dotace na pořízení FVE stále klesají a je otázka, v jaké výši vůbec budou vypsány. Přesto si myslím, že vlastní energetické řešení dává smysl, jen je potřeba začít ho vnímat jinak a využít možností, které trh a doba nabízí,“ doplňuje Jan Zápotočný.

Nová energetika jednoduchá pro všechny

E.ON vedle Propojeno rozvíjí i služby E.ON Partner Sdílení a E.ON Rovnováha, které pomáhají zákazníkům využívat moderní energetiku naplno, a to od jednoduchého vstupu do sdílení až po stabilní měsíční příjem za flexibilitu domácí baterie. Aktuálně probíhají registrace účastníků a párování výrobců a spotřebitelů. První sdílená elektřina přes platformu E.ON Propojeno by měla začít proudit na jaře tohoto roku.

Propojeno v praxi: příběhy uživatelů

Výrobce elektrické energie z jižních Čech

Do pilotního projektu, který testoval možnosti, které E.ON Propojeno zákazníkům nabízí, se zapojil i Martin Kozel z jižních Čech. Jeho tříčlenná rodina žije v rodinném domě s fotovoltaikou o výkonu 9,9 kWp a spolu s ní má bateriové úložiště 14 kWh a samoodběr 6 MWh ročně a přetoky do sítě u něj byly ve sledovaném období 3,96 MWh. Celkem se ve skupině pěti odběratelů povedlo nasdílet 1,48 MWh, tedy 37 % všech přetoků. „Nečekal bych, že při současných možnostech mi propojení s dalšími domácnostmi může výrazně zvednout výnos mojí elektrárny, kdy odhadovaný finanční benefit oproti klasickému výkupu do sítě byl zhruba o 50% vyšší a vydělal jsem si tak o 1 040 Kč více než, kdybych dodával elektřinu do sítě za výkupní ceny, které v tu dobu byly kolem 500 Kč za MWh. Propojeno mi dává smysl nejen ekonomicky, ale i lidsky – přijde mi to férové a jednoduché, líbí se mi, že si tam každý může nastavit svá očekávání a vybrat si,“ říká Martin Kozel.

I když měla skupina pět odběratelů, stále byl prostor přidat další bez významného dopadu na dostupnou sdílenou elektřinu původních členů. Výrobce měl o víkendech méně přetoků i sdílené elektřiny než o všedních dnech, proto by bylo vhodné doplnit odběratelem s významnou spotřebou ve všední dny.

Odběratelka v pražském bytě snížila náklady o 10 %.

Čtyřčlenná rodina v pražském bytě se zapojila do Propojena jako odběratel elektrické energie. Při pilotním testování byla zařazena od skupiny s celkovým počtem 8 odběratelů k výrobní fotovoltaické elektrárně 11,2 kWp.

Za sledované období od května do října měla celkový odběr 1,47 MWh a 25 % z toho množství dokázala pokrýt sdílená elektřina. Ve sledovaném období díky sdílení elektřiny snížila náklady na elektřinu o 10 % a snížila si tak náklady o zhruba 560 Kč, když sdílejícímu platila za 1 MWh sdílené elektřiny 1 500 Kč a její cena silové energie se pohybovala na úrovni 3 000 Kč.

Ve skupině sdílení se dělila s dalšími 7 členy, i tak byla v letních měsících schopna pokrýt veškerou spotřebu zhruba v 50 % daných 15minutových intervalů v čase 8.00 a 19.00.

„Výrobce v tomto případě dokázal nasdílet ve skupině sdílení zhruba 50 % svých přetoků,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.

E.ON Propojeno chytře spáruje výrobce a odběratele

19. února 2026

