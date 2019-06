Starostové hledají způsoby, jak ze svých měst udělat města „chytrá“

Komerční sdělení

Pojem Smart City se v současnosti objevuje stále častěji, ale skutečně chytrá města u nás vznikají jen pozvolna. Jak by mohlo ale takové Smart City vypadat, to je možné si vyzkoušet celkem snadno, a to ve Smart City Polygonu v Plzni.