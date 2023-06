Staré lázně ve Znojmě končí. Otevírá se nový bazén s wellness

Po téměř šedesáti letech končí provoz městských lázní ve Znojmě. 23. června proběhne poslední výuka plavání pro školní děti, poté se dveře lázní zavřou. „A já jsem si jistá, že pouze dočasně. Na nás teď bude, abychom našli pro budovu lázní nové využití. O jejich budoucnosti se budeme bavit s odborníky i širokou veřejností,“ uvedla starostka Znojma Ivana Solařová, která označila tento předěl v historii lázní za „vstup do nové etapy“.

Pokud budete mít během června cestu do Znojma, můžete navštívit výstavu fotografií o historickém a stavebním vývoji lázní a okolního areálu. Ve dnech 28. a 29. června proběhnou navíc speciální komentované prohlídky strojovny a technického zázemí lázní, kam dosud veřejnost neměla přístup. Koncem léta a na podzim proběhnou další akce pro širokou veřejnost spojené s diskusí o budoucnosti objektu lázní.

Na konci léta se ve Znojmě otevře nov krytý bazén v Louce, v těsném sousedství letního koupaliště. Jeho celková plocha přesáhne 2000 m2 a vedle plaveckého bazénu s osmi dráhami bude k dispozici relaxační bazén a dětské brouzdaliště se skluzavkou. V areálu bude k dispozici také wellness se saunami a vířivkou, ale i prostor pro občerstvení či kavárnu.

Ve Znojmě by chtěl žít každý

Paní starostko, za pár týdnů ve Znojmě otevřete moderní bazén, který by vám mohlo závidět leckteré větší město. Já se Vás chci ale spíše zeptat, co zamýšlíte s dosluhujícími městskými lázněmi v centru Znojma?

Městské lázně jsou z určitého pohledu symbolem našeho města, svým způsobem střeží vstup do městského parku a centra Znojma, mají téměř šedesátiletou historii, prošly tudy statisíce lidí. Ke Znojmu patří a my k nim takto přistupujeme. Proto jim najdeme nové poslání. K budově lázní navíc přiléhá poměrně velký venkovní areál, kde jsou snad dvě desetiletí vysloužilé venkovní bazény, pro které zatím nikdo z nějakého záhadného důvodu nehledal smysluplné využití.

Takže zbourat se je nechystáte?

V žádném případě! Chceme, aby budova lázní nadále sloužila veřejnosti, a spolu s tím chceme, aby po letech mohli Znojmáci opět využívat i venkovní areál za lázněmi. Tvoříme vizi, která jasně řekne, co zde bude. Máme několik pracovních variant možného využití. Zatím se debata točí kolem sportu a kultury. Vím, že hodně dětí by ocenilo zábavní park, případně trampolínové centrum. Osobně bych byla ráda, aby zde vzniklo jakési centrum pro všechny generace. Aby ta budova i okolní prostor sloužily vícero skupinám lidí. Nechceme o tom však rozhodovat sami od stolu.

To znamená...?

My máme mandát od voličů, abychom se budoucností lázní zabývali. V minulosti jsme prosazovali udržení původní funkce lázní, chtěli jsme, aby v centru města fungovaly lázně dál. Předchozí vedení města se však rozhodlo postavit bazén v Louce, aniž by to mělo v programu a s nikým se o tom prakticky nebavilo. A co je nejhorší, nikdy jsem od nich neslyšela, co zamýšlí s městskými lázněmi dál, aby se z nich nestalo místo duchů. My jdeme jinou cestou. Jsem přesvědčená, že dlouhodobě udržitelná vize se tvoří společně, diskusí, ne u stolu za zavřenými dveřmi. Budoucnost areálu městských lázní považuji za natolik významnou, že nemůžeme nadále ignorovat hlasy lidí. Samozřejmě je potřeba být realista a navrhnout projekt tak, abychom jej byli schopni ufinancovat, respektive na jeho realizaci získat peníze z fondů EU.

Co všechno tedy chystáte, jak o tom chcete diskutovat?

Trošku to celé otočím. Naším cílem je vypsání architektonické soutěže, která zhmotní vizi pro dosluhující městské lázně. K tomu povede série diskusí s veřejností i odborníky, určitě zapojíme vysoké školy. Momentálně si také mapujeme, jak se s podobnými projekty vypořádali v jiných městech, díváme se i do zahraničí. Než se vše rozběhne, potřebujeme důkladně prozkoumat technický stav budovy, to nám dá určitý rámec. V průběhu léta se vše rozběhne.

Zmínila jste finance. Jak si vlastně stojíte jako město z tohoto pohledu?

Když jsme nastoupili na podzim minulého roku do vedení města, vrcholila energetická krize. Při přípravě rozpočtu jsme museli postupovat opravdu s rozvahou. Přesto se nám oproti předchozímu roku podařilo v rozpočtu najít o 41 milionů korun více na investice, pominu-li výdaje na dostavbu bazénu v Louce. Včetně bazénu jde letos do investic 292 milionů korun. Bez bazénu to je pak o 37 % více než vloni, tedy rekordních 152 milionů, které investujeme do staveb souvisejících s rozvojem města. Vedle toho musíme také bohužel splácet úroky z úvěru na bazén, ale i úroky za úvěr z dřívějška. Tento rok to je přibližně 15 milionů. Letošní splátky jistin úvěrů dělají pro zajímavost 30 milionů. To už jde v rozpočtu poznat. Zavedli jsme však různá opatření, včetně toho, že ukládáme peníze mimo jiné na spořící účty. To nám od začátku roku vygenerovalo už 8,5 milionů do rozpočtu navíc. Pomáhají i vyšší výnosy z daní.

Vidím, že se vám ve Znojmě daří. Co na závěr vzkážete všem, kdo mají rádi Znojmo nebo uvažují o jeho návštěvě?

Užijte si léto, dětem přeji bezvadné prázdniny plné zážitků a dobrodružství. A nezapomeňte se přijet podívat k nám do Znojma. Letos jsme připravili řadu novinek a pestrý kulturní program. A pokud přijedete v závěru léta nebo na podzim, můžete navštívit náš nový bazén. Rozhodně to bude stát za to.

www.znojmocity.cz