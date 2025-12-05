Stala se CEO během rodičovské. Lenky příběh bourá byznysové stereotypy

Komerční sdělení
Lenka Švihálková je už dva roky CEO SmartEmailingu, technologické firmy, která vyvíjí platformu pro e-mail marketing.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Lenka svým působením narušuje hned několik byznysových stereotypů – jako žena vede technologickou firmu, do vedoucí pozice nastoupila ještě během rodičovské a nebydlí v ruchu velkoměsta, ale v podhůří Krkonoš.

Lenko, když se někdo podívá na tvůj životopis, žádnou rodičovskou pauzu tam nenajde. Bylo to tak od začátku v plánu?

Vlastně ne. Bylo jasné, že budu chtít pracovat brzy, ale jinak nebylo jasné nic. Myslím, že je těžké dělat si plány předem a klást na sebe nějaké nároky. Nikdo nemůže předem říct, jak to bude zvládat, jak to bude cítit a jaké dítě se mu narodí. SmartEmailing mi vyšel vstříc a nikdo po mně nechtěl jasný závazek a počet hodin. A po šestinedělí jsem se začala postupně vracet. V té době jsem ještě vedla tým marketingu.

Lenka Švihálková

Jakou roli hrálo, že SmartEmailing je firma, která funguje převážně remote a všichni většinu času pracují z domu?

Hodně zásadní. Neumím si představit, že bych odcházela od miminka do kanceláře. Byla jsem v pozici, kdy jsem se starala o náš marketing a ne o klientské projekty. V tomhle jsem měla velkou výhodu. Partner navíc taky pracuje remote, takže jsme našli společný rytmus tak, abychom mohli oba pracovat i pečovat.

Co pro tebe ještě sehrálo zásadnější roli v hladkém návratu do práce?

Určitě partner a práce remote. Taky podpora Katky Fišerové, která byla v té době CEO ve firmě. A pak taky pomoc mojí mamky, která mě doprovázela i s dcerou na nezbytné firemní výjezdy a setkání. Mohla jsem se tak všeho účastnit, zůstat součástí firmy a nemusela jsem mít výčitky kvůli odloučení od dcery.

Když byly dceři dva roky nastoupila jsi do pozice COO a následně ses do roka stala CEO. Co to bylo za cestu?

To byla cesta, kdy Katka odcházela z pozice CEO a chtěla za sebe vybrat nástupce. V pozici COO tedy trochu zjišťovala, jak bych asi fungovala a kam bych firmu směřovala.

Proč myslíš, že jsi nakonec pozici získala?

Myslím, že rozhodla moje schopnost posouvat a dotahovat věci. A taky možná moje vůle dělat i nepopulární, leč nezbytná rozhodnutí a kroky. A možná taky Katka chtěla ve vedení opět ženu.

Jsi v pozici CEO aktuálně dva roky. Jaké ty dva roky byly?

První rok byl hodně mapovací, což ladilo dobře i s naším rodinným tempem. Tento – druhý – byl hodně transformační a v roce 2026 se budou dít jenom velké věci.

Vnímáš jako pracující rodič úlevu, jak dcera roste?

V něčem určitě, ale zároveň mají větší děti mnohem větší nároky na vaši pozornost. Už nestačí pouhá přítomnost a náruč, ale potřebují, abyste skutečně vnímali a byli přítomní, a to je někdy výzva. To všichni známe. A je to jedna z věcí, kde práce z domácího prostředí extra nepomáhá.

Bydlíš s rodinou úplně mimo metropole, v Podkrkonoší. Nepřemýšlela jsi nikdy o tom, že by ti Praha usnadnila život?

Popravdě mi větší potkávání s kolegy dává velký smysl, takže za nimi poslední dobou vyjíždím častěji než dřív. A nemyslím, že by se tento trend u nás ve firmě v dohledné době měnil. Dlouhé cesty autem jsou samozřejmě otrava, ale dají se docela efektivně využít pro telefonické meetingy. Bydlení blízko přírody a hor má hodně výhod a dokud máme v Trutnově alespoň jednu dobrou kavárnu, tak já jsem spokojená a FOMO netrpím.

Co bys ráda věděla před čtyřmi lety?

Že ty náročné a nepřehledné první roky utečou neskutečně rychle. A že se ten chaos změní ve víceméně udržitelný rytmus. Zpočátku jsem měla pocit, že musím zvládnout všechno. Ale fakt nemusíte a ani se to většinou neočekává. Přijmout nedokonalost je velká úleva.

Kdybys teď mohla něco doporučit nebo poradit ženám v podobné situaci, co by to bylo?

Nesrovnávejte se. Ne každý má stejné zázemí nebo možnosti v práci a je taky normální o to nestát a dát si tu kariérní pauzu. Jen za sebe můžu doporučit – vybírejte partnera a firmu, kde vyjdou vstříc vašim ambicím a životnímu stylu. Vše ostatní se dá naučit a skloubit.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Mokro-suché vysavače Dreame pod lupou: výkon, funkce a efektivita

Komerční sdělení
Porovnali jsme čtyři klíčové modely mokro-suchých tyčových vysavačů Dreame.

Chcete zkrátit čas úklidu na minimum? Tyto vysavače současně vysávají i vytírají, takže zvládnou nepořádek jedním tahem. Podívali jsme se na jejich výkon, technologie i praktičnost a připravili...

33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení

V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje...

5. prosince 2025

Stala se CEO během rodičovské. Lenky příběh bourá byznysové stereotypy

Komerční sdělení

Lenka Švihálková je už dva roky CEO SmartEmailingu, technologické firmy, která vyvíjí platformu pro e-mail marketing.

5. prosince 2025

Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Komerční sdělení
Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

5. prosince 2025

Josef Grill spouští startup s ambicí přepsat pravidla evropského trhu

Komerční sdělení

Internetový vizionář Josef Grill spouští nový startup SODEW s ambicí přepsat evropský trh. Projekt postavený na zázemí WEDOSu nabízí rychlý hosting s WordPressem a startuje expanzi v Polsku. Přechod...

4. prosince 2025  15:30

Zhodnoťte svou nemovitost s realitní kanceláří, která myslí jinak

Komerční sdělení
Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav se rozrůstá a s ní i příležitosti pro majitele nemovitostí. Právě zde otevírá svou novou pobočku realitní síť EVROPA , která přináší nejen profesionální služby a zázemí stabilní...

4. prosince 2025  4:15

Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Komerční sdělení
Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Nebezpečné choroby šířené potkany ohrožují tisíce domácností. Leptospiróza, mor či tularémie jsou jen některé z rizik. Deratizace a hubení potkanů musí být provedeny odborně a včas. Profesionální...

4. prosince 2025

NYT: Expo jako společné vytváření budoucí společnosti, část první

Komerční sdělení
Návštěvníci se večer vydávají směrem k východu z areálu výstavy Expo 2025.

Od nejdůležitějších událostí po navázané kontakty – zde najdete vše, co se na Expo 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai odehrálo, ať už plánované, nebo nečekané, pro případ, že jste to zmeškali....

4. prosince 2025

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

4. prosince 2025

Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Komerční sdělení
AI školení pro ředitele střeních škol

Workshop pro ředitele středních škol uspořádal Ústecký kraj v rámci projektu Návrat do budoucnosti. Uznávaný odborník na umělou inteligenci Jan Romportl na něm účastníkům vysvětlil zajímavé a...

4. prosince 2025

Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Vimperský závod Rohde & Schwarz tento týden přivítal svého tisícího zaměstnance. Symbolické uvítání pod vedením závodu zdůraznilo význam tohoto důležitého milníku a navázalo na 25 let růstu, inovací...

4. prosince 2025

Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Komerční sdělení

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business.

4. prosince 2025

Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Komerční sdělení

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business.

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.