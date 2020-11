Stáhněte si zdarma vánoční kuchařku s bezlepkovými recepty!

Doves Farm směsi jsou vyrobeny z kvalitních, přirozeně bezlepkových surovin. Neobsahují deproteinovaný pšeničný škrob, lupinovou ani sójovou mouku, a proto jsou vhodné i pro citlivé alergiky. Jejich podrobné složení si můžete přečíst na www.dovesfarm.cz, kde najdete i celou řadu receptů pro sladké i slané pečení.

Vánoční kuchařka Doves Farm obsahuje rozmanité množství vyzkoušených jednoduchých receptů jak pro vánoční cukroví, sušenky, vláčné vánočky, tak i slavnostní dobroty, jako je tradiční Medovník. Najdete zde také sekci receptů „bez cukru“.

Součástí kuchařky je i Kalendář vánočního pečení, se kterým plánování letošních dobrot půjde úplně samo.

Kuchařku Doves Farm si můžete stáhnout zde.

JEMNÁ VÁNOČKA

Ingredience

1 hrnek rozinek

2 lžíce rumu

2 lžíce horké vody

200 g bílé chlebové směsi Doves Farm

215 g bílé směsi Doves Farm

150 g moučkového cukru

půl kostky kvasnic

půl lžičky soli

kůra z jednoho citronu

vanilkový cukr

3 vejce

200 ml vlažné vody nebo mléka

1 lžíce medu

150 g změklého másla

hrst mandlí (ořechů)

1 lžíce rozpuštěného másla

Postup :

v misce smícháme rum s rozinkami a dvěma lžícemi horké vody a necháme odležet (nejlépe přes noc)

- smícháme mouky, cukry, droždí, sůl a citronovou kůru

- v druhé misce si dobře promícháme vejce, vlažnou vodu a med

- nyní obě směsi spojíme a vypracujeme hladké těsto

- do takto připraveného těsta pomalu po lžících přidáváme máslo (vždy přidáme další, až je předchozí dobře zapracováno)

- nasáknuté rozinky scedíme od zbylé tekutiny a smícháme s lžící rozpuštěného másla. Tuto směs a mandle opatrně zapracujeme do těsta

- těsto necháme kynout pod folií 40 - 60 min

- vykynulé těsto (nelekejte se, že je řídké) přendáme do vymazané vánočkové formy (vymazávám sádlem) a necháme znova vykynout pod folií

- pečeme v předehřáté troubě na 165°C v horkovzdušné troubě, bez HV při 185°C, přibližně 60 - 70 minut, dokud špejle po zapíchnutí do vánočky nevyjde ven pouze lehce vlhká a ne mokrá



KYNUTÉ KNEDLÍKY na slano i na sladko



Ingredience

320 g Doves Farm Chlebové mouky bílé + lžíce do kvásku

1 lžičku soli

1 žloutek

250 g vlažného mléka

1 lžička cukru

1/3 kvasnic

Postup :

- nejdříve si připravíme kvásek: do vlažného mléka rozmícháme lžičku cukru, lžíci mouky a rozdrobíme kvasnice

- přikryjeme a necháme kvásek vzejít (cca 10 minut)

- zatím si navážíme mouku, přidáme sůl a vaječný žloutek

- k mouce přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme těsto (hnětacími metlami)

- těsto necháme v míse asi půl hodiny vykynout přikryté igelitem

- vykynuté těsto přendáme na moukou posypaný vál a rozdělíme na dvě poloviny, ze kterých vytvarujeme dva knedlíky (je potřeba dobře podsypávat moukou, případně jí trochu ještě zapracovat do těsta)

- knedlíky přikryté utěrkou necháme asi 10 minut vykynout

- knedlíky vaříme v páře: do hrnce si nachystáme trochu vody, kterou přivedeme k varu. Na pařáček vymazaný olejem či sádlem, ať se nám knedlík dobře po uvaření odlepí, opatrně přendáme nakynuté knedlíky a vložíme do hrnce s vodou. (knedlíky potřeme olejem, ať se neslepí k sobě)

- přikryjeme poklicí a vaříme 20 minut

- po uvaření knedlíky vyndáme, propícháme špejlí, aby odešla pára a můžeme krájet (nejlépe nití, pokud jsou knedlíky horké)

- dobrou chuť

S drobnou obměnou - bez vejce, mouky pouze cca 300g a hrst burizonů. Chutnaly skvěle.

Při sladké verzi tvarujeme z těsta placičky, do kterých zabalíme kousky ovoce a tvoříme kuličky.Potřené olejem pak vaříme na pařáčku též potřeným olejem stejně jako jako u běžných knedlíků.



Tvarohové koblížky bez lepku



Ingredience

1 vaničkový tučný tvaroh

3 vejce

50 g cukru

1 vanilkový cukr

2 lžíce rumu

240 g Doves Farm samokypřicí směsi

Postup :

Všechny ingredience včetně tvarohu smícháme, těsto není tuhé.

Rozpálíme olej, aby v něm koblížky plavaly.

(lze použít malý kastrůlek)

Dvěma lžícemi nebo mokrýma rukama tvarujeme kuličky a dáváme přímo do rozpáleného oleje. Smažíme dozlatova.

Hotové můžeme pocukrovat.

PIZZA

Ingredience

400 ml vlažného mléka (výborná je syrovátka nebo pouze voda)

20 g kvasnic

lžíce cukru

200 g Doves Farm směsi bílé

200 g Doves Farm chlebové mouky bílé

1/2 lžičky soli

2 lžíce olivového oleje

50 g změklého sádla

Postup :

- z mléka, cukru, kvasnic a lžíce mouky uděláme kvásek

- ten přidáme k ostatním ingrediencím

- vypracujeme hladké řidší těsto

- necháme v míse přikryté potravinovou folií vykynout

- po vykynutí těsto rozetřeme na velký plech vyložený pečicím papírem nebo upečeme dvě pizzy ve tvaru kruhu

- opět necháme chvíli na plechu vykynout a následně poklademe tím, co máme na pizze rádi

- pečeme při 230°C minimálně 10 minut - dozlatova (dle vaší trouby)



Toto těsto vám vystačí i na kynutý koláč. Těsto stěrkou rozetřete do formy nebo na plech. Pokladete sladkým tvarohem, ovocem a drobenkou dle chuti.

Tmavý chléb s lněným semínkem bez lepku

Ingredience

500 ml teplé vody

4 g Psyllia

2 lžíce lněného semínka

500 g DF Chlebové mouky tmavé NEBO 250 g Chlebové mouky bílé a 250 g Chlebové mouky tmavé

2 lžičky soli

1 lžička cukru

1 lžička celého kmínu

2 lžíce olivového oleje

sušené droždí

Dle chuti můžete přidat jiná semínka či ořechy.

Postup pro domácí pekárny :

Do pekárny dáme

500 ml teplé vody (je důležité, aby voda byla teplá, psyllium a semínko pak nabobtná)

4 g Psyllia = 1 vrchovatá lžička

2 lžíce lněného semínka

Necháme pár minut odstát.

Rozmícháme a přidáme ostatní suroviny.

Navrch nasypeme droždí.

V domácí pekárně pečeme na rychlý program cca 80min.

Po upečení vyklopíme chléb na kovovou mřížku, kde necháme bochniček před rozkrojením vychladnout.

Při pečení v klasické troubě :

Množství vody navýšíme o 20 ml.

Do hrnku odebereme z naměřených 520 ml trochu vody. Přidáme lžičku cukru, droždí a lžičku mouky.

Umícháme kvásek.

V míse smícháme veškeré ostatní suroviny, přidáme kvásek a těsto dáme do vymazané a vysypané pečicí nádoby.

Chléb necháme ve vymazané a vysypané formě zhruba 45 minut v teple vykynout.

Pro udržení vlhkosti vložíme do trouby hrnek s vodou.

Chléb dáme do předehřáté trouby a pečeme prvních 15 minut na 200 stupňů, poté stáhneme na 190 stupňů a pečeme dalších zhruba 45 minut.

Po upečení vyklopíme na kovovou mřížku, kde necháme bochníček před rozkrojením vychladnout.

Perníčky

Ingredience

200 g Doves Farm chlebové mouky bílé

200 g Doves Farm směsi bílé

140 g cukr moučka

60 g tuku

2 vejce

2 lžíce medu

lžíce perníkového koření

lžička sody

Postup :

- zpracujeme těsto a necháme ho odležet

- těsto vyválíme a vykrájíme tvary

- pečeme na 200°C, 5 - 6 minut

- ještě horké potřeme rozšlehaným vajíčkem

- po upečení jsou perníčky měkké

- slepujeme povidly

- máčíme v čokoládě (100 g hořké čokolády, 1 kaštany, 50 g 100% tuku)

