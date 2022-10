Stačí dnes středoškolské vzdělání? Žádaná je anglická maturita

Naše děti dnes mají mnohem více možností, než jsme měli my. Hranice jsou otevřené a svět je díky internetu propojen. Kdykoliv se můžeme online vidět s přáteli v Americe, nebo se i dokonce za nimi snadno vypravit. Dnešní děti se dívají na cizojazyčné pořady, vyhledávají si informace v anglickém originále… Ale i u nás v České republice je mnoho anglicky mluvících dětí rodičů, kteří k nám přijeli za prací. Nyní je tedy angličtina všude kolem nás.

„Má čtyřletá dcera si pouští na YouTube pořady dětí z USA. Umí tak anglicky mnohem lépe než já. Nemá žádné bloky mluvit cizím jazykem a při hraní si s panenkami na ně mluví jen anglicky. Ani si to neuvědomuje, že při hraní přepíná do angličtiny. Přitom ve školce s ostatními dětmi si hraje v češtině. Na dovolené mi často pomáhá lidem tlumočit, co chci říct, nebo když neznám nějaké slovíčko, poradí mi,“ přiznala maminka Ivana V.

Pomozme dětem k jejich šťastné budoucnosti

Kdoví, kde jednou budou naše děti chtít žít. Co z nich jednou vyroste? Mohou si splnit sen a stát se mořským biologem, vytvářet speciální efekty v Hollywoodu… Jak jim k tomu můžeme pomoci, když sami ještě neví, co a kde jednou chtějí dělat? Tím, že jim dopřejeme skvělý start do života – studium v angličtině.

Jakmile máte anglickou maturitu, potenciální zaměstnavatelé i vysoké školy u nás i v zahraničí se na vás dívají jinak. Je jim jasné, že když jste čtyři roky studovali některé předměty v cizím jazyce, tak s ním skutečně umíte pracovat – plynně v něm komunikovat a hravě zvládnete připravit i nejrůznější materiály. Řada zahraničních vysokých škol anglickou maturitu uznává, některé vás dokonce přijmou i bez přijímacích zkoušek, stejně jako české vysoké školy. Ale samozřejmě se vám anglická maturita hodí i v tuzemsku – můžete získat dobré místo u atraktivních zahraničních společností, které rozvíjejí své podnikání na našem trhu.

Studium v angličtině zvládnou i jazykově méně zdatní

Jednou z českých škol, kde můžete studovat v angličtině a získat nejen českou, ale i mezinárodní anglickou maturitu, je soukromá škola Digital Academy v Kutné Horě. Děti si mohou zvolit čtyřleté denní nebo pětileté dálkové studium se zaměřením na zahraniční obchod, jazyky a informatiku.

Nemusíte se bát, že zatím angličtinou natolik nevládnou, aby se v ní mohli rovnou učit jiné předměty. V anglicky mluvícím prostředí do toho rychle přijdou, stejně tak, jak si malé děti osvojují rodný jazyk. „Dnešní děti vnímají angličtinu jinak než naše generace před dvaceti nebo třiceti lety,“ prozradil Ing. Jan Bobek, projektový manažer Digital Academy. „Krásným příkladem je, když se zeptáte studenta na naší škole, jestli viděl nějaký známý zahraniční film v anglickém originále, nebo česky dabovaný. Odpoví, že ani neví. Už o tom ani nepřemýšlí, v jakém jazyce vnímají informace a komunikují. To my, starší generace, o tom stále přemýšlíme.“

Mezinárodní anglickou maturitu na Digital Academy můžete získat například v rámci denního studia, ale i formou samostatného dvouletého oboru, nebo dálkově.

Zahraniční stáže a promyšlený systém volitelných předmětů

Jednou z úžasných možností, které Digital Academy nabízí, je systém volitelných předmětů. Studenti si mohou ze široké nabídky zvolit celých 40 % předmětů podle toho, co je baví, k čemu mají talent a co by chtěli v budoucnu dělat. Třeba fotografování, tanec, psychologii…

Dalším skvělým benefitem, který nabízí Digital Academy, jsou výměnné pobyty a zahraniční stáže. Na cestách po Evropě si studenti mohou vyzkoušet v praxi vše, co se předtím učili v teoretické rovině. „Máme tu například studenta, kterého baví fotografování. Na škole studuje mimo jiné i podnikání. Učíme ho tedy, jak svého talentu využít podnikatelsky, obchodně, manažersky i účetně. Tento student odjel na měsíční stáž do Německa, kde pracoval v místním fotoateliéru. Jednak tedy uplatnil to, co ho baví, tedy fotografování, a zároveň díky práci v zahraničí pronikl i do podnikání v Německu. Viděl, jak to tam funguje, a k výplatě tak získal i cenné zkušenosti,“ prozradil Ing. Jan Bobek.

Na Digital Academy věří, že studentům k lepšímu soustředění pomáhá také změna prostředí. Na dvoře školy bude stát velkolepá jurta s vysokými stěnami, kterou firma Narava zhotovila z materiálů odolných vůči vodě, větru i sněhu. Nic tak nebrání jejímu celoročnímu využívání za každého počasí. Výuka v jurtě je velmi oblíbená. Jedná se o ozvláštnění výuky, které vás nabije energií, zvýší pozornost, a ještě jste na čerstvém vzduchu.

Přijďte se podívat na den otevřených dveří nebo nejprve navštivte školu z pohodlí domova pomocí virtuální prohlídky.

Více informací najdete na www.dahora.cz