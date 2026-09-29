Srdce nebolí vždy. Den srdce připomíná význam prevence

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Právě na dnešní den každoročně připadá Světový den srdce, který upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě. Co může pro své srdce udělat každý z nás?

Každý rok 29. září se svět na chvíli zastaví u orgánu, který pracuje nepřetržitě od narození. Světový den srdce má připomenout, že kardiovaskulární onemocnění se netýkají jen lidí ve vysokém věku nebo těch, kteří už mají zdravotní potíže. Mohou zasáhnout kohokoli a jejich varovné signály nemusí být vždy na první pohled zřejmé.

Nemoci srdce se netýkají jen seniorů

Kardiovaskulární onemocnění zůstávají celosvětově jednou z největších zdravotních hrozeb. Podle údajů WHO jsou vůbec nejvýznamnější příčinou úmrtí a v roce 2022 si odhadem vyžádala 19,8 milionů životů, tedy téměř třetinu všech celosvětových úmrtí. Patří sem například ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda nebo další onemocnění cév a srdce.

Riziko přitom není dáno pouze věkem. Významnou roli hraje například vysoký krevní tlak, kouření, nedostatek pohybu, nevhodný jídelníček, nadváha, cukrovka nebo vysoká hladina cholesterolu. Právě proto se prevence netýká až lidí, kteří už nějaký problém mají. Začít lze přitom i u zdánlivě jednoduchých věcí – pravidelného pohybu, vyváženého jídelníčku nebo kontroly toho, zda tělu nechybí některé důležité živiny. Doplňky stravy ale podle Adama Hoška, spoluzakladatele značky NATIOS, nemají nahrazovat zdravý životní styl, ale smysluplně ho doplňovat.

„Doplňky stravy mohou být smysluplnou součástí dlouhodobé péče o zdraví. Důležité je vybírat je podle konkrétních potřeb, sledovat jejich složení, formu i dávkování a vědět, co člověk skutečně užívá. Nejlépe fungují jako součást celkového přístupu ke zdraví, společně s kvalitním jídelníčkem a pravidelným pohybem,“ vysvětluje Adam Hošek.

Co může hrát roli ve výživě?

Základem prevence zůstává pestrá strava, pravidelný pohyb, dostatek spánku a péče o rizikové faktory. Doplňky stravy proto nelze chápat jako náhradu léčby ani jako způsob, jak předcházet konkrétním onemocněním. Mohou však doplnit jídelníček o vybrané živiny.

Právě na kombinaci několika takových látek staví NATIOS Dárkový balíček pro zdraví srdce, který obsahuje krillový olej, draslík s hořčíkem a taurin.

Krillový olej je zdrojem omega-3 mastných kyselin EPA a DHA, které přispívají k normální činnosti srdce. V balení NATIOS je prémiový olej z antarktického krillu s vysokým obsahem omega-3 a astaxanthinu. Představuje vysoce vstřebatelnou formu vhodnou pro každodenní péči o srdce a dlouhodobou vitalitu.

Druhou součástí balíčku je draslík a hořčík. Kombinace draslíku a hořčíku ve skvěle využitelných formách podporuje normální svalovou funkci a normální činnost nervové soustavy. Hořčík také přispívá k elektrolytické rovnováze.

Třetí složkou je taurin, látka přirozeně přítomná v lidském organismu, mimo jiné v srdci, mozku a svalech.

„Balíček jsme sestavili jako kombinaci tří různých typů látek, které lidé znají z oblasti výživy a aktivního životního stylu. Chtěli jsme nabídnout především přehledné složení a produkty, u kterých zákazník přesně ví, co kupuje,“ popisuje Michal Krásný, spoluzakladatel značky NATIOS.

Prevence začíná dříve, než se objeví problém

Světový den srdce proto není jen připomínkou konkrétního data. Je příležitostí zamyslet se nad tím, jak se o své zdraví staráme každý den. World Heart Federation letos například vyzývá k jednoduchým změnám, jako je více chůze, pohybu nebo vědomější volba jídelníčku. Podle organizace je přitom velká část rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění ovlivnitelná.

Do osvěty a péče o zdraví se zapojují také zdravotnická zařízení. Například Fakultní nemocnice Ostrava připravuje na 29. září preventivní akci pro pacienty, zaměstnance i širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nechat bezplatně změřit například krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi, čekají je odborné poradny, workshopy, tipy ke zdravému stravování nebo příjemný doprovodný program. Součástí programu bude také stánek společnosti NATIOS zaměřený na doplňky stravy a zdravou výživu.

NATIOS s Fakultní nemocnicí Ostrava dlouhodobě spolupracuje a podporuje především dětskou hematoonkologii. Za dobu spolupráce nemocnici a jejímu oddělení věnoval už více než milion korun.

Ať už tedy člověk Světový den srdce využije k preventivní prohlídce, delší procházce, úpravě jídelníčku nebo třeba jen k zamyšlení nad tím, jak se o své tělo stará, hlavní myšlenka zůstává stejná: na srdce je lepší myslet dříve, než začne upozorňovat, že něco není v pořádku.

Světový den srdce vznikl v roce 2000 ve spolupráci World Heart Federation a Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit povědomí o kardiovaskulárních onemocněních a podpořit prevenci. Od roku 2011 se koná každoročně. Letošní kampaň pokračuje pod heslem „Don’t Miss a Beat“ a upozorňuje mimo jiné na význam rozpoznání příznaků a rizikových faktorů.

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