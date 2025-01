Správný start rozdělí přes 3 miliony korun na podporu dětí a mladých

Hlasování v prodejnách odstartovalo

„Grantový program Správný start podporuje projekty, které mají skutečný dopad na životy dětí a mladých lidí. Zaměřuje se na ty, kteří kvůli fyzickému, sociálnímu nebo jinému znevýhodnění potřebují pomoc při startu do života dospělých. O tom, na jaké projekty přispějeme, rozhodují zákazníci ve všech našich prodejnách. Investice do mladé generace je investicí do naší budoucnosti a spolupráce s lokálními komunitami je pro dosažení tohoto cíle klíčová,“ uvádí Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka společnosti Tesco ČR.

Až do 16. února mohou zákazníci hlasovat o projektech v prvním kole programu pomocí speciálních žetonů, které obdrží za každý nákup. V každé prodejně soutěží tři projekty z daného regionu, vybrané odborníky z NROS. Informace o jednotlivých projektech jsou dostupné přímo u hlasovacích zařízení v prodejnách i na webových stránkách programu: https://itesco.cz/pomahame/.

„Jsme rádi, že se potvrdil náš předpoklad a nové zacílení grantového programu se ukazuje jako správné, reagující na aktuální potřeby neziskového sektoru. I v tomto kole se přihlásily velmi zajímavé projekty, které posilují udržitelnost místních komunit a rozvíjejí potenciál lokalit. Je skvělé, že náš partner Tesco umožňuje lidem zvolit si typ tohoto rozvoje hlasováním na prodejnách. Protože právě oni nejlépe ví, co je v daném místě nejpotřebnější,“ doplňuje Tereza Venclová, manažerka grantového programu v NROS.

Vyhlášení vítězů a plány na další kolo

Výsledky hlasování budou zveřejněny od 3. března. Vítězné organizace pak obdrží 45 000 korun na realizaci svých projektů. Další kolo programu Správný start začíná již v průběhu jara, kdy budou mít organizace možnost přihlašovat nové projekty.

Program Správný start potvrzuje dlouhodobý závazek společnosti Tesco být dobrým sousedem ve všech regionech, kde působí, a podporovat ty, kteří dělají z našich komunit lepší místo k životu.