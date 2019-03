Správný školní batoh zachová zdravá záda a zvýší bezpečnost na silnici

Nepřetěžujte záda

Kolik váží školní batoh? Když se sečte váha učebnic, sešitů, psacích potřeb, svačiny a pití, dá to dohromady kolem 3-5 kg, ale někteří školáci nosí i mnohem těžší tašky do školy. Doporučená hmotnost prázdného batohu je pro první stupeň max. 1,2 kg, pro druhý do 1,4 kg. Na českém trhu existuje mnoho výrobců, ale jen někteří používají kvalitní materiály a i tyto batohy se vejdou pod 1 kg a přitom splňují ty nejnáročnější kritéria na zdraví dítěte. Nápadně lehkých batohů se ale vyvarujte, protože jsou vyrobené z ošizených materiálů a nemají dostatečně široké popruhy nebo zádovou výstelku.

Batoh musí splňovat všechny požadavky na rozložení břemene. Výběrem vhodného výrobku výrazně snížíte riziko nadměrné zátěže páteře v období rychlého vývoje dětského těla. Batoh prostě musí sedět, což zajistíte vhodným nastavením popruhů. Zejména ty ramenní musejí být dostatečně široké – minimálně 4 cm - a nezapomeňte ani na nastavení hrudního a bederního pásu.

Do první třídy – batoh, nebo aktovka?

Prvňáček může mít aktovku i batoh. Zásadní rozdíl je v organizaci této brašny. Jednoznačnou výhodou aktovky je její přehlednost a jednoduchost, takže i zbrklí školáci v ní najdou vše, co jste jim ráno nabalili. Batoh má více komor, kapes a přihrádek, je tedy ideální pro systémové rozložení pomůcek do celého batohu.

Na co dál nezapomínat – reflexní prvky

Více reflexních prvků (ze všech stran) zajistí lepší viditelnost vašeho dítěte ostatními účastníky provozu, a to výrazně dříve. Kvalitní výrobci používají takové reflexní materiály, které zvyšují viditelnost při nasvícení o několik desítek metrů - a ty mohou být pro vaše dítě zásadní. A nezáleží jen na počtu reflexních prvků - zajímejte se také o jejich odolnost proti oděru nebo UV záření. Věděli jste, že pokud jsou překryté transparentní fólií, vydrží výrazně déle?

Kam pro kvalitní batoh

Nechte svoje dítě, ať si vybere motiv a barvu. Do školy se mu půjde určitě radostněji s takovým, který se mu líbí. S výběrem batohu či aktovky vám rádi poradí v některém z více než 500 papírenských obchodů nebo galanterií po celé ČR, stačí se jen zeptat na českou značku Bagmaster. Nebo si můžete vysněný batoh objednat na eshopu výrobce www.bagmaster.cz, kde najdete více než 800 různých typů, motivů a barev. Česká firma Bagmaster je doma v Plzni, kde navrhuje a vyvíjí batohy pro školáky a studenty splňující náročná kritéria pro každodenní nošení školních pomůcek.

