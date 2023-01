Správné tuky pomáhají zhubnout. Víte, které to jsou?

Bez tuků žít nemůžeme. Jsou nezbytné pro vstřebávání některých vitamínů, pro tvorbu hormonů i dobrý zrak. Snižují rizika civilizačních nemocí, podporují imunitní systém, regeneraci a sílu svalů i lepší náladu. A ty správné pomáhají i s hubnutím.

Vsaďte na omega-3

„Nedoporučuji konzumovat transnasycené mastné kyseliny, které najdeme ve většině průmyslově zpracovaných potravin, a tuky s vysokým poměrem omega-6 mastných kyselin, jako je slunečnicový, sójový, kukuřičný olej, ani průmyslově vyrobené náhražky jako margaríny,“ říká nutriční terapeutka Lucie Paulusová.

Pokud přijímáme vysoké množství omega-6, tělo se dostává do nerovnováhy s velmi důležitými omega-3, kterých v naší stravě moc není a které nám naopak prospívají.

Odborníci doporučuji konzumovat maso, vejce, tučné ryby, mléčné výrobky – máslo, jogurty, tvarohy, zakysanou smetanu, ghíčko – ideálně v BIO kvalitě nebo farmářské. V těchto výrobcích je poměr omega-3 vyšší díky tomu, co zvířata konzumují.

Jak přimět tělo, aby si bralo energii z vlastních tuků?

Vyzkoušejte si malý experiment. Na 14 dní omezte konzumaci cukru, sladkostí a průmyslově zpracovaných potravin, a naopak zařaďte tuky do každého jídla. Ideální je ghíčko, přepuštěné máslo s vysokým kouřovým bodem (250 °C), které se nepřepaluje, ani při jeho zahřívání nevznikají nestravitelné toxické látky. Ocení ho i lidé, kteří nesnášejí laktózu, protože neobsahuje žádné mléčné bílkoviny.

„Ghíčko používejte při vaření, pečení, přidejte ho do polévek, do kaší... Do salátu si dejte aspoň 2 lžíce olivového nebo konopného oleje, zařaďte tučné ryby, farmářské kuře. Tuky střídejte – používejte kvalitní rostlinné i živočišné, používejte ořechy, semínka. Chuť na sladké pomine a sami pak zhodnoťte, jak se cítíte, jak dlouho vydržíte nasyceni,“ uzavírá nutriční terapeutka.

Ghíčko pro zdraví a pohodu

Přepuštěné máslo používaly už naše (pra)babičky. Dnes je ghíčko nepostradatelné pro všechny, kdo chtějí vařit chutně a zdravě. Skvěle chutná a voní, nepřepaluje se, obsahuje vitamíny A, D, E, K, navíc je bez mléčné bílkoviny. Nemusí se chladit a vydrží celý rok. Můžete na něm smažit, vařit a můžete si ho namazat jen tak na chleba.

A pozor: ghíčko rozhodně není nějaký nudný tuk. Vybírat si můžete z několika variant od klasického přes bio až po ochucená ghíčka. Co byste třeba řekli na palačinky připravované na skořicovém ghíčku nebo na zeleninu na ghíčku s chilli? Děti pak milují zdravé varianty pomazánek – ghítely, které si mohou dopřát v podobě lískooříškové, arašídové, kešu a kokos, a zejména maminky ocení ghítelu s mandlemi a kávou.