Spotřebiče na pevná paliva: jakou náhradu za kotel s výkonem 6-10 kW?

Sortiment sporáků a kamen na pevná paliva značky KVS MORAVIA, které zde vyrábí firma KVS EKODIVIZE a.s., se od ledna 2020 rozšiřuje o další novinku – znovu se uvádí na trh interiérový varný spotřebič s teplovodním výměníkem KVS MORAVIA typ 9106, který je určený k etážovému vytápění i vaření. Tento spotřebič po provedené inovaci splňuje Nařízení komise EU 2015/1185 – EKODESIGN lokálních topidel na tuhá paliva a bude možné ho tedy provozovat i po roce 2022.





Tato inovovaná varianta spotřebiče s výměníkem typ 9106 má větší a kompletně přepracovanou spalovací komoru a je určena pro topení dřevem a dřevěnými briketami s ručním přikládáním. Nadčasový design umožňuje umístění tohoto spotřebiče taky v obytných místnostech. Spotřebič neobsahuje žádné složité nebo elektronické prvky a jeho obsluha je jednoduchá. Varný spotřebič s teplovodním výměníkem je menších rozměrů (šíře 330 mm x hloubka 600 mm x výška 850 mm), proto bude vhodný i do menších prostor. Přes relativně malé rozměry dosahuje dostatečného výkonu i pro etážové vytápění. Výkon se pohybuje v rozmezí 6 až 10 kW (to záleží na množství přikládaného paliva a intenzitě topení). Ke všemu tento výrobek je opatřen ocelovou varnou plotnou, která se při provozu zahřívá po celé ploše a je určená k vaření, případně ohřívání pokrmů. Spotřebič má opláštění z plechových dílů s velmi odolnou povrchovou úpravou smaltováním.

Topeniště je tvořeno samotným výměníkem (svařenec opatřený lamelami) a ložiskem roštu. V topeništi jsou uloženy dva litinové rošty, závěsný a ve spodní části posuvný. Vodorovně posuvný spodní rošt lze ovládat pomocí páky. Tento rošt je určen pro snadnější čištění topeniště.

Teplovodní ohřívač vody (výměník) je ze svařeného plechu, objem vody činí 14 l.



Spotřebič s výměníkem typ 9106 má regulaci výkonu pomocí přívodu vzduchu. Přívod spalovacího primárního vzduchu se reguluje vzduchovou růžicí ve spodní částí spotřebiče na dvířkách popelníku. Krouživým pohybem rukojetí vzduchové růžice lze regulovat přívod vzduchu a tím působit na rychlost hoření paliva a výkon spotřebiče. Pro zdokonalení spalovacího procesu má spotřebič na pevná paliva s výměníkem zajištěn i přívod sekundárního spalovacího vzduchu. Sekundární vzduch proudí do topeniště litinovou deskou s otvory a také dvířky topeniště – průduchem ve spodní části tepelného krytu dvířek.

Spotřebič s výměníkem typ 9106 je možné napojit na komín ze zadní stěny. Vývod do kouřovodu má průměr 130 mm. Spotřebič bude vytápět prostor, v němž je umístěn, především zahřátou plotnou a taky díky sálavému teplu z čelní stěny i boky (výkon do prostoru činí 2 až 3 kW). Teplovodní výměník je schopen vytápět další místnosti pomocí radiátorů, nebo ohřívat vodu v bojleru (výkon do vody činí 5,5 až 7 kW). Při naložení maximálního množství paliva může ve spotřebiči za příznivých podmínek vydržet hoření 4 až 6 hodin. Varný spotřebič s výměníkem KVS MORAVIA typ 9106 je možné zapojovat do uzavřeného systému vytápění s expanzomatem, nebo do otevřeného systému s expanzní nádrží.

Instalaci spotřebiče s výměníkem a jeho napojení na systém ústředního vytápěni smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná a musí být dodrženy všechny bezpečnostní a místní předpisy, včetně předpisů týkajících se národních a evropských norem.

Spotřebič s výměníkem KVS MORAVIA typ 9106 se jako interiérový zdroj tepla podle příslušné technické normy nezařazuje do „emisních“ tříd (na rozdíl teplovodních kotlů na pevná paliva). Protože však má zabudovaný teplovodní výměník a příkon tohoto spotřebiče je vyšší než 10 kW, podléhá povinným pravidelným kontrolám, jejichž termín je aktuálně jedenkrát za 3 roky. Povinné kontroly zajišťuje výrobce nebo jím odborně proškolené osoby.

Podrobné informace najdete na produktovém webu: www.kvs-moravia.cz