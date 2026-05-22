SPOTOVÉ TARIFY JSOU V SOUČASNOSTI RIZIKOVÉ, EXISTUJE ALTERNATIVA

Velmi rychle tak reaguje na vývoj nabídky a poptávky v České republice i na vnější vlivy, včetně geopolitických událostí. Spotové tarify proto vyžadují sledování nejen výkyvů během jednotlivých částí dne, kdy mohou být některé čtvrthodiny výrazně dražší než jiné, ale i průměrné denní ceny. Trh totiž na nové informace reaguje prakticky okamžitě.
Zákazníci jsou zvyklí, že mají ceny elektřiny své sezónní zákonitosti. Směrem nahoru je ovlivňují zejména zimní špičky, naopak pokles cen bývá typický pro slunečné dny s vysokou výrobou z fotovoltaických elektráren. Na základě těchto předpokladů pak domácnosti upravují svou spotřebu, někdy i ze dne na den. Nevýhodou spotových produktů je, že jsou ceny známé pouze jeden den dopředu, což nemusí vyhovovat všem. Do této rovnice teď navíc vstupuje další těžko předvídatelný faktor – geopolitická situace, která se promítá do zdražování ropy a plynu a následně i elektřiny.
ČEZ na tuto nejistotu reaguje nabídkou alternativy pro zákazníky, kteří mají zájem o proměnlivé ceny, ale zároveň hledají větší míru stability. Dynamický tarif od ČEZ rovněž pracuje s proměnlivou cenou během dne, podobně jako spotové produkty, avšak s omezením extrémních výkyvů. Tarif je rozdělen do čtyř cenových pásem. V nejlevnějším pásmu zákazníci spotřebovávají elektřinu o polovinu levněji, v nejdražším je cena přibližně o čtvrtinu vyšší. Rozložení pásem je dlouhodobě známé, což umožňuje lépe plánovat spotřebu v domácnosti.
Protože jde o nový produkt na trhu, Dynamický tarif si zákazníci nejprve vyzkouší. V rámci zkušebního režimu se cena odvíjí od stávajícího tarifu zákazníka. Pro odběratele se zkušeností se spotovými produkty nepředstavuje přizpůsobení se proměnlivým cenám zásadní změnu. Jednotlivá pásma Dynamického tarifu navíc vycházejí z dlouhodobých průměrů spotových cen, a přibližně tak kopírují jejich vývoj, ovšem bez rizika extrémních výkyvů.
Zákazník dostává každý měsíc přehled o tom, jak se mu daří optimalizovat spotřebu. Pokud po 11 měsících dosáhne úspory, obdrží nabídku na finální tarif. V opačném případě, kdy by byl nový tarif pro zákazníka nevýhodný, uhradí vzniklý rozdíl ČEZ. Zákazníkovi tak nic nehrozí, v krajním případě bude pokračovat ve svém stávajícím tarifu. Finální Dynamický tarif už nebude navázán na původní produkt, ale bude mít pevně stanovené ceny pro jednotlivá pásma. K dispozici je zákazníkům varianta bez fixace i možnost dvouleté fixace.
Stejně jako spotové produkty je i Dynamický tarif dostupný zákazníkům s průběhovým měřením. To se postupně instaluje odběrným místům s roční spotřebou nad 6 MWh a využívají jej také zákazníci s fotovoltaikou nebo zapojení do sdílení elektřiny – tedy odběrná místa, u kterých je nutné detailně sledovat průběh výroby a spotřeby v jednotlivých čtvrthodinách dne. V polovině roku 2027 bude mít průběhové měření více než milion českých domácností, které tak budou moct lépe sledovat svoji spotřebu. Distributorům nové měřáky umožní dálkově odečíst stav elektroměru, odpadnou tak pravidelné roční odečty a průběžné samoodečty.
Zkušenosti z pilotního provozu ukazují, že přibližně 80 procent zákazníků s Dynamickým tarifem dosáhlo úspory, v průměru kolem sedmi procent nákladů na elektřinu. V letních měsících se úsporný potenciál dále zvyšuje, protože v denním rozvrhu oproti zimnímu období přibývají hodiny s nejvýhodnější cenou. Podle zpětné vazby zákazníci přesouvají například vytápění, nabíjení elektromobilů nebo provoz pračky a myčky do levnějších časových oken. Zajímavým zjištěním je, že se úspory u většiny domácností postupně zvyšují s tím, jak se učí s tarifem efektivně pracovat.
V zahraničí jsou tarify s proměnlivou cenou běžnou součástí trhu. V Norsku je využívá přibližně 97 procent domácností, což souvisí s vysokým podílem elektromobility i rozšířeným využíváním elektřiny k vytápění. Podobná situace panuje i v dalších skandinávských zemích. Přibližně 80 procent domácností s proměnlivými tarify je také v Belgii, kde je motivací vysoká cena elektřiny. Naopak ve Francii, Portugalsku či Německu zůstává rozšíření těchto tarifů nízké, často kvůli omezenému pokrytí chytrými měřiči.