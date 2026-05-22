SPOTOVÉ TARIFY JSOU V SOUČASNOSTI RIZIKOVÉ, EXISTUJE ALTERNATIVA

Komerční sdělení
Situace na trhu s energiemi je v posledních měsících obtížně předvídatelná. To se promítá i do nejistoty části zákazníků, kteří odebírají elektřinu za spotové ceny. U těchto produktů se cena elektřiny mění každých 15 minut v návaznosti na burzu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Velmi rychle tak reaguje na vývoj nabídky a poptávky v České republice i na vnější vlivy, včetně geopolitických událostí. Spotové tarify proto vyžadují sledování nejen výkyvů během jednotlivých částí dne, kdy mohou být některé čtvrthodiny výrazně dražší než jiné, ale i průměrné denní ceny. Trh totiž na nové informace reaguje prakticky okamžitě.

Zákazníci jsou zvyklí, že mají ceny elektřiny své sezónní zákonitosti. Směrem nahoru je ovlivňují zejména zimní špičky, naopak pokles cen bývá typický pro slunečné dny s vysokou výrobou z fotovoltaických elektráren. Na základě těchto předpokladů pak domácnosti upravují svou spotřebu, někdy i ze dne na den. Nevýhodou spotových produktů je, že jsou ceny známé pouze jeden den dopředu, což nemusí vyhovovat všem. Do této rovnice teď navíc vstupuje další těžko předvídatelný faktor – geopolitická situace, která se promítá do zdražování ropy a plynu a následně i elektřiny.

ČEZ na tuto nejistotu reaguje nabídkou alternativy pro zákazníky, kteří mají zájem o proměnlivé ceny, ale zároveň hledají větší míru stability. Dynamický tarif od ČEZ rovněž pracuje s proměnlivou cenou během dne, podobně jako spotové produkty, avšak s omezením extrémních výkyvů. Tarif je rozdělen do čtyř cenových pásem. V nejlevnějším pásmu zákazníci spotřebovávají elektřinu o polovinu levněji, v nejdražším je cena přibližně o čtvrtinu vyšší. Rozložení pásem je dlouhodobě známé, což umožňuje lépe plánovat spotřebu v domácnosti.

Protože jde o nový produkt na trhu, Dynamický tarif si zákazníci nejprve vyzkouší. V rámci zkušebního režimu se cena odvíjí od stávajícího tarifu zákazníka. Pro odběratele se zkušeností se spotovými produkty nepředstavuje přizpůsobení se proměnlivým cenám zásadní změnu. Jednotlivá pásma Dynamického tarifu navíc vycházejí z dlouhodobých průměrů spotových cen, a přibližně tak kopírují jejich vývoj, ovšem bez rizika extrémních výkyvů.

Zákazník dostává každý měsíc přehled o tom, jak se mu daří optimalizovat spotřebu. Pokud po 11 měsících dosáhne úspory, obdrží nabídku na finální tarif. V opačném případě, kdy by byl nový tarif pro zákazníka nevýhodný, uhradí vzniklý rozdíl ČEZ. Zákazníkovi tak nic nehrozí, v krajním případě bude pokračovat ve svém stávajícím tarifu. Finální Dynamický tarif už nebude navázán na původní produkt, ale bude mít pevně stanovené ceny pro jednotlivá pásma. K dispozici je zákazníkům varianta bez fixace i možnost dvouleté fixace.

Stejně jako spotové produkty je i Dynamický tarif dostupný zákazníkům s průběhovým měřením. To se postupně instaluje odběrným místům s roční spotřebou nad 6 MWh a využívají jej také zákazníci s fotovoltaikou nebo zapojení do sdílení elektřiny – tedy odběrná místa, u kterých je nutné detailně sledovat průběh výroby a spotřeby v jednotlivých čtvrthodinách dne. V polovině roku 2027 bude mít průběhové měření více než milion českých domácností, které tak budou moct lépe sledovat svoji spotřebu. Distributorům nové měřáky umožní dálkově odečíst stav elektroměru, odpadnou tak pravidelné roční odečty a průběžné samoodečty.

Zkušenosti z pilotního provozu ukazují, že přibližně 80 procent zákazníků s Dynamickým tarifem dosáhlo úspory, v průměru kolem sedmi procent nákladů na elektřinu. V letních měsících se úsporný potenciál dále zvyšuje, protože v denním rozvrhu oproti zimnímu období přibývají hodiny s nejvýhodnější cenou. Podle zpětné vazby zákazníci přesouvají například vytápění, nabíjení elektromobilů nebo provoz pračky a myčky do levnějších časových oken. Zajímavým zjištěním je, že se úspory u většiny domácností postupně zvyšují s tím, jak se učí s tarifem efektivně pracovat.

V zahraničí jsou tarify s proměnlivou cenou běžnou součástí trhu. V Norsku je využívá přibližně 97 procent domácností, což souvisí s vysokým podílem elektromobility i rozšířeným využíváním elektřiny k vytápění. Podobná situace panuje i v dalších skandinávských zemích. Přibližně 80 procent domácností s proměnlivými tarify je také v Belgii, kde je motivací vysoká cena elektřiny. Naopak ve Francii, Portugalsku či Německu zůstává rozšíření těchto tarifů nízké, často kvůli omezenému pokrytí chytrými měřiči.

Nejčtenější

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Komerční sdělení
Modernizace LDN Rybitví přinese nové kapacity i důstojnější prostředí

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vstupuje do důležité etapy svého dalšího rozvoje. Pardubický kraj jako náš zřizovatel připravuje rozsáhlou modernizaci areálu, která je pro nás zásadním krokem...

Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co těšit

Komerční sdělení
Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co

Rok 2026 je pro Regionální muzeum v Českém Krumlově ve znamení řady změn a novinek. Tou nejdůležitější je převzetí provozu Musea Fotoateliéru Seidel, které se tak stalo vedle Památníku – rodného domu...

22. května 2026

Jezděte novým vozem bez starostí – my se postaráme o vše ostatní

Komerční sdělení

Auto‑Poly přináší atraktivní nabídku operativního leasingu vozů Škoda, která spojuje českou kvalitu, moderní technologie a maximální komfort bez zbytečných komplikací. Ať už jste firma,...

22. května 2026,  aktualizováno 

Jižní a západní Čechy z paluby lodi: Vyplujte na Vltavu i Hracholusky

Komerční sdělení
Jižní a západní Čechy z paluby lodi: Vyplujte na Vltavu i Hracholusky

Toužíte zažít probouzející se jarní přírodu nebo letní pohodu z jiné perspektivy? Jihočeská plavební společnost startuje sezónu 2026. Čekají vás oblíbené vyhlídkové plavby v okolí Hluboké a Týna nad...

22. května 2026

Dezinfekce hantaviru: proč suché zametání trusu může vážně škodit

Komerční sdělení
Dezinfekce hantaviru: proč suché zametání trusu může vážně škodit

Dezinfekce hantaviru se v Česku stává stále častější zakázkou specializovaných firem. Důvodem je narůstající počet případů nákazy aerosolem z trusu hlodavců. Riziko hrozí především v chatách,...

22. května 2026

SPOTOVÉ TARIFY JSOU V SOUČASNOSTI RIZIKOVÉ, EXISTUJE ALTERNATIVA

Komerční sdělení

Situace na trhu s energiemi je v posledních měsících obtížně předvídatelná. To se promítá i do nejistoty části zákazníků, kteří odebírají elektřinu za spotové ceny. U těchto produktů se cena...

22. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Charitativní los od Allwynu přinesl další pomoc za 822 tisíc korun

Komerční sdělení
Charitativní los Paraple propojuje možnost výhry s podporou lidí po poranění...

Společnost Allwyn Česko předává Centru Paraple další část výtěžku z charitativního losu Paraple. Celkem 822 353 korun podpoří workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají...

21. května 2026

Největší sportovní show střední Evropy

Komerční sdělení

Druhý ročník akce SWAGLIFT DAY přinese do Home Credit Areny celodenní program pro fanoušky sportu, rodiny i skupiny přátel — od světové silové show přes MMA i středověké souboje v brnění až po...

21. května 2026

Den s Ústeckým krajem se konal na Litoměřicku

Komerční sdělení
Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková, starosta Radovesic Jiří Drobný a hejtman...

Rada Ústeckého kraje pokračuje v pravidelných výjezdech do regionů. Další Den s Ústeckým krajem se uskutečnil na Litoměřicku, kde se krajští radní setkali se starostkami a starosty obcí v...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.