Spořte energie za topení a chlazení s chytrým systémem zónové regulace

Příkladem může být český systém Sentio, který lze snadno nainstalovat i ovládat například s pomocí intuitivní mobilní aplikace. Jeho srdcem je centrální řídicí jednotka (CCU), kterou je možné použít až s 24 drátovými či bezdrátovými termostaty nebo senzory a která dokáže ovládat až 16 termoelektrických pohonů pro řízení až 8 různých zón.

Připoj, nastav a rozjeď to



Ke zprovoznění systému vedou tři základní jednoduché kroky. Po připojení centrální řídicí jednotky a jejího propojení se všemi potřebnými senzory a termostaty je potřeba systém Sentio nastavit a uvést do provozu. O to vše se obvykle postará montážní firma, ale zvládne to určitě i každý techničtěji založený uživatel, a to s pomocí příslušného dotykového displeje anebo přes počítač s pomocí specializované aplikace. Velkou výhodou systému je i to, že lze řídit na dálku s pomocí mobilního telefonu. Stačí si jen stáhnout potřebou aplikaci, která je k dispozici zdarma v celé řadě jazyků jak pro Android, tak pro iOS.

Teplotní čidla, senzory, termostaty



Systém Sentio nabízí dva základní typy externích snímačů teploty - kabelový a bezdrátový. Venkovní teplotní čidlo, které musí být instalováno na severní straně budovy a chráněné před slunečním svitem, předává centrální řídicí jednotce informace o venkovní teplotě, pokojové termostaty zase poskytují potřebné informace o teplotách v místnostech, které musí CCU řídit. Senzory (snímače) pokojové teploty jsou alternativou termostatů, měří vlhkost a pokojovou teplotu, ale nemají ovládací rozhraní. Požadovanou pokojovou teplotu pak lze nastavit přímo na termostatu, nebo - pokud je CCU připojena na internet - přes aplikaci pomocí PC nebo mobilního telefonu. Sledování teplot uvnitř i venku je důležité pro zajištění co nejefektivnějšího řízení systému a snížení spotřeby energie.

Umělá inteligence myslí za vás



Softwarové prostředí regulačního systému má integrovanou umělou inteligenci. Systém díky tomu dokáže sám reagovat na aktuální situaci. Například pokud uživatel nastaví, že chce mít v místnosti v 6 hodin ráno příjemných 23 stupňů, systém sám začne s teplotou pracovat a připravovat se na ni ještě před šestou hodinou. Požadovanou teplotu lze nastavit i ve vzdálené chatě nebo chalupě a po příjezdu si pak užívat optimální teploty.