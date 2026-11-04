Spolehlivé vytápění začíná výběrem. Co má splňovat tepelné čerpadlo?

Komerční sdělení

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Vytápění si lidé vybírají na dlouhé roky, proto se vyplatí dívat se dál než na cenu zařízení. STIEBEL ELTRON v kampani Made in Germany ukazuje, jak se při výběru tepelného čerpadla potkává kvalita výroby s odborným návrhem řešení pro konkrétní domácnost.

Výměna starého zařízení i výběr vytápění pro novostavbu vyžadují zvážení pořizovacích a provozních nákladů, hlučnosti, spolehlivosti i vhodnosti zařízení pro konkrétní domácnost. Rozhodování navíc ovlivňují proměnlivé ceny energií i široká nabídka na trhu. Na důraz zákazníků na funkční a dlouhodobě spolehlivé řešení reaguje výrobce tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON kampaní Made in Germany, v níž připomíná důraz na kvalitu i dlouholetou zkušenost. V kampani použila reálné pracovníky z výrobního závodu v Holzmindenu, kteří prezentují svojí práci či zkušenost velmi autenticky.

„Kvalitu poznáte hlavně v detailech. V tom, jak tiše čerpadlo běží, jak spolehlivě funguje i po několika letech provozu a jak dobře spolu uvnitř spolupracují jednotlivé části topného systému. Přesně tohle nás při vývoji zajímá nejvíce,“ říká David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON.

Domovem značky jsou už od počátku německá města Holzminden a Höxter. Každé nové zařízení zde prochází nekompromisním testováním, než zamíří k zákazníkům. Německou základnu ale skvěle doplňují i další evropské závody se stejně přísnými nároky na kvalitu.

Když k německé technologii přidáte český tým

Společnost STIEBEL ELTRON má dlouhou tradici nejen v Německu, ale i v České republice. Na tuzemském trhu působí už 35 let a za tu dobu si vybudovala vlastní tým odborníků, kteří znají místní podmínky i potřeby českých domácností. Zákazníkům proto nabízí podporu od prvního poradenství a návrhu vhodného řešení až po instalaci a technický servis.

„Čeští zákazníci potřebují při výběru tepelného čerpadla především odbornou radu. Jiné řešení se hodí pro novostavbu a jiné pro starší dům, který prochází rekonstrukcí. Vždy je potřeba zohlednit podobu domu, způsob vytápění i potřeby domácnosti. Zejména u rekonstrukcí neexistuje univerzální postup, a proto každému zákazníkovi pomáháme najít řešení na míru. Už 35 let při tom spojujeme německou technologii se zkušenostmi z českého trhu,“ vysvětluje David Šafránek.

Skvělým důkazem této filozofie v praxi je třeba vzduchové tepelné čerpadlo HPA-O Plus, které bez problémů zapadne do moderní novostavby i do staršího objektu. Spojuje v sobě vysokou účinnost, čistý design a neuvěřitelně tichý chod. To oceníte především ve chvíli, kdy máte menší pozemek nebo sousední domy blízko u sebe. Umístit ho můžete téměř kamkoli, na zahradu, před dům i na plochou střechu. Díky nižší hmotnosti a chytře vymyšlené konstrukci navíc zabere montáž minimum času.

Investice, která se vyplácí roky dopředu

Tepelná čerpadla získávají energii přímo ze vzduchu, země nebo vody. Domácnostem tak přináší výrazně nižší účty za vytápění a stabilní náklady bez ohledu na výkyvy cen energií. Pořízení tepelného čerpadla se tak často stává investicí, která se vyplácí roky dopředu, ať už jde o novostavbu, nebo modernizaci staršího domu.

Prostřednictvím kampaně Made in Germany chce STIEBEL ELTRON českým domácnostem ukázat, že pořízení tepelného čerpadla není pouze nákupem technologie, ale rozhodnutím pro dlouhodobý klid. Za každým zařízením stojí půl století německého vývoje, nekompromisní kontrola kvality při výrobě a zkušenosti z více než půl milionu domovů po celé Evropě. V kombinaci s 35letou praxí českého týmu se z tepelného čerpadla stává spolehlivé řešení šetrné k přírodě i k rodinnému rozpočtu. Zákazníci navíc získávají jistotu profesionální péče a servisu, který je jim plně k dispozici nejen při instalaci, ale po celou dobu provozu.

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