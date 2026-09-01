Spolehlivé asfaltové pásy

Kvalita hydroizolace rozhoduje o životnosti celé střechy
Hydroizolační vrstva patří mezi nejvíce namáhané části ploché střechy. Po celou dobu své životnosti musí odolávat UV záření, vysokým letním teplotám, mrazu, dešti, sněhu i mechanickému zatížení při běžné údržbě.
Při výběru asfaltového pásu proto nerozhoduje pouze jeho cena nebo tloušťka. Důležitou roli hraje především kvalita asfaltové hmoty, použitá modifikace, konstrukce nosné vložky, množství asfaltu, rozměrová stabilita i schopnost materiálu odolávat dlouhodobému teplotnímu namáhání.
Správně navržený a odborně provedený hydroizolační systém může spolehlivě chránit střechu po několik desetiletí. Naopak nevhodně zvolený materiál nebo podcenění důležitých parametrů může vést k předčasnému stárnutí hydroizolace, poruchám spojů a následnému zatékání.
Jedním z vrchních asfaltových pásů navržených s důrazem na dlouhodobou funkčnost je právě ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.
Konstrukce a vlastnosti pásu
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je SBS modifikovaný asfaltový pás určený jako vrchní vrstva dvouvrstvých hydroizolačních systémů plochých střech. Uplatňuje se jak u novostaveb, tak při opravách a rekonstrukcích stávajících střešních plášťů. Správný postup pokládky stanovuje montážní návod „Stavebniny DEK – Asfaltové pásy“.
Vlastnosti pásu vycházejí z kombinace kvalitní SBS modifikované asfaltové hmoty a stabilní nosné vložky. SBS modifikace zachovává pružnost materiálu i při nízkých teplotách a současně zvyšuje jeho odolnost vůči vysokým teplotám.
Nosnou vložku tvoří polyesterová rohož podélně vyztužená skleněnými vlákny. Tato kombinace zajišťuje vysokou pevnost v tahu, velmi dobrou rozměrovou stabilitu a omezuje riziko nežádoucích deformací po natavení.
Horní povrch pásu je opatřen hrubozrnným barevným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu před UV zářením, zpomaluje její stárnutí a vytváří finální vzhled střechy. Spodní stranu kryje separační PE fólie usnadňující skladování, manipulaci i samotné natavení pásu.
SBS modifikovaný asfalt – základ dlouhé životnosti
Jedním z nejdůležitějších parametrů asfaltového pásu je typ použité asfaltové hmoty. U moderních povlakových hydroizolací se běžně používají modifikované asfaltové pásy.
Při výrobě se do základního asfaltu přidává termoplastický elastomer styren-butadien-styren (SBS), který zvyšuje pružnost materiálu, zlepšuje jeho zpracovatelnost při nižších teplotách a současně zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám. Výsledkem je hydroizolace s vyšší životností a lepší dlouhodobou stabilitou.
Míru SBS modifikace lze orientačně posoudit podle hodnoty ohebnosti za nízkých teplot. Ta se stanovuje laboratorní zkouškou ohybem vzorku při nízké teplotě, při níž se sleduje teplota, při které se na povrchu objeví první trhliny.
U kvalitních SBS modifikovaných pásů se trhliny objevují až při teplotách pod −25 °C. U výrobků s nižším stupněm modifikace bývá deklarovaná hodnota zpravidla v rozmezí přibližně −20 až −10 °C.
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR dosahuje hodnoty ohebnosti za nízkých teplot až −25 °C a zároveň odolává stékání asfaltové hmoty při teplotách do 100 °C. Tyto hodnoty nepředstavují doporučené podmínky pro pokládku, ale slouží jako důležitý ukazatel kvality materiálu a jeho schopnosti dlouhodobě odolávat teplotnímu namáhání.
Nosná vložka a rozměrová stabilita
Dalším významným prvkem asfaltového pásu je nosná vložka, která ovlivňuje pevnost, tažnost i rozměrovou stabilitu po zabudování.
U méně kvalitních pásů může při dlouhodobém působení vysokých teplot docházet ke smršťování materiálu, posunům spojů nebo vzniku vnitřního napětí v hydroizolační vrstvě.
Použitá polyesterová rohož podélně vyztužená skleněnými vlákny přispívá k:
- vysoké pevnosti v tahu,
- dobré pružnosti,
- vysoké rozměrové stabilitě,
- stabilitě po natavení.
Ochranný minerální posyp
Vrchní asfaltový pás musí odolávat nejen vodě, ale také dlouhodobému působení slunečního záření.
UV záření postupně urychluje stárnutí asfaltové hmoty. Proto jsou vrchní pásy opatřeny minerálním posypem, který chrání jejich povrch a současně vytváří konečný vzhled střechy. Barevné varianty břidličného posypu umožňují přizpůsobit vzhled střechy architektonickému řešení objektu.
Kvalita potvrzená certifikací
Vlastnosti pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nejsou pouze deklarací výrobce. Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13707 a je držitelem značky GARANCE KVALITY Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP), která potvrzuje shodu skutečných parametrů s hodnotami deklarovanými výrobcem.
Pro zachování dlouhodobě stabilní úrovně kvality prochází výrobek pravidelným testováním jak v průběhu výroby, tak prostřednictvím nezávislých zkoušek prováděných akreditovanými zkušebními laboratořemi.
Investor tak získává jistotu, že volí materiál s ověřenými vlastnostmi a dlouhodobě stabilní kvalitou, která představuje jeden z předpokladů spolehlivé a trvanlivé hydroizolace střechy.