Společnost HP pokračuje ve svém boji za čistší planetu

Společnost HP rozšířila svůj program pro recyklaci inkoustových a tonerových kazet na 68 zemí včetně Argentiny, Chile a Papuy-Nové Guineje. Tento krok potvrzuje dlouhodobé odhodlání k rozvoji cirkulární ekonomiky a k podpoře nízkouhlíkového hospodářství. „Hlavním cílem je umožnit našim partnerům a zákazníkům připojit se k nám při prosazování smysluplných změn, příklonu k oběhovému hospodářství a také je v tomto ohledu mobilizovat,“ uvedl Guillaume Gerardin, globální ředitel a generální ředitel globální divize tiskových spotřebních materiálů ve společnosti HP. Společnost se navíc zavázala rozšířit svůj jedinečný program HP Amplify Impact, jehož úkolem je zmobilizovat ekosystém distribučních kanálů k prosazování udržitelných řešení, k rozvoji rozmanité a inkluzivní pracovní síly a k naplnění potenciálu komunit. Dle závazku by měl tento program do roku 2025 zahrnovat 50 % jejich partnerů.

Dalším důležitým krokem je investice v hodnotě 2 milionů dolarů do nové mycí linky na plasty na Haiti, která produkuje čistý a vysoce kvalitní recyklovaný plast. Ten je posléze využíván ve špičkových produktech HP. To platí samozřejmě i pro originální inkoustové kazety a nejžádanější počítače. Pro společnost to znamená nejen vstup na místní trh, ale především zajištění příležitosti k výdělku a vzdělání pro místní komunitu.

V současnosti bylo recyklováno okolo 900 milionů inkoustových a tonerových kazet značky HP. Například na Haiti bylo od roku 2016 opětovně využito přibližně 771 tun plastových materiálů – neboli více než 60 milionů lahví, které se jinak často kvůli nezodpovědnému chování dostávají do vodních toků a posléze oceánů. Z toho bylo více než 220 tun opětovně použito v originálních inkoustových kazetách HP. Společnost HP použila k výrobě nových originálních inkoustových kazet celosvětově více než 4,7 miliard recyklovaných plastových lahví a přes 114 milionů plastových ramínek.

Cíle společnosti HP jsou však mnohem vyšší. V říjnu roku 2018 se společnost připojila k otevřené iniciativě NextWave Plastics. Ta sdružuje přední technologické společnosti, jež chtějí společně vytvořit první globální síť dodavatelských řetězců zpracovávajících plasty, aby eliminovaly výskyt likvidovaných plastů v přírodě. Tato koalice si dala za cíl do konce roku 2025 opětovně využít minimálně 25 000 tun plastů – to odpovídá 1,2 miliardě plastových lahví na jedno použití. Ve svém úsilí o vytváření udržitelnému dopadu se společnost spojila také s nevládní organizací Work a vytvořila více než 1 100 nových pracovních příležitostí. Zároveň na místě zřídila nová vzdělávací centra pro děti, jejichž rodiče se věnují recyklaci. Výuková centra jsou vybavena nejnovějšími technologiemi včetně notebooků a tiskáren využívajících kazety vyrobené ze sesbíraných plastů.

Nové internetové stránky společnosti HP zaměřené na recyklaci spotřebního materiálu jsou již k dispozici v Severní Americe, několika zemích Evropy, Blízkého východu, Afriky, Asii, Tichomoří a v Jižní Americe (např. v Argentině a Chile). Mezi vybranými evropskými zeměmi je nyní i Česká republika a Slovensko. Chcete-li se o programu HP Planet Partners a o možnostech, jak se do něj zapojit, dozvědět více, navštivte nové internetové stránky na adrese http://hp.cz/recyklace a http://hp.sk/recyklacia. Díky uživatelsky přívětivému a přehlednějšímu designu mohou zákazníci recyklovat na pár kliknutí téměř odkudkoli.