Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Dlouhodobé ceny zůstávají nezměněné minimálně čtyři měsíce a vztahují se na celý sortiment více než 15 000 produktů. U více než 6 000 z nich se cena nezvýšila déle než rok. Díky efektivním procesům a rostoucí poptávce dokáže dm udržovat inflaci svého nákupního koše výrazně pod celostátním průměrem.
Zákazníci dnes stále více vyhledávají potraviny, které spojují kvalitní složení, šetrný původ a rozumnou cenu. Součástí nabídky dm je proto také široký sortiment biopotravin, který zákazníkům umožňuje zařadit kvalitní suroviny do každodenního jídelníčku bez nutnosti navyšovat rozpočet. Právě na tuto oblast se zaměřuje lednová komunikace, jejímž cílem je ukázat, že bio volba v dm je dostupná a cenově srovnatelná s běžnými potravinami.
Bio, které chutná. Cena, která potěší
Základní suroviny pro každodenní vaření, jako jsou dmBio rajčata kousky ve vlastní šťávě za 19,90 Kč nebo dmBio semolinové špagety za 27,90 Kč, mohou být snadnou cestou, jak do jídelníčku zařadit kvalitní bio ingredience. Skvělou volbou je i dmBio ovesný nápoj natur za 24,90 Kč, který je oblíbený pro svou všestrannost. A pro ty, kteří dbají na kvalitní tuky, nabízí dm například dmBio extra panenský olivový olej Nativ za 239 Kč.
Tyto příklady potvrzují, že dmBio nabízí kvalitní suroviny za příznivé ceny a že bio může být součástí každodenního nákupu: jednoduše, bez komplikací a bez nutnosti měnit zažité nákupní zvyklosti.