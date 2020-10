Společně pro oceány

Ochrana přírody, vzájemná ohleduplnost a odpovědné chování – témata a mravní principy, které se stále více dotýkají celé společnosti, každého z nás, bez ohledu na věk, profesi, nebo místo, kde žijeme a pracujeme. V běžném životě jsou samozřejmostí, ke které je však třeba být od malička vychováván. A úplně stejně je tomu i ve světě organizací a firem. Proto se společnost Bolton Food, lídr na evropském trhu rybích konzerv a distributor značky Rio Mare, rozhodla aktivně podporovat odpovědný rybolov a ochranu mořského ekosystému.

Na základě tohoto úsilí uzavřela společnost Bolton Food mezinárodní partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a zavázala se, že Rio Mare bude do roku 2024 zpracovávat tuňáky výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC (Marine Stewardship Council) nebo zapojených do stabilních projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projects nebo FIPs). Projekt zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností a pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením tak zvaných „zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto partnerství i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti a korektního rybolovu.

CÍLE PARTNERSTVÍ

1. zvýšit výrobu produktů z udržtelných zdrojů:

· do roku 2024 získávat 100 % tuňáků výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo zapojených do projektů na zlepšení rybolovu (FIPs). Ke konci roku 2019 se společnosti Rio Mare podařilo docílit, že objem tuňáků z udržitelných zdrojů dosáhl 70 %.

· do roku 2024 pořizovat 100 % všech ostatních druhů ryb v rámci značky Rio Mare (losos, makrela a sardinky) výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo ASC (Aquaculture Stewardship Council) nebo zapojených

do projektů na zlepšení rybolovu (FIPs);

2. podpořit sledovatelnost a transparentnost zdrojů:

· umožnit dohledatelnost všech lodí, které dodávají tuňáky v rámci značky Rio Mare;

· rozšířit certifikovaný systém sledovatelnosti na všechny ostatní druhy ryb, tzn. i tito dodavatelé budou povinni poskytnout stejné transparentní služby, jako v případě lovu tuňáků;

3. dodržovat v rámci procesů lidská práva:

· zavedením účinné politiky pro ochranu lidských práv v souladu s mezinárodní dobrou praxí;

ZAPOJIT SE A PŘISPĚT MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS!

Chovat se zodpovědně vůči naší planetě, vůči životnímu prostředí, společnosti, a především vůči sobě, by měl každý. Zdravý život je zájmem nás všech a mnohdy stačí jen velmi málo k tomu, abychom pomohli věci změnit. A to i s ohledem na generace budoucí. V případě podpory udržitelného rybolovu je nejdůležitější zajímat se o původ ryb, které kupujeme

a vybírat si vždy výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. Poznáme je díky označení certifikací MSC, tedy modrým logem s bílou rybkou.

V rámci kampaně k projektu Rio Mare a WWF „Společně pro oceány“ vznikla speciální limitovaná edice MSC Rio Mare Tuňák v olivovém oleji (multipack 6x80g) dostupná

ve vybraných řetězcích za doporučenou akční cenu.

Rio Mare myslí i na své nejmenší zákazníky. Proto stejně, jako se děti učí jíst ryby plné vitamínů a minerálů, nezbytné pro správný růst a silnou imunitu, tak se učí, proč je důležité starat se o oceány a život v nich. K tomu napomůže speciální microsite dostupná na https://www.riomare.cz/holcicka-a-ocean/, kde se děti všechno dozví srozumitelnou a hravou formou. Krásně ilustrovaná kniha „Holčička a Oceán“ vypráví o holčičce Ondině, která se vydala se svým novým kamarádem Oceánem na dobrodružnou plavbu světem mořských živočichů a rostlin... Na krátké video z tohoto výletu se můžete podívate ZDE: