Společenská událost roku: Český ples 2020 ohromí noblesou a elegancí

S napětím se čekalo, jestli se druhý ročník tomu prvnímu, kde vystupovaly hvězdy jako Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rottrová, vyrovná. Podařilo se. Dechberoucí taneční vystoupení Loosers Cirque Company a pěvecké vystoupení Moniky Absolonové navíc korunovala přítomnost hollywoodského šperkaře Jannika Olandera.

Každá z návštěvnic Českého plesu obdržela náramek z jeho dílny a mohly se tak zařadit po bok Madonny nebo Jennifer Aniston, které jeho šperky nosí. A co víc – v obou ročnících se konala dražba a na dobročinné účely se podařilo vybrat více než milion korun! Tím dostal Český ples další rozměr – vedle toho, že svým hostům nabízí jedinečnou příležitost ocitnout se doslova v jiném světě, ve světě elegance, krásy a snad až pohádkové atmosféry, totiž pomáhá potřebným zlepšit jejich životní podmínky. „Pomáhat je pro nás samozřejmé. Ti, kteří mají, by měli pomáhat těm, kteří takové štěstí nemají, cítím to jako lidskou povinnost,“ říká Kateřina Dušková, která společně se svým manželem Jiřím Český ples organizuje a stojí za jeho zrodem.

Chuť tancovat

„Na počátku všeho stála chuť si zatancovat. A když jsem manželovi řekla, že bychom mohli zajít na nějaký ples, začali jsme si povídat, proč se vlastně plesy konají, a během toho nám došlo, že v posledních letech z této společenské události vymizelo to, co v ní původně mělo být – možnost na chvíli se zastavit, poznat nové lidi, zažít výjimečný večer, prožít něco, na co budete dlouho vzpomínat. Z plesů se dnes stala komerční událost, přehlídka slavných tváří, o kterých se bude psát v tisku. Ale ples by přece měl být pro všechny, nejen pro celebrity. A všichni by si ho měli užít stejně a ne že ty neslavné budou odstrkávat bulvární fotografové, kteří chtějí vyfotit ty slavné,“ vysvětluje Kateřina Dušková zrod Českého plesu. A tak se ještě toho večera s manželem rozhodli, že uspořádají ples, na který by sami chtěli jít. Ples, který naváže na 150letou tradici českých bálů. Ples, kde se každý bude cítit jako hvězda. Kde každý bude mít osobní obsluhu. Kde lidé mohou ochutnat ty nejvybranější delikatesy a po celý večer je zapíjet prvotřídním šampaňským. Ples, kde budou vystupovat nejzářivější umělci.

Manželé Duškovi na Českém plese

V tu chvíli si ani jeden z nich neuvědomil, do jakého kolotoče řešení tisíce a jedné věci nastupují. „Došlo nám to až ve chvíli, kdy už nebylo cesty zpátky. Ale dnes říkám – nelituji a až bude prvního února 2020 třetí ročník za námi, začnu se těšit, jak se pustíme do příprav dalšího ročníku. A to všechno je hlavně proto, jak úžasné odezvy ze strany našich hostů se nám dostává. Když jsme se s manželem rozhodli, že dopřejeme našim hostům jen to nejlepší, že menu bude sestavovat šéfkuchař francouzské restaurace, květinová výzdoba bude ze skutečných květin, každý host bude mít možnost využít limuzin servis a spoustu dalších věcí, doufali jsme, že všechnu tu eleganci, která je v krásných prostorách Obecního domu tak trochu přenese do jiné doby, ocení. Stalo se. A největším oceněním pro nás je, když nám ještě po půl roce píšou lidé, že na ten večer stále vzpomínají. Co může být víc?“

Večer plný překvapení

Třetí ročník Českého plesu se v sobotu 1. února 2020 opět odehraje v okouzlujících secesních prostorách Obecního domu a neopakovatelný večer hostům nabídne nejen špičkové gastronomické delikatesy a program plný hvězd českého i zahraničního showbyznysu, ale opět i o něco navíc. „Budeme pokračovat v tradici a opět pro hosty chystáme překvapení. Program bude jako v předchozích ročnících vyladěn do posledního detailu, ať už jde o výzdobu, výjimečnost slavnostního menu nebo vystupující umělce, a hosté se mají opět na co těšit,“ říkají manželé Duškovi. Co si pro hosty připravili tentokrát? „Očekávejte neočekávané,“ usmívá se Kateřina Dušková s tím, že hosté rozhodně zklamaní nebudou.

Program plesu bude každopádně velkolepý. Při jeho přípravě organizátoři vsadili opět na hvězdy první velikosti. A tak se mohou těšit na přední českou hudební stálici Hanu Zagorovou, na skupinu Olympic, finalistu britského X-Faktoru zpěváka Danyla Johnsona či BOOM!BAND Jiřího Dvořáka. Večerem pak již tradičně provede moderátor Jan Čenský. „S Českým plesem jsem spjatý od samého začátku. Je to srdeční záležitost, protože takové akce už se dneska nekonají. A jak se říká, že do třetice všeho dobrého, tak třetí ročník Českého plesu bude ještě lepší než ty předchozí. Bude výjimečný. Těšte se,“ láká Jan Čenský.

A na co se těší sama organizátorka? „Na to, že se nám snad opět podaří prostřednictvím dražby vybrat finanční prostředky na pomoc těm, kteří ji potřebují. Pak na to, že hosté opět budou odcházet spokojení a plni emocí. A v neposlední řadě na to, že si najdu čas si zatancovat. Musím. Vždyť to byla ta myšlenka, která nás k organizování Českého plesu přivedla,“ usmívá se Kateřina Dušková a manžel jí slibuje, že v únoru si těch tanců dopřejí více než v předchozích letech.

Pokud se chcete stát součástí Českého plesu a zažít vrcholnou společenskou událost plesové sezóny, vstupenky na třetí ročník, který se koná v sobotu 1. února 2020 v pražském Obecním domě, si můžete koupit na www.ceskyples.cz.