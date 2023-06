Spojení Unipapu se skupinou Van de Velde slibuje růst a inovace

Po 10 měsících se oficiálně mění název Unipap v rukou zahraniční obalářské skupiny na Van de Velde Packaging Unipap. Jak byste toto období zhodnotil?

Pokud si promítnu celé období měsíc po měsíci, vidím obrovský kus práce celé společnosti. Vstup nových majitelů přinesl širší pohled na celou činnost společnosti, s tím jde ruku v ruce vliv nových myšlenek, zkušeností a představ. Snaha přinést nový vítr do plachet je obrovská. Rozhodně se nejednalo pouze o převzetí klíčů od kanceláře po předchůdci. Volnost ze strany majitelů mi umožňuje zrcadlení vlastních představ do managingu společnosti, zároveň je tady rekonstruovaný management s chutí pracovat, přinášet vlastní zkušenosti a sestavit enormně silný tým v každé sekci společnosti. Od srpna minulého roku jsme provedli mnoho filozofických změn, nevyhnuli jsme se ani personálním výměnám, takže každý z kolegů v managementu aktuálně dovytváří svůj tým, jenž více než kdykoliv předtím představuje budoucí rozvoj. Změna názvu je pouhou špičkou ledovce celého procesu revize přístupu jednotlivců a skupinové integrace, čímž dostává papírové pojmenování.

Skupina Van de Velde není v České republice úplně známa, přiblížil byste nám základní údaje o ní?

Van de Velde je v 80leté historii velkým a významným hráčem v zemích Beneluxu, celkem zaměstnává 1 700 lidí z 19 výrobních závodů, obsluhuje 3 300 zákazníků. Ročně se zde zpracovává přibližně 150 000 tun lepenky. Krom packagingu designuje a vyrábí stroje pro stavění/finalizaci kartonáže u zákazníků, řešení, jež velice úzce souvisí s lepenkou obecně, pro nás hlavně v souvislosti s vlnitou kartonáží. Tímto velmi přesně zapadá do filozofie Unipapu, kdy objednávka/dodávka/fakturace je přežitým a křehkým principem. Produkty z hladké lepenky tvoří 80 % portfolia, vlna je tedy ve značné minoritě. Orientace převážně v potravinářském segmentu nese skupině časem ověřenou stabilitu, přičemž plní velmi přísná kritéria výroben obalů vhodných pro styk s potravinami, investují do vývoje obalů, eliminují použití plastů a podporují evropskou zelenou vizi obecně. Kromě toho disponují highrunnovými technologiemi mimo jiné i pro nekonvenční a luxusní obaly. Geografický dosah je celoevropský, sahá také na východ do Číny a Turecka, kde se vyrábějí jednorázové gastro obaly pro prestižní značky fastfoodových řetězců.

Unipap jakožto největší český zpracovatel vlnité lepenky přesouvá poměr na úkor hladkých lepenek a je zásadním strategickým rozhodnutím rodiny Vanbelleghem. Ukotvení Unipapu ve skupině je milníkem rozšiřující spektrum nabízených obalů. Apetit pro další rozšíření skupiny ve vlnité lepence nekončí a v následujícím období bude Evropa stále v hledáčku nových příležitostí.

Co říkáte ekonomickému výhledu? Byly časy, kdy jste museli čelit problematice dostupnosti vstupního materiálu, cenových turbulencí. Je aktuální situace stabilní?

Rok 2023 je do této doby dalším rokem nestability a tím nutné manažerské bdělosti. Analytici hledají analogie z minulosti, aby vytvořili modely budoucnosti, bohužel v posledních letech analogie nefungují. Zasahují neočekávané vlivy související třeba i s nedostatečnou ochranou podnikatelského spektra v Evropě, devastujícím čerpáním/drancováním komoditních zdrojů exporty mimo Evropu, které přímo ovlivňují vnitroevropskou cenovou politiku. Tím byl dotčen nejenom trh s papírem, ale třeba i se dřevem. Osobně se ale dalších měsíců nebojím, naopak jsem pokorně zvědavý, co trh i přes všechny prognózy přinese. První kvartál nás zastihl ve výborné formě, obchodní činnost dosahovala velmi pozitivních výsledků, to vše ukotveno interní snahou o maximální podporu.

Druhá polovina roku se jeví odlišně od první. Defacto celá Evropa stále žije v očekávání korekce ve všech ekonomických ukazatelích od inflace po nezaměstnanost, vývoj v logistice, restart automotive nebo pokles ve stavebnictví spojovaný s úrokovými sazbami. Na to se nelze připravit jinak než dostatečnou vnitřní flexibilitou a zajištěním dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vnitřní flexibilita je nehmatatelným nastavením firmy, je odrazem dynamicky uvažujícího managementu, jeho vyzrálosti. V tom vidím klíč k úspěchu v posledních letech. Naší zásadní vlastností je schopnost velmi rychle reagovat na vnější podněty, které mají dlouhodobý charakter a stojí za novou vnitřní interpretaci. To jsou věci, které vyžadují precizní strukturální řízení posouvající nás na úroveň TOP firmy.

Co se týče materiálových vstupů, dlouhodobá strategie nás vede ke klidnému spaní, nicméně být seriózním partnerem na dodavatelskou stranu je složitý proces prověřený v čase. Mám namysli naplnění vzájemného očekávání, ale třeba i plnění našich závazků vůči partnerovi. Vedle toho se bavíme o dostatečné otevřenosti a erudici směřující k pochopení vzájemných pozic, z čehož ve finále plyne kýžená vzájemná podpora. Po deseti letech ve firmě mám za sebou velmi dynamický přístup při tvoření dodavatelských strategií. Unipap vždy hledal silné a spolehlivé partnery, takže pokud chceme nabízet nadstandardní servis zákazníkům, je nutná dostatečná podpora v celém dodavatelském řetězci. Propojenost se skupinou Van de Velde je potom logickou návazností, a to jak produktovým spektrem, tak technologickým zajištěním.

Lidské zdroje jsou samostatnou kapitolou. Každý šéf firmy si přeje najít optimální bilanci mezi nákladovostí a přidanou hodnotou jednotlivce. Budovat společnost s vysokou zaměstnavatelskou atraktivitou a dobrou reputací, kdy pracovat u nás bude prestižní záležitostí, je mým osobním cílem.

Jaké jsou vize skupiny, jak hodně se odrážejí do fungovaní Unipapu? Přijde do úvahy u vás větší angažovanost v oblasti zmiňovaných potravinářů?

Je nasnadě si myslet, že být součástí skupiny přinese efekt nekonečných příležitostí. Naše zaměření je v porovnání s ostatními společnostmi skupiny doplňkový, nikoliv průnikový. Velice pečlivě spravujeme dosavadní vnitroskupinové příležitosti a i přes některé úspěchy jsme stále na začátku těchto aktivit. Potravináři samozřejmě přicházejí do úvahy, příležitosti jsou nicméně i v oblasti doplnění servisu, hodně skloňované automatizace. Zde, jak jsem uvedl, je pro Unipap velká příležitost potenciálního úspěchu. Dlouhodobě sledujeme trendy na trzích, naši konkurenceschopnost a cesty našich konkurentů. Jejich úspěch nad námi přijímáme s pokorou a vede nás k zamyšlení. Neradi prohráváme, ale prohra nám pomáhá se posunout dál. Po 30 letech vnímáme velmi přesně svůj tržní prostor, po vstupu do skupiny je pro nás na trhu připraveno „něco“ navíc.

Co Unipap a budoucnost packagingu?

Jedním z důležitých bodů je stabilně vést firmu způsobem, kdy citlivost na vnější vlivy je natolik nízká, aby nezpůsobovala okamžitou nestabilitu a dezorganizaci, zároveň však tak vysoká, abychom dokázali být dostatečně flexibilní ke změnám chování trhu. Unipap bude dále rozšiřovat síť logistických bodů, které nás posouvají blíže ke klientům. To, co dělá z dodavatele partnera. Chci, abychom neustále proaktivně pracovali na unikátnosti našeho vývoje, na nových principech řešení obalů a neviděli obal pouze jako vyseknutý a poskládaný arch vlnité lepenky. Je naším eminentním zájmem přinášet nová řešení, která z boxu v jakékoliv konstrukci dělá výrobek 21. století. Aktuálně vídám mnoho pokusů o optimalizaci obalů, které jsou pouhou marginální snahou se odlišit. Je nutné tvořením neotřelého know-how posouvat segment packagingu jinam. Tam, kde si jej aktuálně mnozí z nás nedokážou představit. V následující letech chystáme zajímavé investice, dlouhé dodací termíny výrobců technologií jsou pro nás aktuálně největším zdržením. Kombinací uvedeného se nám podaří ještě více vzdálit konvenčním výrobcům, samozřejmě za předpokladu vysoce koncentrované činností všech kolegů a kolegyň, spočívající v pochopení a naplnění dílčích cílů spjatých s vizí společnosti a celé skupiny.

Petr Sádovský, generální ředitel

www.vandeveldepackaging.com/cs/produkty/obaly-z-vlnite-lepenky