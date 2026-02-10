Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

To pravé místo pro zimní dobrodružství
Zima ve Špindlerově Mlýně je plná zážitků. Adrenalin, sportovní vyžití nebo pohodovou rodinnou dovolenou nabízí skiareál v Krkonoších. Připravena je pestrá škála aktivit – pro malé i velké, pro začátečníky i zkušené lyžaře a snowboardisty.
Svůj den doporučujeme začít ranní lyžovačkou na manšestru. Pocit, že sjezdovka je jen vaše, budete mít jen díky oblíbenému Fresh Tracku. Užít si lyžování hodinu před oficiálním otevřením skiareálu můžete vždy od pátku do neděle. Zaslouženou odměnou po výkonu je skvělá horská snídaně formou bohatého rautu v panoramatické restauraci.
Skiareál nabízí 28 kilometrů sjezdovek, a tak je den na lyžích opravdu dlouhý. Lyžaři tak ocení na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru občerstvení v samoobslužné nově vybavené Restauraci Stadion s vyhřívanou terasou, která nabízí široký výběr jídel inspirovaných rakouskou a švýcarskou kuchyní. Specialitou restaurace je raclette nebo tyrolský gröstl v pánvi. Odpoledne si můžete na terase dopřát kávu od Nespresso v novém coffee pointu nebo oblíbený nápoj matcha od Matcha Crew. Nádherný výhled na vrcholky hor budete mít, když se zastavíte na oběd v Restauraci Medvědín 1235 m s nabídkou pokrmů z české i světové kuchyně. Výhled na Špindlerův Mlýn nabízí i panoramatická Restaurace na Pláni, která je známá nejen pokrmy z české kuchyně, ale i vyhlášenou domácí pinsou.
Atmosféru après-ski ve Svatém Petru si vychutnáte v oblíbeném quattro® BARu, na skleničku šampaňského pak dorazte do Champagne Lounge. Speciálně ve dnech 7., 14., 21. a 28. února i 7. a 21. března se těšte na Après-ski LIVE DJ PARTY, která vás příjemně naladí.
Pro začátečníky i pokročilé je tu škola lyžování a snowboardingu
Pro nejmenší a začínající lyžaře jsou připraveny dětské zóny a škola lyžování a snowboardingu SKOL MAX, kde jim proškolení instruktoři pomohou s prvními obloučky. Rekreační lyžaři a vyznavači carvingové jízdy si naopak mohou zdokonalit techniku jízdy. Pokud plánujete strávit na horách rodinnou dovolenou, doporučujeme lyžařský kurz Lyžování s Meďánkem, který nabízí 2 či 5denní akademii zakončenou závodem. Půjčovny vybavení Spindl Motion najdete přímo u dolních stanic lanovek. Vše je zajištěno, stačí jen dorazit do skiareálu.
Valentýnská večeře v panoramatické horské restauraci
Gurmánský zážitek si můžete dopřát na romantické Večeři zážitků, kde vás čeká degustační pětichodové menu spolu s dobrodružnou jízdou rolbou tam i zpět. Svou drahou polovičku můžete potěšit dokonalým valentýnským večerem v horské Restauraci Na Pláni.
TOP DNB PARTY na horách
Fanoušky elektronické hudby, drum and bassu a energických beatů může nalákat Gopass Festival Špindl, který zcela poprvé ve dnech 13. a 14. března 2026 roztančí Špindlerův Mlýn. Zažijte unikátní hudební festival spojující lyžování a nezapomenutelnou party na sněhu až do ranních hodin. Line-up je plný hvězd světové i české scény v čele s DJs Kanine (UK), Grafix (UK) a SOTA (UK). Dva dny elektronické hudby, které Špindlerův Mlýn promění v jedinečný hudební festival. A za to stojí dorazit!