Špičkoví experti budou debatovat o stavu české ekonomiky a investic

Odborné závěry z konference plánuje AFI tlumočit vládě. Součástí akce bude večerní slavnostní předávání cen za dlouholetý přínos investičnímu prostředí a významný počin v oblasti investic. Účast na konferenci potvrdila řada špičkových expertů, mezi jinými Miroslav Singer, Luděk Niedermayer, Martin Jahn, Radek Špicar a další.

Debata bude strukturována do čtyř panelů:

Daňová politika a podpora investic, rozpočtové určení daní

Investiční politika státu, fond obnovy EU a Národní rozvojový fond

Česká ekonomika v kontextu: mikro a makro pohled

Green Deal: Investice a zelená ekonomika – příležitosti čekají.

„Letošní Výroční konference AFI nabídne řadu zvučných jmen, a to jak špičkových nezávislých ekonomických expertů, tak zástupců byznysu a státní správy. Očekávám zajímavou a důležitou debatu s odbornými závěry, které bude AFI po konferenci tlumočit vládě,“ uvedl předseda AFI Kamil Blažek. „Ekonomická situace, v níž se nacházíme, je bezprecedentní a vážná, a i proto je otevřená debata kompetentních odborníků naprosto klíčová. Vleklým problémem posledních let je i stagnace investičního prostředí, potřebujeme prostě Česko znovu „nakopnout“, takže i to bude jedním z hlavních témat konference,“ dodal Blažek.

Akci moderuje Michala Hergetová, hudební program zajistí Emma Smetana. Akce je přístupná médiím po předchozí registraci do 1. 9. 2020 na events@afi.cz. Případný zájem o rozhovor s některým z řečníků avizujte s předstihem na michaela.mlickova@afi.cz.

O AFI

Sdružení AFI vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, související legislativu a související komunikaci a výměnu informací. Od roku 2010 zastává funkci předsedy AFI Kamil Blažek. Je právníkem s více než 25letou právní praxí především v oblasti advokacie a právního poradenství v Česku, nedávno se stal rovněž předsedou Legislativní rady MSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR).