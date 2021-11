Šperky jsou pro nás vášní, říká jednatel SILVEGA

Když Jakub Kult převzal společnost SILVEGO, která vyrábí a prodává velmi kvalitní šperky, považoval to primárně za investici. „Manželku tento obor sice zajímal, protože má stejně jako většina žen ráda hezké šperky, ale během krátké doby nás to doslova pohltilo a dnes jsou pro nás šperky vášní,“ vypráví s úsměvem jednatel Jakub Kult. Během jednoho roku se jim podařilo zdvojnásobit počet zaměstnanců, zvýšit obrat a rozšířit nabídku o pravé kameny nebo třeba produkty pro děti. SILVEGO má nejširší nabídku šperků vlastní výroby v Česku. A část produktů dokonce pochází z podkrkonošského Trutnova.

Na stránkách SILVEGA najdete v současné době přes dva tisíce šperků, z toho je drtivá většina skladem. Jen za posledních šest měsíců přibylo na e-shopu 200 nových produktů. „Prodáváme kompletní sortiment, čili stříbro, zlato, ocel. Máme spoustu položek s pravými perlami, drahými kameny jako jsou safíry, rubíny, smaragdy nebo granáty. V nabídce máme i české vltavíny, které jsou v poslední době velice populární. Aktuálně jsme rozšířili nabídku ještě o zlaté šperky s diamanty,“ přestavuje jednatel společnosti, která má zřejmě největší sklad vlastních produktů v Čechách. Je to také jeden z nejstarších e-shopů se šperky v republice. SILVEGO je velmi oblíbené i v celé západní Evropě. „Zejména v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a ve Velké Británii, což jsou velice náročné trhy a prorazit tam opravdu není jednoduché,“ je si jist Kult, který by chtěl příští rok expandovat do východní Evropy.

Prémiové zirkony

V nabídce najdete náušnice, náhrdelníky, náramky, řetízky, přívěsky nebo třeba prstýnky, a to nejen pro dámy, ale i pro děti. Samozřejmostí jsou i pánské šperky, zejména stříbrné a ocelové řetízky a masivní řetězy, stejně jako náramky. Prsteny nabízejí ve velikostech od 47 do 72 včetně lichých čísel. SILVEGO dodává také zásnubní a snubní prsteny. „Jsme velmi pyšní na to, že náš zásnubní prsten je pravděpodobně nejprodávanější v Česku a velice oblíbený je i v západní Evropě,“ říká hrdě Kult. Jako jediní u nás prodávají také šperky se Swarowski zirkony. „Abychom však byli kreativnější a flexibilnější v nabídce zirkonů, rozhodli jsme se představit vlastní SILVEGO Brilliance Zirconia, což jsou prémiové zirkony napodobující nádherně třpytivý vzhled diamantů. Můžeme tak uspokojit i zákazníky, kteří nemají dostatek prostředků na nákup šperků s diamanty,“ sděluje odborník.

Všechny stříbrné šperky, které společnost nabízí, jsou s rhodiovou úpravou. „To znamená, že nečernají, jsou hypoalergenní, tak že je mohou nosit i lidé s alergií na stříbro, mají vzhled bílého zlata a jsou i více odolné proti poškrábání,“ jmenuje důvody Kult. Rhodium je přitom nejdražší kov na světě. „To je důvod, proč někteří výrobci rhodium nahrazují jiným kovy, ale pro nás je kvalita a spokojenost zákazníka na prvním místě, proto na zušlechtění šperků budeme používat rhodium i nadále,“ ujišťuje investor. Firma si totiž zakládá na udržitelnosti. Věří, že je lepší vyrábět kvalitní zboží, které vydrží, než levné produkty, které se za čas zničí. „Používáme také recyklovatelné obalové materiály a dokonce již použitý obalový materiál znovu používáme, abychom ho spotřebovali co nejméně. Kromě toho se podílíme i na výsadbě nových stromů,“ říká Kult.

SILVEGO je známé velmi vstřícným zákaznickým servisem. Prodejce navíc zaručuje velmi rychlé vyřízení všech vratek a reklamací. „Každý šperk prochází vizuální kontrolou, díky tomu máme minimum reklamací. Šperk však umíme rychle opravit, zejména pokud se jedná třeba o vypadlý kámen, což se občas může stát. Produkt tedy není nutné vyrábět znovu,“ vysvětluje Kult. Na vrácení nebo výměnu zboží máte nadstandardních šest týdnů a pro předvánoční nákupy je záruka výměny prodloužena až do 31. ledna 2022.

Za zmínku stojí i to, že polovina zaměstnanců společnosti jsou maminky s malými dětmi. „Nyní jsme navázali ještě spolupráci s Charitou České republiky v oblasti podpory rodičů samoživitelů, jelikož tato sociální oblast je dlouhodobě mimo zájem veřejnost,“ sděluje Kult a vyzývá: „Staňte se i vy součástí komunity SILVEGO s vášní pro krásu a emoce.“