Speciální materiály dělají z Vulcanusu Boha mezi grily

Grilování je oblíbená společenská událost. Jen mívá háček. Zpravidla dopadne tak, že samotný hostitel je s grilem zastrčený v rohu mimo hlavní zábavu. Veškerá konverzace, kterou s ostatními vede, je o tom, kdy už to jídlo bude. Ale dá se zvládnout i jinak. Gril i hostitel mohou být středobodem. To je hlavní poslání grilu Vulcanus. Hlavní důvod, proč ho Ondřej Kovář vytvořil. „Trvalo čtyři roky a dvacet prototypů, než jsem byl spokojený,“ podotýká s úsměvem muž, který je – věrný svému příjmení – vyučeným kovářem. Rozhodl se propojit řemeslo a moderní technologie. Chtěl zkusit zdokonalit oheň. Výsledkem je gril promyšlený do každého detailu. Gril, který není zdaleka určený jen k přípravě jídla. Je to bod, kolem kterého krouží hosté. Horké srdce každé akce, ze kterého kromě tepla sálá i atmosféra. Ať už během letní noci, za sychravého podzimu nebo když jsou všichni po kotníky ve sněhu.

Člověk, který rád griluje, si průměrně pořídí tři až čtyři grily za život. Vulcanus mu bude stačit jediný, navíc poslouží i následujícímu pokolení. „Náš gril je dvougenerační. Vydrží s klidem padesát let intenzivního používání, kdežto napodobeniny končí s životností po pěti letech,“ říká Ondřej Kovář.

To hlavní tkví v materiálech. Tělo grilu je vytvořené ze speciální odolné oceli COR-TEN vyvinuté ve Finsku. Dříve se používala především ke stavbě tankerů, které musely dlouhé roky odolat ničivým účinkům slané vody. Tento prověřený materiál navíc kryje vrstva rzi, která nepropouští vzduch a ekologicky bez chemie chrání ocel před oxidací.

„Vulcanus tak klidně může stát bez jakékoli složité údržby roky na dešti či na mrazu. Neztratí ani kousek ze své zrzavé patiny, díky které se navíc stává zajímavou ozdobou zahrady či terasy,“ přibližuje.

Grilovací deska je 12 milimetrů silná ocel válcovaná za studena. Díky tomu nemá vnitřní pnutí a skvěle zvládá změny teplot. Je stabilní a neloupe se. Je pevně přivařená k míse, na kterou má firma Vulcanus patent. „Lidé se často diví, proč jsme zvolili čtvertový tvar, jsou totiž zvyklí na kulaté grily. Čtverec má ovšem až o třetinu větší grilovací plochu než kruh a navíc gril rozděluje na dvě tepelné zóny, takže je možné připravovat maso a zeleninu zároveň, případně hotové maso odložit do rohů, kde zůstane teplé, ale nespálí se,“ říká Ondřej Kovář.

Po celém obvodu desky je navíc drážka, která odvádí mastnostu z potravin mimo oheň. Tím pádem se netvoří karcinogeny při spalování tuků. Plotna také získala certifikaci Evropské unie pro kontakt s potravinami, takže do masa neuvolňuje žádné nebezpečné látky. Její údržba je navíc velmi jednoduchá, stačí ji po grilování otřít papírovou utěrkou a je hotovo.

„Deska je totiž ze speciální oceli, která má v sobě póry. Díky těm do sebe vsákne trochu tuku při grilování a tím se vlastně udržuje. Zároveň lépe vede teplo,“ vysvětluje.

Zájemce si může zvolit ze dvou velikostí desky, menší má rozměry 73x73 cm, větší pak 91x91 cm. To v reálu znamená 0,65 m2 plochy. „V přepočtu na klobásy se dá na našem větším grilu připravit najednou 80 nožiček, jak nám ukázali na fotbalovém stadionu tady v Olomouci. Po ugrilování z nich v rozích grilu staví pyramidu, aby zůstaly teplé, a mezi tím připravují další várku. Do hodiny takto připraví 480 klobás,“ chválí jednatel společnosti Vulcanus.

Šikovný kuchař je podle něj schopný gril využít na sto deset procent a přijít na spoustu fíglů, které samotné tvůrce ani nenapadly. Vulcanus používá například šéfkuchař Jan Punčochář ve své pražské restauraci, olomoucký Long Story Short Hostel nebo restaurant Lobster v Šantovce. Dobrou službu udělá v gofovém klubu nebo třeba na veřejném ranči, kam přijíždí milovníci koní. „Náš gril je určený lidem, kteří mají rádi přírodu a přirozený oheň. Líbí se jim, že maso voní dřevem a ne plynem,“ vyzdvihuje Ondřej Kovář.

Náklady na grilování jsou navíc u Vulcanusu zhruba poloviční než u plynového grilu. „Hodina grilování vyjde na 30 Kč, a to počítám náklady na nákup opravdu kvalitního dřeva. K úsporám paliva pomáhají akulumační keramické desky, které jsou uvnitř topeniště. Jsou tvarované tak, aby do grilu výborně sedly, dohromady váží 38 kilogramů a udrží opravdu spoustu tepla.“

Roztopit takový gril a rozehřát akumulační jádro chce čas. Ale Vulcanus má řešení i pro ty, kteří si chtějí jen na rychlo připravit čtyři steaky na rodinný oběd. Stačí vzít klasický startovací komín, v něm rozžhavit brikety a může se grilovat.

Zároveň firma nabízí řadu doplňků, které z grilu udělají multifuknční nástroj. Do středu grilu přímo nad oheň se dá umístit masivní litinový rošt, buď do úrovně desky, anebo kus nad ni díky přídavným nožkám. Na ten se dá navíc umístit kotlík anebo třeba pizza kámen, který v kombinaci s keramickou troubou umožní péct pizzu i buchty. „Plánujeme i další rozšíření, například rošt na opékání selat či drůbeže, anebo speciální rožeň asado, na který se maso rozvěsí po krajích grilu a velmi pomalu se opéká a suší,“ zmiňuje Ondřej Kovář.

I díky těmto vylepšením a netradičním postupům se gril Vulcanus stává stále populárnější. S tím ale přicházejí i negativa. Objevují se pokusy jej napodobit, na trhu už jsou nekvalitní kopie. Ty ale ani zdaleka nemají takové vlastnosti jako originál, který je z velké části vyráběný ručně přímo v Olomouci. Gril zcela naplňuje slogan firmy, který zní God of flames. Koneckonců podle Boha ohně má i své jméno – Vulcanus.