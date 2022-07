Specialista na krátkodobé půjčky Viva Creditse rebrandoval na MOVINERO

Praha, 14. července 2022 – Společnost Viva Credit s.r.o., specialista na krátkodobé půjčky a držitel licence udělené ČNB, přechází pod jednotný název MOVINERO, tedy značku, pod níž už je v Evropě znám. Pro stávající klienty se nic nemění a také dosavadní úspěšné produkty, tedy bezpečné krátkodobé půjčky, zůstávají stejné. Movinero se však nadále bude soustředit na svůj růst, tak, aby se stal jedním z nejvýznamnějších hráčů u nás v tomto oboru.

Stávající zákazníci již byli informováni a na způsobu, jakým produkt Movinero (dříve Viva Credit) využívají, se nic nemění. Nedošlo ke změně ve struktuře společnosti, pouze se sjednotila značka se zemí, v níž Movinero už působí.

Prvních 30 dní s úrokem 0 %, žádá se online

Značka Movinero (dříve Viva Credit) také nedávno přišla se speciální nabídkou krátkodobého spotřebitelského úvěru pro nové zákazníky s úročením 0% pro prvních 30 dní. Zažádat o tuto nabídku mohou přímo online, a to o jakoukoliv částku až do 30 tisíc Kč. Po bezpečném prověření úvěruschopnosti mohou mít prostředky do 15 minut k dispozici. Do 30 dní tedy zaplatí 0% úrok a jen vypůjčenou jistinu.

Jde tak o skvělou možnost, jak bezpečně vykrýt krátkodobý nedostatek, pokud zrovna nutně zákazník potřebuje např. koupit pračku nebo dokončit rekonstrukci bytu.

Velkou výhodou této půjčky je především rychlost, možnost žádat online, transparentnost (vše je vždy a dopředu jasně vypsáno), a bezstarostnost (Movinero si vše v den splatnosti strhne samo). Primárním účelem je rychlé a krátkodobé vypůjčení a zase splacení prostředků.

Jak krátkodobé půjčky Movinero fungují? Online a do 15 minut

Vše je online a k dispozici žadatelům, jež splní podmínky (https://viva-credit.cz/faq). Po vyplnění žádosti online a bezpečném prověření úvěruschopnosti (detailněji na https://viva-credit.cz/jak-to-funguje) získá žadatel úvěrový limit, z něho může využít tolik, kolik uzná za vhodné. Úročí se (po zmíněném bezúročném období) pouze vyčerpané prostředky, nikoliv celý limit.

Předčasné splacení bez poplatků!

Půjčku mohou zákazníci splatit předčasně, neplatí žádné sankce či další poplatky. Zároveň jsou jim účtovány pouze úroky do dne předčasného splacení. Movinero v souladu s kodexem zodpovědného půjčování doporučuje zaplatit půjčku, co nejdříve to lze. Tímto nevzniknou klientům žádné další úroky navíc a celkové náklady se sníží.

Tento rok chce Movinero rovněž obměnit své webové stránky a další podklady.

Více informací naleznete prosím na www.viva-credit.cz .

Reprezentativní příklad

U půjčky v hodnotě 5 000 Kč je roční procentní sazba nákladů (RPSN) 4 715,96 %, smluvní úrok je 18 003,69 Kč a celková částka k úhradě je 23 003,69 Kč. RPSN a celková částka k úhradě půjčky v tomto příkladu byla vypočítána za předpokladu, že schválená částka byla v době poskytnutí plně čerpaná a celková úhrada je provedena ve 12 měsíčních splátkách ve výši 1 916,97 Kč.

O značce Movinero

Společnost Viva Credit s.r.o. (nyní značka Movinero) je nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v České republice. Přináší tak široké veřejnosti nebankovní půjčky šité na míru. Uspokojila již sto tisíc klientů a získala si známku kvalitního poskytovatele.

Veškeré aktivity provozuje pod striktní regulací České národní banky a v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Viva Credit s.r.o. je držitelem licence udělené Českou národní bankou.

Movinero se orientuje při poskytování spotřebitelských úvěrů především na čtyři parametry: Je to rychlost vyřízení, kdy lze požádat online a získat tak půjčku do 15 minut od schválení žádosti. Je to také flexibilita, tedy lze si vybrat přesně tolik peněz, kolik zákazník potřebuje. Také cílí na transparentnost, díky čemuž je žadatel od samotného začátku je seznáme s tím, kolik za půjčené peníze zaplatí, což dokazují i přehledné smluvní podmínky. Viva Credit s.r.o. nabízí možnost předčasného splacení, a to kdykoliv, bez sankcí a či dalších poplatků. Bezpečnost a ochrana osobních údajů jsou v tomto směru na prvním místě.

Pro více informací se můžete obrátit na zákaznické centrum 284 093 574 a klientský servis: dotazy@viva-credit.cz .