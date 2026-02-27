SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

Komerční sdělení
Jevgenija Sedláčková, kurátorka wellness a vědomé péče o sebe a výhradní distributorka značky přírodní kosmetiky SPA CEYLON v České republice, o vědomé péči o sebe, stresu, spánku a tom, proč ajurvédská filozofie oslovuje ženy i muže napříč generacemi.

Komerční sdělení

Jevgenija Sedláčková | foto: SEKO Aerospace, a.s.

Žijeme v době, která od nás vyžaduje neustálý výkon, dostupnost a rychlost. Stres, únava a poruchy spánku se staly běžnou součástí života – bez ohledu na profesi, věk nebo pohlaví.

Jevgenija Sedláčková přináší do České republiky značku přírodní kosmetiky SPA CEYLON ne jako trend, ale jako osobně prožitou cestu k rovnováze. V rozhovoru mluví o tom, jak stres ovlivňuje tělo i mysl, proč je spánek klíčem k regeneraci a jak může vědomá péče o sebe změnit každodenní život.

„Impulzem k této cestě byla osobní zkušenost. I já jsem cítila dlouhodobý stres, únavu a vnitřní napětí, které přináší moderní způsob života,“ vrací se Sedláčková do minulosti. „V té době jsem pobývala na Srí Lance, kde jsem se poprvé blíže setkala s ajurvédskou filozofií a produkty SPA CEYLON. Nevnímala jsem je jako kosmetiku, ale jako součást každodenního rituálu – vůni, dotek, chvíli ticha. Postupně jsem si uvědomila, že stejný čas, který člověk věnuje sprše nebo večerní péči, může mít úplně jinou kvalitu. Nejde o délku, ale o pozornost a smysl,“ vypravuje.

„Vůně a dotek působí nejen na pokožku, ale i na nervový systém. Už během sprchy se tělo začíná uklidňovat, mysl zpomaluje a vzniká prostor pro skutečný odpočinek. Tento přístup se stal přirozenou součástí našeho rodinného života – produkty SPA CEYLON dnes používá celá rodina a rituály klidu jsou běžnou součástí dne. Právě proto jsem se rozhodla tuto filozofii přivézt do České republiky. Viděla jsem, jak silná je potřeba zpomalit, nadechnout se a znovu se spojit se sebou,“ nastiňuje.

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku
SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku
Jevgenija Sedláčková

Péče o sebe se dnes často spojuje hlavně se ženami. Je to podle vás správně?

Péče o sebe nemá věk ani pohlaví. Týká se žen, mužů, mladých lidí, rodičů i těch, kteří už mají za sebou velkou část života. Rozdíl je spíš v tom, jak rychle si dovolíme přiznat, že jsme unavení. Ženy bývají citlivější k signálům těla a změny často vnímají dříve. Muži si je mnohdy uvědomí až ve chvíli, kdy tělo začne protestovat. Potřeba klidu, spánku a rovnováhy je ale společná všem.

Co vás osobně přivedlo k ajurvédě a vědomé péči o sebe?

Byla to velmi osobní cesta. Dlouho jsem fungovala v tempu, které je dnes považováno za normální – práce, odpovědnost, výkon. Postupně se ale objevila únava, napětí a horší spánek. Tělo si začalo říkat o pozornost. Ajurvéda mi nabídla jiný pohled: nesnažit se tělo přetlačit, ale naslouchat mu. Neřešit jen povrchové projevy, ale celek – tělo, psychiku i každodenní rytmus. A právě tuto zkušenost jsem chtěla přinést i do České republiky.

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

Co vlastně znamená ajurvéda? Není to jen exotický pojem?

Ajurvéda není trend ani exotika. Je to tisíce let starý systém péče o rovnováhu v každodenním životě. Neříká lidem, co musí dělat, ale učí je vnímat signály vlastního těla, emoce, únavu a potřebu odpočinku. Je velmi praktická – pracuje se spánkem, dechem, dotekem, vůněmi a přirozeným rytmem dne. Právě proto je dnes tak aktuální.

Pro koho je dnes vlastně SPA CEYLON?

SPA CEYLON je pro každého, kdo chce žít vědoměji. Pro mladé je to radost z vůní, doteku a krásy. Pro muže v náročných rolích je to jednoduchý rituál klidu a návrat k sobě po dlouhém dni. Pro ženy, jejichž potřeby se mění, je to jemná a respektující péče, která reaguje na rytmus těla. Nejde o věk ani roli. Jde o pocit rovnováhy a dobrý vztah k sobě.

Jaké nejčastější potřeby lidé prostřednictvím rituálů SPA CEYLON řeší?

Nejčastěji jde o stres, únavu a problémy se spánkem. Lidé jsou přetížení, bez energie a tělo si o pozornost říká i skrze pleť – ztrátou jasu, citlivostí, akné nebo předčasnými vráskami. Rituály SPA CEYLON pomáhají zpomalit, zklidnit nervový systém a vrátit do každodenní péče smysl a rovnováhu.

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

Jak spolu stres a spánek souvisejí?

Velmi úzce. Dlouhodobý stres ovlivňuje nervový systém, hormonální rovnováhu i kvalitu spánku. Pokud tělo nemá prostor se skutečně zregenerovat, únava se jen prohlubuje. Spánek není luxus. Je to základ, bez kterého nemůže dlouhodobě fungovat imunita, psychika ani hormonální systém – a to platí pro ženy i muže v každém věku.

Můžete uvést jednoduchý příklad rituálu pro lepší spánek?

Večerní rituál začíná už ve sprše. Aromatický sprchový gel Sleep Intense uvolňuje díky vůni levandule, neroli a ylang-ylangu. Dech se zpomalí a tělo se přirozeně uklidňuje. Po sprše následuje tělové mléko nanášené pomalými pohyby a jemná aromatická mlha na ložní prádlo nebo do prostoru. Stejný čas jako běžná péče, ale s úplně jiným účinkem.

Jak v tomto funguje aromaterapie?

Vůně působí velmi rychle. Například levandule ovlivňuje nervový systém a pomáhá tělu přepnout z napětí do klidu. Právě proto lidé často vnímají hlubší uvolnění a kvalitnější spánek.

Vraťme se od spánku k dalším problémům, které mohou lidi trápit. Co ještě řeší vaše produkty?

Vedle spánku lidé řeší stres, nedostatek energie a také péči o pleť – od akné v pubertě až po únavový vzhled nebo vrásky. Používáme jemné, ale účinné složky, jako je rostlinný retinol bakuchiol nebo extrakty z bílé rýže, které respektují přirozenou rovnováhu pokožky.

Zmiňujete také hormonální změny, například u žen v období perimenopauzy a menopauzy. Jak do toho ajurvéda vstupuje?

Ajurvéda k těmto obdobím přistupuje s velkou úctou. Nevnímá je jako problém, ale jako přirozenou změnu rytmu těla. Právě tehdy je důležité zpomalit, zjemnit péči, více pracovat s klidem, spánkem a nervovým systémem. Mnoho žen mi říká, že se poprvé přestaly snažit „něco opravovat“ a začaly se k sobě chovat laskavě a vědomě. A to často přináší hlubší a dlouhodobější výsledky.

Čím se SPA CEYLON liší od ostatních přírodních značek?

Jsme jiní v přístupu. Dnes si lidé velmi hlídají, co jedí – zajímají se o kvalitu potravin, vitamíny a čerstvost. Mnohem méně pozornosti však věnují tomu, co každý den nanášejí na svou pokožku. Pokožka není bariéra. Vše, co na ni aplikujeme, se dostává dál do těla a zatěžuje detoxikační systémy. A právě proto je důležité, aby kosmetika nebyla jen „přírodní na obalu“, ale skutečně promyšlená a šetrná.

Jak v tomto ohledu pracuje ajurvéda?

Ajurvéda nevnímá péči izolovaně. Každá složka má svůj smysl a místo a jednotlivé ingredience jsou kombinovány tak, aby se vzájemně podporovaly a posilovaly svůj účinek, nikoli zatěžovaly organismus. Výsledkem není jen viditelná změna na pokožce, ale hlubší pocit rovnováhy, klidnější nervový systém a dlouhodobější účinek.

Proč by měl člověk změnit kosmetiku, když mu ta běžná roky fungovala?

Nejde o to, že by dříve něco nefungovalo. Spíše se změnil náš životní styl. Máme více stresu, méně času a větší citlivost. Tělo dnes často potřebuje jemnější a vědomější přístup – méně tlaku, více respektu k jeho potřebám.

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

Proč si vybrat právě SPA CEYLON, když je trh plný přírodní kosmetiky?

Protože zde nejde jen o složení. Jde o pocit po použití. Lidé mi často říkají, že se po produktech cítí klidnější, uvolněnější a že se jim lépe spí. A to je pro mě důležitější než jakýkoli slib na obalu.

Jak byste doporučila začít někomu, kdo SPA CEYLON ještě nikdy nezkusil?

Úplně jednoduše – jedním produktem. Dopřát si čas, vnímat vůni, dotek a reakci těla. Výsledek pak přichází přirozeně – nejen na pokožce, ale i v tom, jak se člověk cítí během dne a večer před spaním.

Kde mohou lidé SPA CEYLON vyzkoušet?

V kamenném obchodě v Praze i online na e-shopu www.spa-ceylon.cz. Objednávky doručujeme po celé České republice i do zahraničí.

Jste na českém trhu druhým rokem. Co vás nejvíce těší?

To, že se lidé vracejí. Často říkají, že se díky péči začali více vnímat – své tělo, spánek i vlastní tempo. Když se někdo vrátí, znamená to, že nešlo jen o produkt, ale o skutečnou zkušenost.

Co byste chtěla čtenářům na závěr vzkázat?

V dnešní době nepotřebujeme víc stimulů. Potřebujeme více rovnováhy, klidu a respektu k sobě. A právě to se snažím prostřednictvím SPA CEYLON lidem připomínat.

SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku
SPA CEYLON: Cesta k rovnováze v době neustálého tlaku

